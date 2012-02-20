Аукцион по акциям Амурского пароходства вновь отменен

Аукцион по продаже 25,5% ОАО «Амурское пароходство», принадлежащих государству, во второй раз перенесен. Обосновывая отмену торгов, Росимущество сослалось на заработавший в январе «третий антимонопольный пакет» поправок в федеральное законодательство.

Продать госпакет пароходства Росимущество не может уже не в первый раз. В мае приватизация чуть более 101 тыс. акций со стартовой ценой 255,6 млн руб. сорвалась из-за отказа всем претендентам в допуске к конкурсу.

ОАО «Амурское пароходство» объединяет ряд компаний, осуществляющих речные и морские перевозки на Дальнем Востоке России и за рубеж. Уставный капитал ОАО в размере 317,9 млн руб. разделен на 397446 акций. Согласно данным на 16 января, помимо Росимущества капиталом пароходства владеют две хабаровские компании: ООО «Восток-Контракт» (25,5%) и ООО «Амурский центр лесозаготовительной техники» (37,5%) – обе аффилированы с холдингом RFP Group. Кроме того, 0,0015% принадлежит члену совета директоров Анатолию ГАЛУЗИНСКОМУ, ранее возглавлявшему предприятие. Принадлежность остального пакета (суммарно – порядка 11,5%) не раскрывается. По мнению экспертов, актив остается привлекательным, и торги могут состояться в 2012 уже с учетом поправок в законодательство.

«Дальневосточный капитал».