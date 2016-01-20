Каждая десятая компания в России - однодневка

Федеральная налоговая служба (ФНС) нашла расхождения в налогах у каждой десятой компании. Такие результаты показала новая система контроля за уплатой НДС. ФНС запустила сервис в начале прошлого года. Автоматизированная платформа сохраняет все счета-фактуры и декларации плательщиков и позволяет контролировать всех контрагентов компании, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

ФНС выявляет расхождения в предоставленной отчетности и таким образом фиксирует фиктивные сделки и ошибки в декларациях. Сервис в том числе помог обнаружить компании-однодневки, которые создаются для незаконного возмещения НДС из бюджета. Сейчас в отношении таких участников рынка проводятся дополнительные проверки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.