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Каждая десятая компания в России - однодневка
20 Января 2016, 11:10 | Дальний Восток
Федеральная налоговая служба (ФНС) нашла расхождения в налогах у каждой десятой компании. Такие результаты показала новая система контроля за уплатой НДС. ФНС запустила сервис в начале прошлого года. Автоматизированная платформа сохраняет все счета-фактуры и декларации плательщиков и позволяет контролировать всех контрагентов компании, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
ФНС выявляет расхождения в предоставленной отчетности и таким образом фиксирует фиктивные сделки и ошибки в декларациях. Сервис в том числе помог обнаружить компании-однодневки, которые создаются для незаконного возмещения НДС из бюджета. Сейчас в отношении таких участников рынка проводятся дополнительные проверки.
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Теги: однодневка ФНС налог НДС
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Все в кучу свалили. Не соответствие между книгой покупок и продаж поставщика и покупателя это еще не признак однодневки. Это просто разрыв по времени в учете.