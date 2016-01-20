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Каждая десятая компания в России - однодневка

20 Января 2016, 11:10 | Дальний Восток

Федеральная налоговая служба (ФНС) нашла расхождения в налогах у каждой десятой компании. Такие результаты показала новая система контроля за уплатой НДС. ФНС запустила сервис в начале прошлого года. Автоматизированная платформа сохраняет все счета-фактуры и декларации плательщиков и позволяет контролировать всех контрагентов компании, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

ФНС выявляет расхождения в предоставленной отчетности и таким образом фиксирует фиктивные сделки и ошибки в декларациях. Сервис в том числе помог обнаружить компании-однодневки, которые создаются для незаконного возмещения НДС из бюджета. Сейчас в отношении таких участников рынка проводятся дополнительные проверки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: однодневка  ФНС  налог  НДС 



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Комментарии

  • Р В Р’ВµР В РЎвЂ“Р В РЎв13:37, 20.01.2016#

    Все в кучу свалили. Не соответствие между книгой покупок и продаж поставщика и покупателя это еще не признак однодневки. Это просто разрыв по времени в учете.

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