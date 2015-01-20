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В Амурской области "Ростелеком" улучшает качество связи

20 Января 2015, 14:38 | Дальний Восток

ОАО «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новые сети MetroEthernet («оптика в дом») в поселке Новобурейск и городе Завитинск. Данные населенные пункты включены в масштабный проект компании по развитию оптических сетей в Амурской области, сообщили ZRPRESS.Ru в Департаменте внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

До настоящего времени жители указанных населенных пунктов получали услуги связи по медным кабелям. Использование технологии MetroEthernet позволяет клиентам «Ростелекома» получить качественно новые, уникальные сервисы и услуги.

«По медным кабелям максимальная скорость проводного интернета в Завитинске и Новобурейске не превышала4 Мбит в секунду. При использованииMetroEthernet, пропускная способность вырастает до 100 Мбит на одного абонента, – рассказывает  директор Амурского филиала ОАО «Ростелеком» Алексей Балаценко.– В Завитинске по оптике будет подключено около 2500 домохозяйств, в Новобурейске –150 домохозяйств в многоквартирных жилых домах».

Подключение по технологии MetroEthernet позволяет клиентам «Ростелекома» использовать новые тарифы «Домашнего интернета», комфортно перемещаться по страницам сайтов и скачивать большие объемы информации.

Благодаря оптическим линиям клиенты «Ростелекома» изНовобурейска и Завитинска могут подключить услугу «Интерактивное телевидение», сразу на несколько телевизоров в одной квартире и смотреть более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе свыше 30 каналов в формате высокой четкости (HD).«Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» - это новый уровень телепросмотра, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя, с возможностью начать просмотр с начала передачи, воспользоваться паузой, перемоткой, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Оставить заявку на подключение или переключение на оптику можно на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный), в офисах «Ростелекома» по адресам: поселок Новобурейск, улица Советская, 43, город Завитинск, улица Куйбышева, 28.

Досье ZRPRESS: Амурский филиал ОАО «Ростелеком» - структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Амурской области. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». «Ростелеком – Дальний Восток» объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.Ru, Влдаживосток. 

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Теги: связь  Ростелеком 



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