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Завершились общественные обсуждения Программы разведочных работ на участках "Магадан-2", "Магадан-3" в 2014 – 2015 гг.
В третий раз проходили в столице Колымы общественные слушания по программе комплексных геофизических исследований шельфа Охотского моря. Нынче ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» представило материалы по разведке углеводородов с использованием плавучей приемной линии и автономными донными станциями, которую «Роснефть» планирует осуществить в полевой сезон 2014-2015 годов. Представители компании обнародовали оценки воздействия электроразведки на окружающую среду, пишет портал администрации Магаданской области.
Биологов, рыбаков, экологов, журналистов волновало, не скажется ли эхолотирование на рыбодобыче – лицензионные участки расположены в северной части Охотского моря, которая традиционно считается районом промысла трубача и сельди. Не отразится ли негативно на гнездовании птиц, ведь неподалеку находится заповедный полуостров Кони? Как отреагируют на проводимые исследования морские млекопитающие, а здесь обитают 23 вида ластоногих и китообразных? Что вообще может произойти с гидробионтами в «зоне беспокойства»?
Опасения и тревоги общественности развеял директор МагаданНИРО Сергей Марченко, заметив, что институт работает в тесном контакте с дочерней компанией «Роснефти». Пока негативного воздействия геофизических исследований на окружающую среду выявлено не было. Он заверил горожан: магаданские ученые будут принимать активное участие в проводимых мониторингах экологического состояния лицензионных участков и побережья.
Магаданцев интересовало, зачем потребовались электроразведочные работы на шельфе. Что они дают? Как пояснил директор ООО «НефтеГазСтрой Центр» Александр Ильичев, общество с ограниченной ответственностью выступает подрядчиком приоритетного для нашей территории проекта, эхолокация позволит более точно определить наличие углеводородов на лицензионных участках «Магадан-2» и «Магадан-3» и поможет в определиться с выбором площадки для бурения поисковой скважины.
- Несмотря на то, что проект освоения шельфа Охотского моря перспективный, - лицензия отводит под геологоразведку месторождений 10-15 лет, - ни руководство региона, ни компания не заинтересованы в затягивании сроков, - заметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный. – Мы стараемся, чтобы с первых шагов реализация Программы осуществлялась публично. Любой житель региона должен знать ситуацию на каждом этапе. Имел возможность напрямую спросить власть, представителей «Роснефти», не ухудшат ли его жизнь работы на шельфе Охотского моря. Насколько безопасны они для уникальной северной природы, коренного населения территории.
Владимир Печеный поддержал предложение доктора геолого-минералогических наук, заведующего лабораторией геологии нефти и газа и геоэкологии Владимира Глотова о предоставлении отчетов по мониторингу окружающей среды, результатов разнообразных исследований в ходе работ на шельфе в базу данных Северо-Восточных научных институтов. Глава региона пообещал урегулировать правовые вопросы взаимного обмена научно-исследовательской информацией.
Печеный акцентировал внимание исследователей охотоморского шельфа на необходимости координировать плановые поисковые работы с промысловой деятельностью рыбаков. Рассогласованность действий прежде едва не повлекла за собой выход из строя необходимого рыбодобывающего оборудования. «Такого быть не должно», - убежден Владимир Печеный.
Забегая вперед, губернатор Магаданской области выразил надежду на то, что СП по освоению и отработке охотоморского шельфа обретёт прописку в столице Колымы. «Партнером «Роснефти» по «Магнадану-1» стала норвежская компания Statoil. В прошлом году подписано соглашение по сотрудничеству на шельфе с японскими компаниями ExxonMobil, Eni и Statoil.«Закономерно «прописать» в Магадане созданные сопутствующие предприятия по разведке и добыче углеводородов», - считает Владимир Печеный.
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