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АСИ ищет своего представителя на Камчатке
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов продолжает набор кандидатов на позицию общественного представителя в Камчатском крае: принято решение продлить сроки подачи заявок на участие в отборе до 11 апреля 2014 года, сообщает ИА КамИНФОРМ.
Общественный представитель АСИ не является штатным сотрудником и работает на безвозмездной основе. В обязанности общественных представителей входит содействие в реализации на территории края проектов и инициатив, поддержанных агентством, а именно: содействие инициированию и продвижению общественно значимых проектов субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социальной сфере; сопровождение внедрения стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе; продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата, содействие преодолению барьеров в развитии субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социальной сфере и так далее.
Более подробную информацию можно узнать в АСИ по телефону +7 (495) 690-91-29 или по электронному адресу asi@asi.ru. Заявки на участие в конкурсе необходимо отправлять в электронном виде по адресу: zkh.khidirova@asi.ru.
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