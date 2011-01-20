«Диалоги» спелись

Праздничное предновогоднее заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» прошло в неформальном режиме – в модном владивостокском караоке-клубе San Re Mo.

Торжественное подведение итогов года у участников Бизнес-Клуба «Диалоги» уже стало традицией. На 4-м праздничном заседании с поздравлениями в адрес участников выступили заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ, депутат городской Думы г. Владивостока, председатель комитета по городскому хозяйству Александр БЕЗРУЧКО, начальник Управления экономики и развития предпринимательства Администрации г. Владивостока Евгения МАЙОРОВА, торжественно вручившая памятный знак «150 лет Владивостоку» Инессе БАБИЧ и Леониду ПРЕМИНГЕРУ от главы города Владивостока, и другие хорошо известные в Приморье политики и бизнесмены.

Большим сюрпризом для всех собравшихся стали музыкальные поздравления от участников Бизнес-Клуба «Диалоги».