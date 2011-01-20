Мотивация после кризиса

Рынок труда в прошлом году значительно оживился – компании стали активнее набирать персонал, а потенциальные кандидаты – рассматривать предложения о смене места работы. Однако вряд ли рынок труда вновь станет таким, каким был до кризиса. За два довольно сложных в экономическом отношении года сильно изменились и работодатели, и сотрудники: первые научились экономить на персонале, а вторые стали больше ценить стабильность.

Работодатели научились считать

Так что же работодатели вынесли из кризиса в области отношений с персоналом и будет ли рынок труда «после кризиса» идентичен тому, что был до него?

«Мы задали этот вопрос некоторым работодателям Владивостока, и 80% ответили, что ничего нового в области управления персоналом из кризиса не вынесли. 20% ответили, что вынесли опыт партнерских отношений с персоналом, а именно включение персонала в программы антикризисных мер дало им возможность пережить кризис, – рассказывает Елена РАУД, генеральный директор сети кадровых агентств «Успех». – Надеемся, что этот опыт включения персонала в процесс перемен и создание настоящего партнерства и будет полезным багажом опыта кризиса. Правда, не для всех».

«Без сомнения, кризис способствовал кардинальному изменению отношения работодателей к персоналу, – говорит Наталья КОВАЛЕНКО, директор дальневосточного дивизиона кадрового холдинга АНКОР. – Прежде всего, компании стали обстоятельно просчитывать издержки, качественно подходить к формированию кадровой политики. Сегодня словосочетание «эффективность труда» – отнюдь не пустой звук, перед HR-отделами на текущий период стоят такие стратегические задачи, как создание новых программ по оптимизации кадровой политики и обеспечение высокой производительности труда при наименьших затратах всех ресурсов. С другой стороны, работодатели Дальнего Востока в связи с ростом потребности на персонал вынуждены дополнительно мотивировать сотрудников, разрабатывать конкурентоспособные предложения для кандидатов. В отличие от рынка труда Сибири и Кузбасса, требования работодателей Дальнего Востока к соискателям более лояльные, есть готовность рассматривать кандидатов непрофильных отраслей, расширять карту поиска».

Роман ПОПОВ, коммерческий директор агентства «Карьера-Форум», считает, что многие работодатели перестраховались и стали излишне экономить на людях: сокращать людей и зарплаты оставшихся сотрудников, урезать льготы и поощрения, совмещать должности и обязанности. Причем делать это даже в тех случаях, когда экономически могли этого и не делать, либо делать не в такой степени. «В результате были сокращены или ушли ценные и нужные специалисты, а когда в 2010 г. пошел экономический подъем в Приморье, например, сотрудников катастрофически стало не хватать, многие работодатели бросились лихорадочно их искать, но сделать это не просто и не быстро. Так что некоторые компании испытывают сейчас существенную нехватку квалифицированных специалистов. Я думаю, с одной стороны, работодатели будут внимательнее и бережнее относиться к своим сотрудниками, отслеживать рынок труда, а с другой – при наборе новых сотрудников больше обращать внимание на соответствие кандидатов профессиональным и личностным требованиям», – говорит эксперт.

Как отмечают специалисты кадрового холдинга АНКОР на Дальнем Востоке, количество запросов на подбор персонала возросло в 2,5 раза (по сравнению с концом 2008 г.). Наибольший рост, по мнению экспертов, наблюдается в строительной отрасли и в продажах товаров народного потребления. Однако, несмотря на дефицит кадров в некоторых отраслях, в целом на рынке произошло ужесточение требований работодателей к компетенциям соискателей.

Основная трудность, с которой в сегодняшних условиях приходится сталкиваться рекрутерам, это сложность в поиске узкоквалифицированных специалистов. Эксперты связывают это с реализацией в Приморье большого количества новых инвестиционных проектов, на которые местных кадров просто не хватает. Наиболее острая ситуация в строительной отрасли – квалифицированных инженеров для Приморья ищут по всей России. Причем компании готовы перевозить специалистов из других регионов за свой счет.

Соискатели стали патриотами

Изменились за время кризиса и соискатели – если раньше они довольно часто меняли место работы, то сегодня больше предпочитают стабильность. Страх остаться без работы делает многих патриотами настоящего места работы. «На протяжении текущего года мы наблюдали понижение кандидатской активности на рынке труда. Если сравнивать количество откликов на вакансии в «докризисный» период и в настоящее время, складывается неутешительная картина: снижение откликов произошло более чем в три раза, что привело к отсутствию свободного движения кандидатов. Возможно, это связано с тем, что после потрясений на рынке труда соискатели стали более избирательно подходить к процессу поиска работы», – говорит Наталья Коваленко.

Эти ощущения рекрутеров подтверждают и данные исследований компании АНКОР: 54% опрошенных на Дальнем Востоке респондентов видят для себя множество открытых возможностей на рынке труда. Однако около трети все-таки отдают предпочтение стабильности – 37% опрошенных продолжают дорожить своим рабочим местом.

«Рынок труда постепенно набирает обороты: жители региона начинают задумываться о смене места работы все чаще, – комментируют результаты исследования рекрутеры. – Причины такой активности обуславливаются накопившейся в кризисные времена неудовлетворенностью работодателем, а постоянно растущее количество вакансий формирует ощущение востребованности: если год назад люди крепко держались за свои рабочие места, предпочитая стабильность и надежность, то сейчас, наблюдая растущий спрос на персонал, такой страх исчезает. Таким образом, ориентация на стабильность, характерная для экономически неустойчивого 2009 г., постепенно сменяется растущей подвижностью рынка соискателей».

Уроки кризиса постепенно находят отражение в мотивационных программах компаний. И, несмотря на то, что рынок труда опять перегревается, компании, прежде чем внедрять мотивационные программы, научились просчитывать издержки, адекватно оценивать затраты. «Ситуации, когда компания, грубо говоря, «разбрасывается деньгами», практически сведены к нулю. Соискатели при этом стали более грамотно подходить к процессу поиска работы: для них теперь имеет большее значение бренд компании как работодателя, ее деловая репутация, возможности профессионального развития и обучения», – говорит Наталья Коваленко.

«Ответ на один из вечных кадровых вопросов: «должен ли работодатель давать то, что побуждает человека к работе, или не должен?» – пока не найден. Хотя до кризиса, особенно на перегретом в отношении оплаты труда рынке соискателя, когда последние диктовали свои условия, этот вопрос чаще всего имел положительный ответ, – считает Елена Рауд. – Кризис выпустил лишний пар с рынка труда, привел в большее соответствие аппетиты работников по зарплате, заставил их больше ценить имеющееся рабочее место. Работодатели же стали более экономично относиться к компенсационному пакету. И надо сказать, что, «отрезав» в начале кризиса многие опции, пока не спешат их возвращать».

Что год грядущий принесет?

Какие же тенденции будут править бал на рынке труда в 2011 году? Эксперты сходятся во мнении, что потребность в кадрах в будущем году сохранится практически во всех отраслях. Но особая нехватка и квалифицированных специалистов, и линейных рабочих будет ощутима в строительной сфере не только Приморья, но и всего Дальнего Востока.

В конце 2011 года, перед саммитом АТЭС, вырастет спрос на временный персонал. С учетом подобных тенденций будут изменяться мотивационные программы: наверняка в большую сторону изменится заработная плата и расширятся социальные гарантии компаний. Однако к мотивирующим мероприятиям специалисты также рекомендуют относиться осторожно.

Так, Елена Рауд предостерегает работодателей от возврата к необдуманно раздутым фондам оплаты труда – опыт уже показал, что перегретый рынок соискателя до добра не доводит. «Не стоит увлекаться повышением фиксированных ставок – все-таки самая большая польза кризиса – это переход на процентные и бонусные программы – давайте это ценить. Также я против уравниловки льгот и компенсаций – в этом случае деньги тратятся немалые, а проку от них нет», – считает эксперт.