Многие слышали, что в декабре начал выпуск первой продукции завод по производству светодиодных ламп в Санкт-Петербурге. Не все знают, что к этому событию имеют непосредственное отношение дальневосточники: финансирование осуществлялось госкорпорацией «Роснано», группой ОНЭКСИМ и «Республиканской инвестиционной компанией» Якутии. Следующим этапом развития проекта «Оптоган» станет открытие завода по сборке светодиодных светильников в Якутии.

Так Дальний Восток стал составной частью модного тренда применения нанотехнологических разработок в промышленном производстве. На этом же направлении работает якутский завод по производству базальтовых изделий, достижения нано частично используются в Комсомольском-на-Амуре авиационном объединении им. Гагарина, где применяются нанокомпозитные материалы. Пока это все, что можно продемонстрировать в виде не готовых промышленных изделий, а не единичных опытных образцов. Но в дверь некоторых дальневосточных производственников уже достучались ученые, предлагающие изменить характеристики выпускаемой продукции за счет разработок в стиле нано.

Возможности новой экономики были представлены в декабре 2010 года в Хабаровске, на выставке «Дальневосточные проекты в формате нано», которую посетил лично ведущий российский кутюрье наноиндустрии, создатель моды на нано и основной пока генератор ее продвижения в стране, глава корпорации «Роснанотех» Анатолий ЧУБАЙС. Его взору были представлены 18 перспективных проектов общей стоимостью 21 млрд 180 млн рублей, со сроками реализации от 2 до 7 лет. Для сравнения: только в 2010 году на программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС из федерального бюджета было выделено более 72 млрд рублей. Так что запросы проектантов направления нано при ближайшем рассмотрении не кажутся такими уж фантастическими.

Зато какая экономика может возникнуть с реализацией представленных в Хабаровске 18 разработок! Что это может быть...

В Якутии, на базе действующего завода базальтовых изделий, появится комплекс по производству наноструктурированных базальтопластиковых материалов. Отсюда по Дальнему Востоку будут расходиться сверхлегкие и суперпрочные трубы, дорожные сетки, пенобетонные блоки, профили, арматура, которые обновят облик строительной отрасли, сделают строения долговечными и сейсмоустойчивыми. В Якутии же начнут производить моторное топливо из угля: уникальный реактор будет выдавать эффективное жидкое топливо по цене $150 за тонну готовой продукции, что ниже не только стоимости нефтепродуктов, но и природного газа. По договоренности с правительством РФ природный газ для Владивостокской ТЭЦ-2 будет обходиться примерно в эту же сумму, в то время как его реальная цена – около $300 за тыс. кубометров. Разницу в первые годы будет компенсировать государство. Кроме того, в Якутии появится газохимический комплекс, выпускающий востребованные рынком метанол, аммиак, синтетические жидкие топлива.

В Приморском крае начнется выпуск уникальных перевязочных материалов и раневых покрытий на основе природных и синтетических нанокомпозитных компонентов. На свежую рану достаточно будет наложить нечто вроде полиэтиленовой наклейки, чтобы она быстро и без последствий зажила. Такой технологии в медицине пока нет, и за уникальной продукцией выстроится очередь из потенциальных потребителей. Не меньшей популярностью могут пользоваться и наноразмерные липосомные препараты для терапии хронических и антибиотикоустойчивых урогенитальных инфекций, наноструктурированные лекарственные средства и имплантанты для нужд трансплантологии и регенеративной медицины. Самые современные и эффективные препараты для очистки воды также будут производиться в Приморье. Здесь же изготовят препараты для очистки от жидких радиоактивных отходов, от нефтепродуктов и органических примесей. Из отходов растительного сырья – шелухи овса, риса, пшеницы – приморские технологи нано добудут углерод-нанодисперсный кремний, углерод-нанодисперсный вольфрам, такой же никель, титан, молибден.

В Хабаровском крае «Амуркабель» предложит рынку облегченные бортовые провода для авиационной и авиакосмической отраслей. «Дальэнергомаш» произведет турбинные лопатки с нанопокрытием, ресурс работы которых вдвое превышает возможности существующих деталей. КнААПО начнет серийное производство металлообрабатывающего инструмента на основе композиционных износостойких наноматериалов. «Амуртермит» будет получать сортовую сталь, ферросплавы и литые заготовки с помощью термитной переработки металлолома. Комсомольский-на-Амуре технический университет станет основателем производства высокоэффективных нанокатализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности всего мира, организатором производства из карбидсодержащих отходов нанопорошков карбида вольфрама и кобальта, используемых в производстве твердых сплавов. За состоянием всех нанокомпозитных материалов будет следить технология неразрушающего контроля компании «Континет-ТАУ».

На Камчатке из геотермальных источников будут добывать нанопорошки диоксида кремния, используемого в резинотехнической, химической, электронной промышленности. На Сахалине из вулканического газа станут получать германий, индий, серебро и палладий.

«Инновации или деградация – другого пути нет!» – сказал Анатолий Чубайс, выступая на совещании, прошедшем по итогам визита главы госкорпорации в Хабаровский край. Отметив перспективность представленных проектов, он предложил дальневосточникам не откладывать наноновации в «долгий ящик». По его словам, в течение последних 2 лет в России идет настоящее соревнование за создание инновационной экономики. В лидерах пока Томск, Новосибирск, Татарстан. Там десятки компаний продают уникальной продукции на десятки миллионов долларов в год. «На пятки» впереди идущим наступают Мордовия, Ставрополье. И если Дальнему Востоку сейчас не активизироваться, можно остаться в стороне современного процесса нанонизации, сулящего неплохие дивиденды его участникам.

В 2015 году объем оборота нанопродукции в стране должен составить 915 млрд рублей. Это, конечно, не столь много, но подобные сектора экономики имеют свойства развиваться стремительно, значительно превышая прогнозы, о чем также предупредил Чубайс, приведя в пример корпорацию «Нокиа», приступившую к выпуску мобильных телефонов в момент зарождения нового вида связи и не ожидавшую того ошеломляющего успеха, которого достигла благодаря правильно выбранному направлению.