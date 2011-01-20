www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В формате нано

20 Января 2011, 14:01 | Дальний Восток

Многие слышали, что в декабре начал выпуск первой продукции завод по производству светодиодных ламп в Санкт-Петербурге. Не все знают, что к этому событию имеют непосредственное отношение дальневосточники: финансирование осуществлялось госкорпорацией «Роснано», группой ОНЭКСИМ и «Республиканской инвестиционной компанией» Якутии. Следующим этапом развития проекта «Оптоган» станет открытие завода по сборке светодиодных светильников в Якутии.

Так Дальний Восток стал составной частью модного тренда применения нанотехнологических разработок в промышленном производстве. На этом же направлении работает якутский завод по производству базальтовых изделий, достижения нано частично используются в Комсомольском-на-Амуре авиационном объединении им. Гагарина, где применяются нанокомпозитные материалы. Пока это все, что можно продемонстрировать в виде не готовых промышленных изделий, а не единичных опытных образцов. Но в дверь некоторых дальневосточных производственников уже достучались ученые, предлагающие изменить характеристики выпускаемой продукции за счет разработок в стиле нано.

Возможности новой экономики были представлены в декабре 2010 года в Хабаровске, на выставке «Дальневосточные проекты в формате нано», которую посетил лично ведущий российский кутюрье наноиндустрии, создатель моды на нано и основной пока генератор ее продвижения в стране, глава корпорации «Роснанотех» Анатолий ЧУБАЙС. Его взору были представлены 18 перспективных проектов общей стоимостью 21 млрд 180 млн рублей, со сроками реализации от 2 до 7 лет. Для сравнения: только в 2010 году на программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС из федерального бюджета было выделено более 72 млрд рублей. Так что запросы проектантов направления нано при ближайшем рассмотрении не кажутся такими уж фантастическими.

Зато какая экономика может возникнуть с реализацией представленных в Хабаровске 18 разработок! Что это может быть...

В Якутии, на базе действующего завода базальтовых изделий, появится комплекс по производству наноструктурированных базальтопластиковых материалов. Отсюда по Дальнему Востоку будут расходиться сверхлегкие и суперпрочные трубы, дорожные сетки, пенобетонные блоки, профили, арматура, которые обновят облик строительной отрасли, сделают строения долговечными и сейсмоустойчивыми. В Якутии же начнут производить моторное топливо из угля: уникальный реактор будет выдавать эффективное жидкое топливо по цене $150 за тонну готовой продукции, что ниже не только стоимости нефтепродуктов, но и природного газа. По договоренности с правительством РФ природный газ для Владивостокской ТЭЦ-2 будет обходиться примерно в эту же сумму, в то время как его реальная цена – около $300 за тыс. кубометров. Разницу в первые годы будет компенсировать государство. Кроме того, в Якутии появится газохимический комплекс, выпускающий востребованные рынком метанол, аммиак, синтетические жидкие топлива.

В Приморском крае начнется выпуск уникальных перевязочных материалов и раневых покрытий на основе природных и синтетических нанокомпозитных компонентов. На свежую рану достаточно будет наложить нечто вроде полиэтиленовой наклейки, чтобы она быстро и без последствий зажила. Такой технологии в медицине пока нет, и за уникальной продукцией выстроится очередь из потенциальных потребителей. Не меньшей популярностью могут пользоваться и наноразмерные липосомные препараты для терапии хронических и антибиотикоустойчивых урогенитальных инфекций, наноструктурированные лекарственные средства и имплантанты для нужд трансплантологии и регенеративной медицины. Самые современные и эффективные препараты для очистки воды также будут производиться в Приморье. Здесь же изготовят препараты для очистки от жидких радиоактивных отходов, от нефтепродуктов и органических примесей. Из отходов растительного сырья – шелухи овса, риса, пшеницы – приморские технологи нано добудут углерод-нанодисперсный кремний, углерод-нанодисперсный вольфрам, такой же никель, титан, молибден.

В Хабаровском крае «Амуркабель» предложит рынку облегченные бортовые провода для авиационной и авиакосмической отраслей. «Дальэнергомаш» произведет турбинные лопатки с нанопокрытием, ресурс работы которых вдвое превышает возможности существующих деталей. КнААПО начнет серийное производство металлообрабатывающего инструмента на основе композиционных износостойких наноматериалов. «Амуртермит» будет получать сортовую сталь, ферросплавы и литые заготовки с помощью термитной переработки металлолома. Комсомольский-на-Амуре технический университет станет основателем производства высокоэффективных нанокатализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности всего мира, организатором производства из карбидсодержащих отходов нанопорошков карбида вольфрама и кобальта, используемых в производстве твердых сплавов. За состоянием всех нанокомпозитных материалов будет следить технология неразрушающего контроля компании «Континет-ТАУ».

На Камчатке из геотермальных источников будут добывать нанопорошки диоксида кремния, используемого в резинотехнической, химической, электронной промышленности. На Сахалине из вулканического газа станут получать германий, индий, серебро и палладий.

«Инновации или деградация – другого пути нет!» – сказал Анатолий Чубайс, выступая на совещании, прошедшем по итогам визита главы госкорпорации в Хабаровский край. Отметив перспективность представленных проектов, он предложил дальневосточникам не откладывать наноновации в «долгий ящик». По его словам, в течение последних 2 лет в России идет настоящее соревнование за создание инновационной экономики. В лидерах пока Томск, Новосибирск, Татарстан. Там десятки компаний продают уникальной продукции на десятки миллионов долларов в год. «На пятки» впереди идущим наступают Мордовия, Ставрополье. И если Дальнему Востоку сейчас не активизироваться, можно остаться в стороне современного процесса нанонизации, сулящего неплохие дивиденды его участникам.

В 2015 году объем оборота нанопродукции в стране должен составить 915 млрд рублей. Это, конечно, не столь много, но подобные сектора экономики имеют свойства развиваться стремительно, значительно превышая прогнозы, о чем также предупредил Чубайс, приведя в пример корпорацию «Нокиа», приступившую к выпуску мобильных телефонов в момент зарождения нового вида связи и не ожидавшую того ошеломляющего успеха, которого достигла благодаря правильно выбранному направлению.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru