Сделано немало, а предстоит – еще больше

Подготовка Владивостока к саммиту АТЭС-2012 во многом помогла строительной отрасли региона более устойчиво пройти кризис – стабильный подряд получили многие строительные компании.

Рассказать о ходе строительства «ДК» попросил генерального директора Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ Егения РОГОЗУ.

– Евгений Владимирович, как вы в целом оцениваете итоги 2010 года в части выполнения Подпрограммы развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР? Удалось ли выполнить то, что намечалось на его старте?

– 2010 год завершается без каких-либо серьезных отставаний или неожиданных срывов. Все, что было запланировано, сделано. Год был непростым – нужно было освоить 210 млрд рублей, выделенных на 2010 год, плюс 90 млрд рублей, оставшихся с 2008-2009 гг. Вы и сами видите, что все эти рубли материализованы в мосты, пилоны которых высятся над городом, в автодорогу «поселок Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл», в реконструкцию федеральной трассы М60 «Уссури».

Наиболее показательными объектами являются Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Конференц-центр, государственным заказчиком строительства которых является наша Дирекция, а генподрядчиком – ЗАО «Крокус Интернэшнл». Строительство началось в августе 2009 года, тогда строителям нужно было территорию будущего кампуса ДВФУ освобождать от леса и создавать систему новых дорог на острове Русский. Впервые за 150 лет на острове появились асфальтовые дороги.

Уже в декабре 2009 года на большинстве корпусов начался монтаж металлокаркасов. Сегодня мы уже увидим целый город на острове, город с названием «Дальневосточный федеральный университет». В одиннадцати гостиничных корпусах, пять из которых предназначены для проживания президентов и глав правительственных делегаций стран-участниц саммита АТЭС-2012, уже полностью завершается внутренняя отделка и меблировка помещений. За год эти корпуса построены, остеклены, утеплены, к ним подведены все коммуникации, на зиму подано тепло, возле корпусов завершены работы по благоустройству.

К концу 2010 г. завершен монтаж металлоконструкций Конференц-центра и Пресс-центра – основных зданий, в которых пройдут мероприятия саммита АТЭС-2012, идет остекление корпусов витражами. Пройдет буквально несколько месяцев, и работы по созданию Конференц-центра и Пресс-центра будут полностью завершены. Сегодня ДВФУ и Конференц-центр – это комплекс зданий площадью 700 тысяч квадратных метров. Для строительной отрасли России, которая все еще не вышла из кризиса, это цифры беспрецедентные, особенно с учетом очень сжатого срока. Сама стройка федерального университета находится под пристальным вниманием сразу нескольких структур: Министерства регионального развития РФ, Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Аппарата Правительства РФ и Аппарата Президента РФ. Нет такого месяца, чтобы проверяющие из правительственных и президентских структур не осмотрели бы ход строительства ДВФУ. И оценку строительству федерального университета дают самую высокую.

Высокие темпы работ отмечают не только представители российского истеблишмента, но и иностранцы. В ходе недавнего визита Генерального консула США во Владивостоке Сильвии Рид КУРРАН двое ее заместителей были приятно удивлены увиденным. Они сами сказали, что не просто не ожидали увидеть построенный в лесном массиве, да еще и на острове, отдельный город. Как вы понимаете, эта оценка имеет международное значение и конечно же повышает престиж России в мире.

Еще я бы хотел отметить те объекты, которые будут сданы в ближайшее время и которые существенно улучшат экологическую обстановку в регионе. Завершаются работы по рекультивации старого полигона по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в районе бухты Горностай, начинается опытная эксплуатация нового полигона по переработке ТБО в районе бухты Десантной, работа третьего водовода, сдаются в эксплуатацию очистные системы Артемовского гидроузла. Последние два объекта существенно улучшат водоснабжение Владивостока, который последние 15 лет ощущал в этом плане перебои. Что касается старого полигона ТБО, который три десятка лет горел под открытым небом, то здесь вообще все очевидно: через несколько месяцев после того, как свалку потушили, ученые зафиксировали существенное улучшение экологической обстановки воздуха и прилегающей морской акватории. То есть уже в 2010 году Владивосток стал чище и лучше благодаря завершенным объектам саммита АТЭС-2012.

Кроме того, в 2010 году началась опытная эксплуатация грузового терминала на острове Русский, введены в эксплуатацию две мини-ТЭЦ («Центральная» и «Северная») для нужд строительства федерального университета, завершено строительство двух малоэтажных домов на острове Русский для жителей острова, попавших под переселение. Сделано немало, а предстоит сделать еще больше. Произошел и некий моральный перелом: жители Владивостока, например, поверили, что будут построены оба моста – через бухту Золотой Рог и на остров Русский. И даже придумывают им названия! Еще в 2009 году многие высказывались о мостах крайне скептически. А теперь уже думают, как их назвать. Это тоже своего рода результат хорошей работы строителей!

– Работы ведутся сразу на нескольких десятках объектов, удалось ли синхронизировать график? Сложились ли среди участников проекта партнерские отношения и нужны ли они?

– Да, график строительства синхронизирован. Вопрос этот находится на тройном контроле – в Министерстве регионального развития РФ, у полпреда Виктора ИШАЕВА и у первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА. Контроль достаточно жесткий и, хочу сказать, продуктивный: серьезных отставаний по срокам у нас нет, а по некоторым объектам строители работают даже с небольшим опережением. Что касается партнерских отношений – да, они сложились и у подрядчиков с госзаказчиками, у подрядчиков с субподрядчиками. Везде идет нормальный рабочий процесс. Самый главный показатель – результаты строительства и отсутствие серьезных скандалов.

– 2010 год стал для строительной отрасли годом перехода на новые правила игры - саморегулирование, не сказалось ли это на деятельности участников проекта?

– Все генподрядные организации, привлеченные для строительства объектов саммита АТЭС-2012, работают хорошо – и по качеству, и по срокам к их работе претензий нет. И «Крокус», и ТМК, и «Примавтодор» и УСК «Мост», и «Инжтрансстрой» и другие генподрядчики работают не первый год. У них есть и опыт, и костяк профессионалов, и новые технологии. Что касается перехода на саморегулирование, то каких-то принципиальных затруднений это ни у кого не вызвало. Наша Дирекция тоже является членом СРО – мы выполняем все возложенные на нас обязательства, но затруднений у нас это не вызывает.

– Две последние зимы в весьма мягком по климатическим условиям Приморье словно испытывают строителей на прочность. Как решается проблема доставки стройматериалов на о-в Русский в связи с обостряющейся ледовой обстановкой?

– Помня об опыте прошлого года, в этом году ФГУ «Дальневосточная дирекция» совместно с капитаном порта Владивосток Александром КУВШИНОВЫМ начала готовить генподрядчиков заранее: были проведены все необходимые совещания и инструктажи, проверено наличие и техническое состояние флота ледового класса, отработаны маршруты ледовой проводки и заключены необходимые договоры. Меры для нормальной доставки грузов в зимний период приняты. Строители, памятуя о большом количестве штормов, осадков и запретов на выход в акваторию по погодным условиям, заранее завозят к месту строительства достаточный запас строительных материалов, топлива, техники и запчастей, чтобы непогода не влияла на график. Над погодой строители не властны, но могут встретить ее во всеоружии.

– По традиции, встречая Новый год, мы строим планы на будущее. Не могли бы Вы поделиться с «ДК» главными планами Дальневосточной дирекции Минрегиона на 2011 год, ведь он по некоторым объектам будет сдаточным?

– Всего в 2011 году всем госзаказчикам и подрядчикам предстоит сдать 48 объектов. Это большое количество и огромная ответственность для всех строителей саммита АТЭС. Планы у нас достаточно простые – довести начатую работу до конца и сделать так, чтобы все запланированные объекты были сданы в срок!