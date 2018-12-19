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Штурвалы - на свалку
Главе Приморья в свое время довелось спасать судостроение в Амурской области
Как уже сообщала газета «Золотой Рог», глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО во время рабочей поездки в Хасанский район принял участие в церемонии спуска на воду новейшего судна для гражданского флота.
Самоходная баржа проекта «Славянка», грузоподъемностью до 40 тонн и вместимостью до 25 пассажиров, построена в Приморье Славянским судоремонтным заводом для работы на переправах Камчатки в рамках госпрограммы Камчатского края по развитию транспортной системы.
Олег Кожемяко поздравил коллектив завода с успешным выполнением заказа, подчеркнув, что российские верфи всегда были надежными и качественными исполнителями. «Сейчас наша задача – вернуть рыбный флот на наши судоремонтные предприятия. Нужно создать все условия для того, чтобы суда и корабли не только строились, но и ремонтировались в России, и в нашем регионе в частности. Ведь сотни миллионов рублей, которые сегодня уходят за рубеж, могли бы работать на наши заводы, обеспечивая уверенность в завтрашнем дне жителям края», - отметил он, добавив, что на сегодняшний день рыболовецкий флот по разным причинам чаще ремонтируется на верфях Китая и Кореи.
Сигнал «SOS» от корабелов
Глава края также подчеркнул, что у него есть опыт по загрузке судоремонтных предприятий. Он приобрел подобный опыт в бытность губернатором Амурской области – с октября 2008 года по март 2015 года.
Вступив в должность губернатора Амурской области в эпоху кризиса в октябре 2008 года, Кожемяко столкнулся с множеством проблем. Одной из болевых точек стало АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (г. Благовещенск). На протяжении пяти последних лет Благовещенский завод находился, прямо скажем, в катастрофическом положении. Предприятие перебивалось мелкими заказами, за последние годы с завода уволились порядка 100 человек, в основном молодые специалисты. Экономический кризис, отсутствие госзаказов, сокращение производства тянули предприятие на дно.
Уже в следующем году был найден выход из тяжелой ситуации. На состоявшемся в 2009 году во Владивостоке IV Тихоокеанском конгрессе рыбаков Олег Николаевич озвучил идею по возрождению регионального судостроения. Кожемяко приехал на конгресс с конкретной целью: продвигать продукцию благовещенского завода потенциальным клиентам - рыбакам. Поскольку обновление рыбопромыслового флота и по сию пору - проблема номер один.
Губернатор убедил собравшихся, что Благовещенский судоремонтный завод, в свое время специализировавшийся на сейнерном флоте, может успешно строить современные малотоннажные суда для сахалинского и камчатского рыбопромыслового флота. Для этого у завода есть и проект, и мощности, и кадры – несмотря на отток молодых специалистов, на заводе остались опытные кадры.
Между кредитной Сциллой и лизинговой Харибдой
Поскольку строительство нового МРС обходилось тогда примерно в 800 тыс. долларов, заводом была разработана программа долговременного сотрудничества, предусматривающая использование лизинговых схем. В этом случае заказчик вносит залог в размере от 500 до 900 тыс. рублей, под эти деньги банк выдает кредит, и на заводе в течение года строится судно, которое затем передается в лизинг. Только получив готовый МРС, компания выплачивает 6 млн руб., то есть примерно столько же, сколько стоит подержанное судно, и начинает его эксплуатировать. Остаток задолженности гасится в течение 5 лет под 5-7% годовых. Субсидирование процентной ставки и залог гарантировались правительством Амурской области.
В течение 2009-2010 гг. все проекты были проработаны, модернизированы. В частности, была увеличена в полтора раза мощность двигателя, на столько же - мощность лебедки МРС. Спроектировали новые чертежи пульта управления судна - исчез традиционный штурвал, его заменили электроникой. Рыбакам предложили современное модернизированное судно по собственному проекту 1338. Помимо этого, рыбаков привлекли условия кредитования. Правительство решило компенсировать 2/3 процентной ставки банковского кредита при условии изготовления судов на отечественных верфях.
Главным итогом этой совместной работы стало получение заказов на строительство 15 малых рыболовных сейнеров «река-море». Первый сейнер спущен на воду 7 мая 2010 года.
На заводе до сих пор благодарны поддержке губернатора, ведь заказы на 10, а потом еще 5 сейнеров вывели предприятие из затяжного кризиса. Как рассказала корреспонденту «Золотого Рога» Надежда ЛЯПУНОВА, заместитель начальника производства завода, решением областных властей для завода был уменьшен налог на имущество, получены субсидии на электроэнергию. В 2013 году, впервые за много лет, предприятие вошло в число прибыльных. Благодаря загрузке производственных мощностей предприятие получило возможность модернизировать основные фонды, также было закуплено новое оборудование для строительства судов, отремонтированы производственные цеха, на предприятии отлажена работа участка горячего цинкования, позволяющего наносить покрытие на стальные поверхности деталей длиной до 12 метров, улучшены условия труда. На данный момент на предприятии работают около 500 человек, средняя зарплата 39-40 тыс. руб.
Судостроительный завод и сейчас не стоит на месте. В июле 2018 года заводом произведена торжественная церемония спуска на воду Малого гидрографического судна проекта 19910 (МГС 19910) «Александр Рогоцкий». Данное событие - исторически значимое для благовещенского предприятия. За всю историю строительства судов МГС является самым большим построенным и спущенным на воду (длина – 59 м; ширина – 11,4 м; высота – 5,4 м; водоизмещение – 1270 тонн). В августе МГС отбуксирован во Владивосток, где пройдет ходовые и государственные испытания и будет передан заказчику – Гидрографической службе ТОФ в порту приписки в г.Петропавловске-Камчатском.
Врио губернатора заверил, что наработанная им практика будет внедряться и в Приморье.
Досье "Золотого Рога": Малый рыболовный сейнер проекта 1338 оснащен современным оборудованием производства стран Азиатско-Тихоокеанского региона, с главной силовой энергетической установкой 240 л.с., гидравлическим промысловым комплексом суммарным тяговым усилием 2,4 тс с приводом от дизель-насосного агрегата, с удалением от базы убежища 100 миль.
На фото: У главы края есть опыт по загрузке судоремонтных предприятий. Он приобрел подобный опыт в бытность губернатором Амурской области – с октября 2008 года по март 2015 года.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу и Правительство Амурской области.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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