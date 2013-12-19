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Сотовый оператор укрепляет свои позиции в Хабаровском крае, ЕАО и Чукотском АО новым кадровым назначением

19 Декабря 2013, 15:08 | Дальний Восток
Директором филиала МТС в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе назначен проверенный специалист.

Как сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, Андрей Перагов будет осуществлять общее руководство бизнесом МТС в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В сферу его ответственности войдет реализация стратегии МТС в регионе: развитие сетей 3G/LTE, развитие фиксированных сетей передачи данных и конвергентных услуг в сфере связи, разработка и внедрение инновационных сервисов, развитие розничной сети и альтернативных каналов продаж, улучшение качества клиентского обслуживания, а также вывод на рынок новых продуктов и услуг МТС.

Досье ZRPRESS: Андрей Перагов родился в 1976 году. В 1998 году получил диплом Дальневосточного государственного университета путей и сообщения (г. Чита), закончив факультет строительство железных дорог по специальности инженер-строитель. Карьеру в МТС начал в 2004 году с  должности специалиста отдела по работе с партнерами в забайкальском филиале. Далее занимал посты начальника отдела по работе с партнерами в Хабаровском филиале МТС и директора филиала МТС в Сахалинской области. Под руководством Андрея Перагова успешно реализованы такие проекты как запуск первой сети третьего поколения в Сахалинской области, строительство волоконно-оптических линий связи на острове и строительство сотовой связи МТС 2G и 3G на Курильских островах. Также за время его работы сахалинский филиал МТС стал лидером по абонентской базе в регионе среди сотовых операторов.

«Хабаровск – один из ключевых регионов дальневосточного филиала МТС, обладающий при этом высоким уровнем конкуренции на телекоммуникационном рынке. Управление компанией в таких условиях требует особых навыков и опыта. Андрей имеет успешный опыт работы в компании, в том числе в развитии и продвижении data-решений МТС в регионах Дальнего Востока. Уверен, что под его руководством МТС в Хабаровском крае укрепит лидерские позиции на телекоммуникационном рынке региона, а также продолжит реализацию стратегии МТС по внедрению инновационных технических решений для организации связи в удаленных территориях Хабаровского края и Чукотки», — отметил директор макро-региона МТС «Дальний Восток» Игорь Егоров.

Досье ZRPRESS: На сегодняшний день компания МТС насчитывает более 70 000 сотрудников в шести странах. Для эффективного развития менеджеров высшего звена в МТС действует система межрегиональных ротаций, когда руководители регионов в рамках линейных перемещений, возглавляют разные регионы внутри МТС. Перемещение при этом обычно происходит от более мелких регионов к более крупным, как по численности жителей, так и по доле рынка по доходам МТС.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: назначения  мтс 



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