Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В австралийскую компанию, владеющую месторождениями угля на Чукотке, инвестируют $ 48 млн
19 Декабря 2013, 14:08 | Дальний Восток
Российский Фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Baring Vostok Private Equity Fund V (BVPEF) объявили, что вместе инвестируют 48 миллионов долларов в австралийскую компанию Tigers Realm Coal Limited (TIG), владеющую месторождениями в Беринговском угольном бассейне на Чукотке. Из общей суммы капиталовложений на РФПИ придется 14,9 миллионов долларов, на BVPEF – 33.
Средства будут направлены на завершение подготовки банковского технико-экономического обоснования и дальнейшую разработку месторождения Фандюшкинское поле в рамках проекта по добыче коксующегося угля на Северном Амааме, а также на продолжение разведки на месторождении Амаам, сообщает сайт ЧАО.
Как отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, привлечение иностранных инвесторов для участия в реализации проектов на Дальнем Востоке России в таких областях, как добыча и глубокая переработка минеральных ресурсов, является одной из задач его фонда. Он также добавил, что данный проект открывает значительные перспективы за счет его привлекательных характеристик и непосредственной близости к каналам экспорта.
– Новость об инвестировании в компанию «Tigers Realm Coal Limited» общепризнанными фондами является значимым событием для округа. Это позволит существенно ускорить процесс разработки месторождений, создать новые рабочие места в регионе и начать продажи. Кроме того, это подтверждает высокую репутацию и проектов мирового уровня на месторождении Амаам, и в целом России как привлекательного объекта для капиталовложений, – прокомментировал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
О намерении разрабатывать Амаам TIG заявила зимой 2012 года. Сейчас компании принадлежит 80 % месторождений с возможностью увеличения доли до 90 %. TIG планировала вложить в проект 2,2 миллиарда долларов (с учетом Фандюшкинского поля), в том числе на обустройство карьера, автодороги, железнодорожной ветки и порта в Амаамской бухте. Добычу планировалось начать в 2017 году, а весь уголь отправлять на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. Но в феврале 2013 года стало известно, что TIG нуждается в сторонних инвестициях.
По последней информации, благодаря капиталовложениям фондов первые продажи угля TIG планирует начать зимой 2016 года за счет Фандюшкинского проекта, поскольку рядом уже есть порт Беринговский, что значительно может уменьшить расходы компании.
Помимо РФПИ и BVPEF, заинтересованность в освоении месторождений каменного угля Беринговского угольного бассейна проявил Европейский банк развития и реконструкции. Как сообщил технический инспектор Банка Марк Хадсон, прежде чем вложить финансовые средства, будет изучена вся ситуация на объекте инвестирования, чтобы исключить какие-либо риски.
Автор: По материалам пресс-службы
Новости тематики
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
Новости раздела
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
- Приморцам делают выгодное предложение
- Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости
Loading...