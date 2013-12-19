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В австралийскую компанию, владеющую месторождениями угля на Чукотке, инвестируют $ 48 млн

19 Декабря 2013, 14:08 | Дальний Восток
Российский Фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Baring Vostok Private Equity Fund V (BVPEF) объявили, что вместе инвестируют 48 миллионов долларов в австралийскую компанию Tigers Realm Coal Limited (TIG), владеющую месторождениями в Беринговском угольном бассейне на Чукотке. Из общей суммы капиталовложений на РФПИ придется 14,9 миллионов долларов, на BVPEF – 33. 
 
Средства будут направлены на завершение подготовки банковского технико-экономического обоснования и дальнейшую разработку месторождения Фандюшкинское поле в рамках проекта по добыче коксующегося угля на Северном Амааме, а также на продолжение разведки на месторождении Амаам, сообщает сайт ЧАО
 
Как отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, привлечение иностранных инвесторов для участия в реализации проектов на Дальнем Востоке России в таких областях, как добыча и глубокая переработка минеральных ресурсов, является одной из задач его фонда. Он также добавил, что данный проект открывает значительные перспективы за счет его привлекательных характеристик и непосредственной близости к каналам экспорта. 
 
– Новость об инвестировании в компанию «Tigers Realm Coal Limited» общепризнанными фондами является значимым событием для округа. Это позволит существенно ускорить процесс разработки месторождений, создать новые рабочие места в регионе и начать продажи. Кроме того, это подтверждает высокую репутацию и проектов мирового уровня на месторождении Амаам, и в целом России как привлекательного объекта для капиталовложений, – прокомментировал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. 
 
О намерении разрабатывать Амаам TIG заявила зимой 2012 года. Сейчас компании принадлежит 80 % месторождений с возможностью увеличения доли до 90 %. TIG планировала вложить в проект 2,2 миллиарда долларов (с учетом Фандюшкинского поля), в том числе на обустройство карьера, автодороги, железнодорожной ветки и порта в Амаамской бухте. Добычу планировалось начать в 2017 году, а весь уголь отправлять на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. Но в феврале 2013 года стало известно, что TIG нуждается в сторонних инвестициях. 
 
По последней информации, благодаря капиталовложениям фондов первые продажи угля TIG планирует начать зимой 2016 года за счет Фандюшкинского проекта, поскольку рядом уже есть порт Беринговский, что значительно может уменьшить расходы компании. 
 
Помимо РФПИ и BVPEF, заинтересованность в освоении месторождений каменного угля Беринговского угольного бассейна проявил Европейский банк развития и реконструкции. Как сообщил технический инспектор Банка Марк Хадсон, прежде чем вложить финансовые средства, будет изучена вся ситуация на объекте инвестирования, чтобы исключить какие-либо риски.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: ресурсы  месторождения  инвестиции  недра  Чукотка  уголь 



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