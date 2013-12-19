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В Магаданской области увеличено финансирование геологоразведки из федерального бюджета

19 Декабря 2013, 11:29 | Дальний Восток

В 2013 году геологоразведочные работы вели 50 предприятий.

По данным областного департамента природных ресурсов, в 2013 году на территории Магаданской области геологоразведочные работы проводило 50 предприятий, в том числе 5 предприятий – за счет средств федерального бюджета. Всего профинансировано геологоразведочных работ на сумму 2,793 млн руб. (включая содержание Магаданнедра – 11,8 млн руб.)

Согласно Программе по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по Магаданской области на 2013 г. предусмотрен объем финансирования 627 млн руб. За 9 мес. 2013 г. профинансировано работ на сумму 407,9 млн руб. Для сравнения в 2012 году за счет федеральных средств выполнено и профинансировано работ на общую сумму 580,2 млн руб.

За счет собственных средств недропользователей программой на 2013 г. предусмотрено проведение геологоразведочных работ на сумму 2 085 млн руб. За 9 месяцев 2013 г. за счет собственных средств недропользователей уже выполнены работы на  2 304 млн руб., сообщает портал администрации Магаданской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: магадан  ресурсы  бюджет  геологоразведка  Колыма  сырье  недра  финансирование 



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