На Колыме назначен общественный представитель Агентства стратегических инициатив

Общественным представителем АСИ в Магаданской области стал председатель комиссии по законотворчеству и правовым вопросам Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе Владимир Гончар.«Агентство стратегических инициатив создано во исполнение поручений в то время Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина в мае 2011 г., - пояснил Владимир Гончар. - Цель АСИ - создание возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и работать».В задачи агентства входит продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса и в социальной сфере; развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и социального сектора; улучшение предпринимательского климата, создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе; содействие развитию профессиональных компетенций; формирование и поддержка «нового» молодежного менеджмента в социальных учреждениях; развитие НКО в секторе социальных услуг, прежде всего бюджетных.Председатель Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе, депутат Оксана Бондарь поздравила Владимира с получением столь ответственной должности и пожелала ему успехов в решении основных задач агентства.