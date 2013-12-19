Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
На Колыме назначен общественный представитель Агентства стратегических инициатив
19 Декабря 2013, 09:43 | Дальний Восток
Решением комиссии по назначению общественных представителей автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» были определены представители в четырех регионах РФ, сообщает РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ.
Общественным представителем АСИ в Магаданской области стал председатель комиссии по законотворчеству и правовым вопросам Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе Владимир Гончар.
«Агентство стратегических инициатив создано во исполнение поручений в то время Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина в мае 2011 г., - пояснил Владимир Гончар. - Цель АСИ - создание возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и работать».
В задачи агентства входит продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса и в социальной сфере; развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и социального сектора; улучшение предпринимательского климата, создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе; содействие развитию профессиональных компетенций; формирование и поддержка «нового» молодежного менеджмента в социальных учреждениях; развитие НКО в секторе социальных услуг, прежде всего бюджетных.
Председатель Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе, депутат Оксана Бондарь поздравила Владимира с получением столь ответственной должности и пожелала ему успехов в решении основных задач агентства.
Общественным представителем АСИ в Магаданской области стал председатель комиссии по законотворчеству и правовым вопросам Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе Владимир Гончар.
«Агентство стратегических инициатив создано во исполнение поручений в то время Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина в мае 2011 г., - пояснил Владимир Гончар. - Цель АСИ - создание возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и работать».
В задачи агентства входит продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса и в социальной сфере; развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и социального сектора; улучшение предпринимательского климата, создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе; содействие развитию профессиональных компетенций; формирование и поддержка «нового» молодежного менеджмента в социальных учреждениях; развитие НКО в секторе социальных услуг, прежде всего бюджетных.
Председатель Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе, депутат Оксана Бондарь поздравила Владимира с получением столь ответственной должности и пожелала ему успехов в решении основных задач агентства.
Автор: По материалам информагентств
Новости тематики
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Сахалин отказывается от привлечения трудовых мигрантов
- АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении
- В Республики Саха в горнодобывающем секторе высвободится более 2000 рабочих мест для якутян
- Рынок труда Дальнего Востока остро нуждается в работниках
- Агентство по развитию человеческого капитала в ДФО оказывает поддержку при переезде
- Большая энергостройка объявляет кадровый набор
- Зарплатам на Дальнем Востоке прогнозируют рост
- Кризис не отразился на инженерах
- Дальний Восток продолжает терять кадры
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
Loading...