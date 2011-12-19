Порт Ванино подводят под мошенничество. Перед повторным аукционом

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. Дальневосточная транспортная прокуратура на прошлой неделе заявила о хищении федеральной собственности в Ванинском морском торговом порту, на контрольный пакет которого претендует En+ (владеет 28,1% акций порта) Олега ДЕРИПАСКИ. В порту считают, что действия прокуратуры могут существенно отразиться на стоимости государственного пакета акций, который планируется выставить на повторный аукцион.

В сообщении прокуратуры говорится, что "путем обманного использования документов было незаконно приобретено право на оборудование причалов стоимостью свыше 5 млн рублей".

По итогам прокурорской проверки Ванинское отделение МВД на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

14 декабря в управлении порта были изъяты приватизационные документы: в том числе план приватизации от 24 ноября 1993 года и акт оценки стоимости имущества по состоянию на 1 июля 1992 года. По некоторым данным, дело заведено на заместителей гендиректора порта.

"ОАО "Ванинский морской торговый порт" не нарушало правовых норм законодательства РФ. В целях защиты имущественных интересов АО применяемые в отношении общества необоснованные и неправомерные действия будут обжалованы в установленном законом порядке", - отреагировала пресс- служба порта.

14 декабря в управлении порта были изъяты приватизационные документы, в том числе план приватизации от 24 ноября 1993 года и акт оценки стоимости имущества по состоянию на 1 июля 1992 года.

Досье "ЗР"

В 1993 году государственное предприятие Ванинский морской торговый порт было реорганизовано путем преобразования его в АООТ "Ванинский морской торговый порт".

Приказом комитета по управлению госимуществом Хабаровского края от 24 ноября 1993 г. № 444 утвержден план приватизации, по которому имущество передается согласно акту оценки стоимости имущества по состоянию на 1 июля 1992 г. и включено в уставный капитал акционерного общества. В состав приватизированного имущества включены, в том числе железнодорожные подъездные пути, которые поставлены на баланс АО. Данные объекты недвижимости зарегистрированы в установленном порядке в 2006 году за ОАО "Ванинский морской торговый порт".

В 2009 году Дальневосточным транспортным прокурором были заявлены исковые требования о признании незаконной регистрации 24 объектов недвижимости АО "Порт Ванино", в том числе и подъездных железнодорожных путей, включенных в уставный капитал акционерного общества. В удовлетворении исковых требований Дальневосточного транспортного прокурора было отказано.

АО "Ванинский морской торговый порт" уже направило письмо в Росимущество о том, что 14 декабря 2011 года следственным отделом Ванинского линейного отдела МВД изъяты документы по приватизации порта, в том числе документы по имуществу, формирующему уставный капитал акционерного общества при приватизации.

"Изъятие произведено в рамках уголовного дела, возбужденного по факту государственной регистрации объектов недвижимого имущества, включенных в пообъектный перечень плана приватизации общества. Документы касаются перечня объектов недвижимого имущества ОАО, который был предоставлен в Росимущество для формирования первоначальной стоимости госпакета акций. Учитывая, что ОАО "Ванинский морской торговый порт" находится в процессе приватизации, данные действия могут существенно отразиться на стоимости государственного пакета акций", - заявили в пресс-службе.

АО также запросило участия представителей Росимущества в разрешении вопроса по имуществу акционерного общества, включенному в план приватизации, и проведению совместной инвентаризации указанных объектов.

Досье "ЗР"

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. Государству принадлежит 55% капитала АО (73,33% обыкновенных акций), En+ через Soleggiato Investments владеет 28,1% (21,6%). Свой пакет государство в этом году попыталось продать. В мае состоялся аукцион, победителем которого стало малоизвестное ООО "Сэлтехстрой", которое предложило 10,8 млрд рублей, в 10,6 раза больше начальной цены. Однако предложенную сумму "Сэлтехстрой" Росимуществу так и не заплатил, подтвердив предположения других участников аукциона о том, что на торги эта компания изначально шла с целью их срыва.

В начале декабря состоялся совет директоров Ванино, где планировалось решить вопрос о переизбрании гендиректора: Альфира БОГУДИНОВА En+ предлагала поменить на Дмитрия ЛИСИНА. Однако по просьбе губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА вопрос был отложен, его обсудят на ближайшем заседании совета, дата которого пока не назначена.

Эксперты считают, что, поменяв менеджмент порта, компания Олега Дерипаски автоматически станет главным фаворитом в борьбе за госпакет Ванино.

Олег Клименко.

