Колесо стартапов пытается раскрутить Дальний Восток

Дальний Восток уже может похвастаться первыми историями инновационного успеха, однако в целом механизм раскручивается достаточно тяжело, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Несмотря на то что Дальний Восток имеет мощную научную и образовательную базу, инновационное колесо в регионе раскручивается достаточно медленно. С одной стороны, не до конца и не во всех регионах создана соответствующая инфраструктура, благодаря которой был бы сформирован четкий механизм государственной поддержки инноваторов, с другой - не так уж много в регионе предприятий, готовых покупать и внедрять новые разработки. Не слишком развито пока здесь, на Дальнем Востоке, венчурное инвестирование и бизнес-ангельское движение. Однако при всем при этом радует то, что все-таки есть проекты, которые не только родились на нашей территории, но и нашли здесь своих инвесторов и, что самое главное, рыночную нишу. Ну а раз есть реальные истории успеха, на которые можно равняться, значит и инновационная машина, хочется верить, будет двигаться все быстрее и быстрее навстречу «умной экономике».

Общероссийский вектор

Переход на инновационную модель эксперты называют одной из главных задач, которая стоит сегодня перед Россией. Согласно стратегии развития страны, показатели экономики к 2020 году должны выглядеть примерно следующим образом: доля высокотехнологичных услуг увеличится с 8 до 13%, а выпуск инновационной продукции предприятиями промышленности вырастет в 5-6 раз.

Для того чтобы не распылять усилия, определено несколько основных приоритетов по технологическому развитию и модернизации экономики страны: в первую очередь инновации планируют развивать в области энергосбережения, информационных, медицинских и ядерных технологий.

На сегодняшний момент Россия, по оценкам экспертов, пока отстает от развитых стран по уровню внедрения инноваций, хотя за последнее время в стране удалось выстроить систему их поддержки. Между тем именно инновации должны стать главным резервом для развития экономики РФ на ближайшую перспективу. Такие выводы, кстати, содержатся в подготовленном под эгидой Открытого правительства проекте первого национального доклада об инновациях, презентация которого состоялась 29 октября в рамках форума «Открытые инновации».

Инновации, как отмечается в докладе, являются главным возможным рычагом влияния на долгосрочный рост экономического благосостояния для России в условиях ограничения доступа к другим ресурсам. Несмотря на то что за последние годы в РФ сформированы основные элементы национальной инновационной экосистемы, потенциал для развития инноваций в стране остается огромным.

Законодательная база и институты инновационного развития - это скелет инновационного процесса. И сегодня уже можно говорит о том, что на федеральном уровне он фактически сформирован. Для стимулирования инноваций принят целый ряд законов, подзаконных актов и программ, которые, по крайней мере, в общих чертах регламентируют правила игры нового для России инновационного рынка.

Кроме регламентирующего законодательства инновации в стране призваны стимулировать и различные институты развития. Именно они являются инструментом государственной политики, стимулирующим инновационные процессы.

Их основная цель - решение задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами.

Как отмечают эксперты, институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.

Досье «Дальневосточный капитал»: К наиболее крупным институтам развития в России можно отнести ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий («Сколково»), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Они оказывают поддержку через финансирование бизнес-проектов, инфраструктурную поддержку, а также софинансирование НИОКР.

«За последние годы у нас в стране фактически выстроена и сложилась вся система институтов развития и разных механизмов государственной поддержки инноваций. Они явно заработали. О результативности можно спорить, она, с одной стороны, вызывает определенные сомнения с точки зрения конкретного экономического результата, потому что доля России на мировом рынке высоких технологий по-прежнему не очень значительна. Но за эти годы явно наметилась позитивная динамика: стало еще более понятно, что путь развития инноваций и технологического экспорта - это фактически единственный оставшийся у нас потенциал роста», - отметил на форуме «Открытые инновации» глава Российской венчурной компании Игорь АГАРМИЗЯН.

Федеральные институты поддержки инноваций распространяют свое действие и на регионы, в том числе и на Дальний Восток. Инноваторы с восточной окраины России активно принимают участие в конкурсах стартапов федерального значения, получают гранты на развитие инновационного бизнеса. Учитывая перспективность региона, во Владивостоке в этом году было открыто представительство Фонда «Сколково». В рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре этого года, первые дальневосточные резиденты Фонда уже получили свои сертификаты и начали работу.

«Дальний Восток - это регион, который обладает спецификой, в том числе с точки зрения науки: аквакультура, робототехника развиты сильно просто потому, что в распоряжении ученых находится материально-техническая инфраструктура, - говорил в рамках форума старший вице-президент по инновациям «Сколково» Василий БЕЛОВ. - За полгода у нас появились первые резиденты. Мы ожидаем, что до конца года их количество увеличится до 15-20. Всего в ДФО сформирован список из 140 перспективных компаний. Порядка 70 из них вписываются в философию «Сколково» с точки зрения инноваций. И мы работаем над привлечением их в наш проект».

Кроме федеральной поддержки, стимулируют развитие инноваций и на региональном уровне. Все без исключения субъекты Дальнего Востока имеют соответствующее региональное законодательство. Постепенно создаются на территориях и региональные институты развития. Ключевыми направлениями их деятельности являются поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического отставания. Преимущественно региональные институты развития создаются в виде фондов поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов. Нельзя сказать, что все регионы Дальнего Востока одинаково активны в этом процессе, однако определенные достижения на местах уже есть.

Якутия - инновационный лидер региона

Лидером инновационного процесса на Дальнем Востоке по праву можно считать Республику Саха (Якутия): здесь в сфере поддержки инноваций за последние годы значительно продвинулись вперед. Помимо регионального инновационного законодательства в Якутии созданы и уже показывают результаты работы все звенья инновационной инфраструктуры. К ним относятся: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке, Центр поддержки предпринимательства, Агентство инвестиционного развития, технопарк «Якутия», Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха, венчурная компания «Якутия», ОАО «РИК».

«Развитие научно-инновационной системы Якутии является приоритетной задачей. Госкомитет призван поддерживать новаторство, выстраивать эффективную научно-инновационную систему в Якутии. В течение трех последних лет Госкомитет проводит комплекс мер при финансовой поддержке научной и инновационной инфраструктуры, и сегодня мы можем говорить об эффективности этой работы, - говорит председатель Государственного комитета по инновационной политике и науке Юрий ШИПИЦЫН. - Введено в строй здание филиала технопарка «Якутия» в городе Нерюнгри, наработана база по созданию агропарка в селе Октемцы Хангаласского района - это действительно тяжелая задача, в решении которой участвовали люди, серьезно проникнутые этой идеей. Ведется активная работа по созданию в Якутске IT-парка, создан индустриальный парк «Кангалассы».

Целенаправленная работа над инновациями, так сказать, «сверху» уже дает сегодня видимые результаты. Например, резидентами ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» стали в основном выходцы из технопарка «Якутия»: инновационные предприятия сегодня уже прочно встали на ноги и готовы приступить к серийному выпуску продукции. Так, «Дальэнергострой-Восток» займется производством георешетки, компания «Сахапластех» организует выпуск ПЭТ-тары для воды, молока, напитков, ООО «Эгопласт» наладит выпуск полиэтиленовых труб для транспортировки воды и газа, компания «Бигэ» выводит на региональный рынок акриловую и теплоизолирующую краску.

«Индустриальный парк был ориентирован на поддержку малого и среднего предпринимательства. Наши предприятия - это недавние стратапы, сумевшие найти свое место на рынке, - говорит директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий БОРИСОВ. - В будущем мы планируем, что в ТОР зайдут и крупные игроки, которые увидят, что у первопроходцев все получается».

Практические результаты показывает и венчурная компания «Якутия». При ее поддержке уже осуществлен ряд проектов. Один из последних - строительство ООО «Саха Паркинг» автоматизированных парковочных комплексов. Венчурная компания выделила на эти цели 31 млн рублей.

Идея строительства теплых парковок принадлежит предпринимателю, выпускнику МГТУ им. Баумана Евгению ГРИГОРЬЕВУ. На средства, полученные от венчурного фонда, он реализовал свой амбициозный проект: вместо шести теплых низкоуровневых гаражей построил вместительную, механизированную парковку. Для Якутии, где стоимость отапливаемого гаража практически равна стоимости квартиры, это очень актуальное решение.

Колыбелью для массового рождения различных инновационных идей по праву можно считать Северо-Восточный федеральный университет. Именно здесь создана соответствующая среда для развития ноу-хау. В состав вуза входят Арктический инновационный центр, 22 научно-образовательных центра, Центр коллективного пользования и целый пояс малых инновационных предприятий (МИП).

Инициаторами создания МИП выступили сотрудники учебных и научных подразделений СВФУ: Инженерно-технического и Медицинского институтов, горного и геолого-разведочного факультетов, Института естественных наук, НИИ здоровья, Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ, Физико-технического и Технологического институтов и т. д.

Созданные инновационные предприятия не только смогли довести свою научную разработку до реального воплощения, но и нашли свою рыночную нишу. ООО «Стройкомпозит», например, специализируется на производстве автоклавного и монолитного теплоизоляционного пенобетона.

ООО «Нордвуд» строит деревянные каркасные дома из энергоэффективных модулей с использованием модифицированного огнебиозащитного состава. ООО «Инновационный центр градостроительства (ИЦГ)» внедряет ГИС-технологии в сфере территориального планирования. И таких примеров в университете множество. На сегодняшний день инновационный пояс университета включает в себя 26 предприятий, каждому из которых удалось внедрить научные разработки в рыночные условия. Выручка МИПов за прошлый год составила 167 млн рублей. В этом году, по предварительным прогнозам, она должна увеличиться почти в два раза. В работе предприятий задействовано более 250 человек из числа сотрудников и студентов университета.

Хабаровск готовится к прорыву

Над развитием инновационного процесса активно работают и в Хабаровском крае. Если говорить о мерах поддержки инноваций, правительство региона осуществляет целый ряд мер в этом направлении. Среди них компенсация затрат малых инновационных компаний на оформление интеллектуальной собственности и создание предприятия, предоставление субсидий в связи с производством новой продукции. Краевой бюджет берет на себя значительную долю издержек по представлению разработчиков на инновационных выставочных мероприятиях, включая международные. Там предприятия находят как партнеров, так и поставщиков и потребителей продукции. Ежегодно на эти мероприятия выезжает более 30 компаний.

Планомерно создается в регионе и инфраструктура поддержки инновационного направления. Одним из наиболее серьезных шагов стало создание Дальневосточного агентства содействия инновациям (АНО «ДАСИ»), инициатором которого выступило министерство экономических отношений правительства Хабаровского края.

«С 2007 года АНО «ДАСИ» является региональным центром комплексной поддержки инновационной деятельности в Хабаровском крае, - говорит директор «ДАСИ» Дмитрий ХВОСТИКОВ. - Мы представляем федеральные фонды и институты развития инновационного предпринимательства, которые оказывают финансовую поддержку проектам малого и среднего бизнеса, молодежи. Сегодня наше Агентство является региональным представителем Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСР МП НТС), венчурным партнером Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (ФПИ РВК), опорной организацией Роспатента и Федерального института промышленной собственности. Одним словом, специалисты агентства помогают привлекать финансирование в инновационные проекты и осуществляют консультационную поддержку по оформлению и защите интеллектуальной собственности».

На счету агентства уже целый ряд проектов, которым институт развития помог состояться. Например, компания «Композит-ДВ» разработала собственную композитную технологию защитного покрытия материалов и успешно применяет ее на предприятиях Хабаровского края. Еще одна компания, выиграв конкурс по программе «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, получила финансирование и развернула производство морского гребешка в Ванино. Затем в этот инновационный бизнес пришел южнокорейский капитал. В Амурске компания «Акриловые технологии», начав свою работу при содействии программы «СТАРТ», выпускает большой спектр акриловой продукции, а инновационная компания «Фреза» производит специальное оборудование для лесопереработчиков.

«Мы планируем стать консалтинговым центром, который будет заниматься подготовкой крупных инвестпроектов, - говорит Дмитрий Хвостиков, - работать со всеми инвестиционными государственными структурами, включая «Роснано», управлять проектами, инвестициями. Все это должно сформировать в Хабаровском крае благоприятный инновационный и инвестиционный имидж, привлечь инвестиции».

Летом 2015 года в Хабаровске было создан и еще один институт, деятельность которого будет направлена на создание наукоемких производств - «Агентство содействия инвесторам и разработчикам». Планируется, что ежегодно агентство будет обрабатывать не менее 20 заявок, инвестировать не менее 3-4 проектов в год. «Наша задача - взять существующие идеи и проекты, оформить их, сделать их понятными в плане коммерциализации и предложить заинтересованным людям», - подчеркнул Евгений ГРОМОВ, директор АНО «АСИР».

«Агентство содействия инвесторам и разработчикам» уже помогает в реализации проектов по «лечению»» глинистых грунтов при дорожном строительстве с использованием карбонатно-магнезиального сырья и синтезу карбидов титана и вольфрама в плазменной струе, по производству мебельных механизмов-трансформеров для малогабаритного жилья.

Работают власти Хабаровска и над формированием инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения. Он, кстати, стал единственным, вошедшим в перечень 25 территориальных инновационных кластеров, утвержденных правительством РФ.

Досье «Дальневосточного капитала»: Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края - единственный на Дальнем Востоке. Его специализацией являются строительство, сборка и ремонт воздушных и морских судов различных классов, производство металлических изделий и материалов для корпуса, поставка оборудования и комплектующих деталей, а также научно-исследовательская деятельность в области технологий материаловедения, электроники и двигателестроения. Партнерами кластера выступают такие крупные корпорации, как ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Ключевым элементом кластера стал созданный в 2013 году Региональный центр инжиниринга. РЦИ взял на себя весь цикл работ: от разработки продукта и технологии до запуска их в производство и сдачи заказчику. Часть этапов этого цикла РЦИ выполняет самостоятельно, а часть размещается по субподряду на предприятиях-участниках и партнерах кластера авиа- и судостроения края.

Значительную роль в развитии инновационного процесса играет в Хабаровском крае и система высшего профессионального образования. Особенное внимание этой теме уделяют технические вузы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Так, в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете (КнАГТУ) создан и вполне успешно работает собственный технопарк. Его основная миссия - создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности малых инновационных предприятий и передача технологий и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изобретений и открытий ученых, преподавателей, аспирантов и студентов из вузовского сектора науки в сектор промышленности. И с ней он вполне успешно справляется. На сегодняшний день в Технопарке КнАГТУ идет работа над целым рядом проектов. Среди них - стимулятор роста растений и проект малоразмерного дистанционно пилотируемого летательного аппарата, акустико-эмиссионная диагностическая система и проект изготовления нагревательных элементов на основе электропроводного композиционного материала. По этим проектам в технопарке уже созданы опытные образцы, проведены натурные испытания и идет технологическая подготовка производства.

Ряд проектов, разработанных на территории технопарка, уже нашел своих инвесторов. Например, один из проектов воспитанников Технопарка КнАГТУ, победителей первого этапа всероссийского конкурса Russian Startup Tour - 2014, организованного Фондом «Сколково» и Российской венчурной компанией - конструктор для создания роботизированной платформы «Громозека». Этот проект был замечен не одним инвестором. Но первый опытный образец на выигранные средства по программе «УМНИК» будет изготовлен для Татарстана, который предложил за «Громозеку» двойную цену.

«Наш конструктор - то, чего сегодня не хватает отечественному рынку, и он способен вытеснить с него импортную продукцию, - уверен студент-инноватор, второкурсник КнАГТУ Олег ЛЕСКОВ. - Он представляет собой методический учебно-аппаратный комплекс для обучения специалистов, готовых работать на производстве с любыми новыми устройствами. Сегодня представить серьезное производство без роботов-манипуляторов уже невозможно».

Успехи Технопарка КнАГТУ для руководства вуза настолько очевидны, что сейчас здесь готовятся реализовать на его базе еще один проект - Детский технопарк, в задачи которого будет входить привлечение к инновационной деятельности способной молодежи буквально со школьной скамьи.

Работает при вузе и десяток малых инновационных предприятий. Одно из них - ООО «ПОЗИТРОН ДВ», организованное при КнАГТУ в 2012 году. Новшество, положенное в основу разработки, позволяет автоматизировать управление системами кондиционирования и вентиляции. Перед тем как на основе своего ноу-хау создать предприятие, его директор Александр ЛЮБИЦКИЙ был победителем форума «Селигер», программ «УМНИК» и «СТАРТ», а в рамках Зворыкинской премии была пройдена технологическая экспертиза изделия. Сегодня первая серийная продукция предприятия уже готовится к установке на объектах Хабаровска.

«Есть на нашем счету и устройства, создаваемые по заказу предприятий нашего города. Это тоже весьма сложные в техническом плане устройства. Хотя большинство наших разработчиков - студенты общих инженерных специальностей (электропривод, электромеханика), не предполагающих навыков в программировании и электронике. Сегодня нам даже не верится, что все их идеи начинались с нуля - с голого желания изобрести что-то новое. Для инженера это первостепенное качество», - говорит Александр Любицкий.

Работу команды единомышленников, скомплектованной на базе этого учебного заведения, руководитель Дальневосточного агентства содействия инновациям Дмитрий Хвостиков оценивает очень высоко. «Ничуть не умаляя заслуг других учебных заведений в крае, отмечу, что за относительно небольшой отрезок времени Технопарк при КнАГТУ оказался в числе лидеров по новейшим разработкам и их внедрению. С такими «заряженными» идеями людьми чрезвычайно интересно работать, - говорит он. - Они умело соединяют теоретические знания, новейшие идеи, разработки и практическую их реализацию, находя конкретного потребителя. Очень вдумчиво, грамотно подходят к приобретению новейшего оборудования, чтобы его можно было использовать комплексно, создавая замкнутую технологическую цепь. Сейчас на площадях Технопарка КнАГТУ сконцентрировано современное оборудование для проектирования изделий, разработки технологий, автоматизации технологических процессов, прототипирования, испытаний и механообработки. В КнАГТУ создана своеобразная «кузница» инженерных кадров. Никто в крае не может похвастать тем, что взращивает для себя будущих ученых и изобретателей начиная с 5-го класса средней школы».

Большое внимание развитию инноваций уделяют и в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). Только за прошлый год в вузе были созданы новые научные структурные подразделения, призванные вывести инновации на новый уровень развития. Среди них Центр космических исследований, Центр робототехники ТОГУ, учебно-научная лаборатория экологического мониторинга и Инжиниринговый центр сейсмостойкого строительства.

Разработки ученых университета имеют прикладное значение. Например, очень широки технические возможности Центра космических технологий: применение его технологических новинок помогает в дорожном проектировании, в фиксации и передаче информации о пробках на дорогах, дает возможность отслеживать сейсмическую активность, ледовую обстановку, разлив рек и прогнозировать эти явления, контролировать онлайн ход строительства различных объектов, определять точные координации локализации пожаров, следить за «реальной» картой рубок леса и экологической ситуацией, контролировать границы территории страны.

«Наш центр на сегодняшний день является центром инфраструктурной инженерии с применением космических технологий, - говорит директор Центра космических технологий ТОГУ Геннадий МАРКЕЛОВ. - Мы создаем здесь уровень региональных систем, в которых, с одной стороны, есть базирование на космических данных, а с другой - серьезно продвинулся уровень исследований по формированию и развитию транспортного и инфраструктурного моделирования, интеллектуальных транспортных систем, систем организации различных уровней управления и безопасности».

На развитие у молодежи Хабаровского края творческого инновационного мышления направлены и региональные конкурсы. Например, конкурс «КУБ», на который приглашают молодежь Хабаровского края от 18 до 35 лет. Участники конкурса разрабатывают и предлагают технические решения производственных проблем, представленных предприятиями в виде кейсов; получают развернутую экспертную и менторскую поддержку, приоритетный доступ к инфраструктуре и объектам, необходимым для апробации разработок, презентации своего проекта потенциальным партнерам, инвесторам и потребителям. Призеры конкурса получают заказ на внедрение разработки в производство и возможность пройти стажировку в одном из лучших инновационных центров России.

Сахалин ставит на энергетику и нефтегазовый комплекс

Инновационная политика администрации Сахалинской области проявляется в обеспечении инфраструктурных, ресурсных условий для внедрения прогрессивных технологий, передового оборудования и техники. Эти задачи системно решаются региональным правительством, минэкономразвития области, отраслевыми министерствами и ведомствами региона. Надежным партнером региональной власти является островная наука.

Помимо программы «Экономическое развитие и инновационная политика в Сахалинской области в 2014-2020 годах» в регионе работает еще целый ряд инструментов, поддерживающих инновации. Так, свою эффективность доказала площадка научно-экспертного совета, где идеи науки презентуются правительству региона. Не так давно правительству области были представлены предложения о создании на Сахалине наукоемкого производства - предприятия электронного приборостроения.

Инициаторы проекта - Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН (СКБ САМИ) и специализирующееся на продвижении передовых технологий и средств связи предприятие ООО «Посейдон». Идея была поддержана президиумом научно-экспертного совета, определены сроки разработки инвестиционного проекта и бизнес-плана.

Средствами областного и федерального бюджетов с 2016 года планируется обеспечить реализацию НИОКР по приоритетным направлениям науки, техники и технологий Сахалинской области. В работе находится и проект создания Сахалинско-Курильского центра исследований и инновационных разработок. В случае его реализации это будет первый объект науки на Курилах, построенный за последние 25 лет.

В ближайшие годы в Сахалинской области также планируется создать новые лаборатории генетики и гидробионтов, исследовательские и научно-образовательные центры, космическую обсерваторию. В районах будут развиваться сеть ЦПТИ и другие объекты инновационной инфраструктуры, продолжится грантовая поддержка молодых ученых.

Частью инновационной инфраструктуры островного региона является и Сахалинский государственный университет. В учебном заведении созданы два технопарка - инновационное научно-технологическое некоммерческое партнерство «Технопарк современных строительных технологий» и некоммерческое партнерство «Биотехнопарк «Сахалинский» Сахалинского государственного университета». Приоритетными областями развития первого являются энергетика и строительство, второй занимается развитием научных исследований в области управления прибрежным биопотенциалом и биоресурсами для устойчивого развития предприятий марикультуры прибрежной зоны островов Сахалинской области.

Помимо технопарков работают при вузе и малые инновационные предприятия: ООО «Инфо-шельф» специализируется на предоставлении услуг в области рыболовства, ООО «Эко-Лайт» - на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, ООО «Информационно-навигационные технологии и системы» - на предоставлении услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей. На базе вуза уже второй год действует региональный Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Довольно активно внедряются инновации и на предприятиях области. Если говорить о промышленном секторе, то основными отраслями, в достаточно больших объемах потребляющими результаты научного труда, традиционно являются энергетика и нефтегазовый комплекс островного региона. Серьезный научно-технический и инновационный потенциал формируется в нефтегазовом секторе на предприятиях - операторах проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2». Наиболее инновационным из реализуемых на шельфе Сахалина проектов модернизации с высокой научной составляющей является строительство «интеллектуальных скважин», или smart-скважин.

Предприятия-недропользователи идут по пути развития внутрикорпоративных исследовательских бизнес-модулей, расширяя географические и технологические горизонты проектных работ ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».

Перспективное Приморье

Приморье для развития инноваций, казалось бы, имеет особые условия. Ведь именно здесь сосредоточен основной научный потенциал Дальнего Востока, который вполне мог бы обеспечить инновационный прорыв. На территории создан и Дальневосточный федеральный университет, развитие инноваций в котором является одним из приоритетных направлений.

Если говорить о научном потенциале, учеными ДВО РАН действительно получен целый ряд результатов мирового уровня. Многие разработки доведены уже практически до стадии промышленного производства. Однако инновационного прорыва в регионе пока не случилось.

Так, Институт проблем морских технологий ДВО РАН уже многие годы является признанным лидером в России и в мире в области разработки и эксплуатации автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), которые по своим характеристикам не уступают лучшим зарубежным образцам аналогичной подводной техники. Институты ДВО РАН вышли на новый уровень в области создания технологии переработки радиоактивных отходов, возникающих при эксплуатации, ремонте и утилизации АПЛ и кубовых остатков АЭС. Эти разработки, кстати, были применены при ликвидации последствий аварии на японской «Фукусиме». Однако, как уже писал «ДК», несовершенство российской инфраструктуры для инновационного движения позволило ДВО РАН участвовать в проекте только в качестве субподрядчика.

Высок потенциал дальневосточной науки и в сфере биотехнологий: пять лекарственных препаратов, разрешенных к применению и производству в Российской Федерации, Республике Беларусь и Казахстане, разработаны на основе выполненных в ТИБОХ ДВО РАН фундаментальных исследований. Речь о создании опытного производства идет уже много лет, на деле же производство пока ограничивается несколькими технологическими участками.

В Биолого-почвенном институте ДВО РАН налажено биотехнологическое производство эфиров шиконина и препаратов на его основе. «Масло шикониновое» является первым на Дальнем Востоке средством, полученным с применением методов биоинженерии. Препараты в короткие сроки стали популярными в клиниках Приморского края благодаря высокой эффективности в лечении тяжелых кожных заболеваний.

Всего в арсенале ДВО РАН на сегодняшний день более 100 научных завершенных, готовых к применению разработок. Правда, очередь из инвесторов, желающих сделать на идеях бизнес, пока, к сожалению, не стоит. Поэтому ученые занялись развитием собственной инновационной инфраструктуры: в разные годы были созданы Центр спутникового мониторинга, опытно-технологическое производство ТИБОХ ДВО РАН, Инженерно-технологический центр ИХ ДВО РАН, инновационно-технологический центр «Форум» и другие подразделения.

Но пока главной проблемой академической науки остается невостребованность результатов интеллектуального труда реальным сектором экономики. «Уникальные разработки ученых не находят своего потребителя. Это и диагностическое оборудование центра «Арктика», позволяющее на ранних стадиях выявлять недуги, и биологически активные препараты Тихоокеанского института биоорганической химии, и системы водоочистки Института химии. Эти примеры можно продолжить, - говорит президент Дальневосточного отделения РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО. - Есть научный результат, который сам по себе еще не является товаром, но очень убедителен и практически гарантирует, что здесь будет некий положительный эффект от реализации, но невозможно пробить опытное производство. Однако думаю, что санкции, которые обрушились на Россию, заставят все-таки что-то производить самим, а не только снимать маржу с продажи сырья. А значит, нужно пересмотреть отношение к отечественной науке и взглянуть на наши наработки с иной точки зрения, поддерживая все то передовое, что не только работает на оборону, но имеет и рыночный потенциал».

Если говорить о структуре поддержки инноваций, то в Приморье она сосредоточена на базе Дальневосточного федерального университета. В вузе открыт центр инновационных достижений, где размещены лучшие образцы взаимодействия федерального университета с промышленными предприятиями-партнерами, в интересах которых научные коллективы вуза создают опытные и функциональные разработки. Это новые транспортные роботизированные технологии, образцы гражданского скоростного судостроения, беспилотные комплексы на самолетной и вертолетной базе, а также новейшие гидроакустические системы.

Продолжает свое развитие и бизнес-инкубатор ДВФУ «Терра Креатива». Созданный в 2012 году, сегодня он развивается в рамках обновленной концепции, которая предусматривает объединение инновационной проектной деятельности по четырем прикладным направлениям, одним из которых являются информационно-коммуникационные технологии. С апреля 2015 года на территории Лабораторного комплекса ДВФУ в распоряжение IT-направления бизнес-инкубатора предоставлено помещение для развития стартапов в области информационных технологий.

Именно на территории ДВФУ обосновался и офис недавно открытого представительства Фонда «Сколково». Хотя фонд призван работать не только с разработками инноваторов ДВФУ, но и с другими резидентами, в том числе и от фундаментальной науки.

Достижениями в виде реально работающих технопарков ДВФУ пока похвастаться не может, при этом научно-инновационный потенциал обещает быть востребованным, в том числе и предприятиями региона.

Так, есть заказ вузу от завода по ремонту атомных подводных лодок «Звезда» на новую технологию очистки жидких радиоактивных отходов, содержащих морскую воду. Проект, рассчитанный на три года, предполагает создание новых материалов для переработки опасных отходов и возведение опытно-промышленных установок непосредственно на заводе в Большом Камне.

Проект стал одним из трех проектов ДВФУ, получивших поддержку открытого конкурса Минобразования в рамках постановления правительства, нацеленного на кооперацию российских вузов и предприятий для создания высокотехнологичных производств. На разработки университет получит 450 млн рублей.

Второй из утвержденных проектов предполагает создание для Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина высокотехнологичного производства литых деталей из магниевых и алюминиевых сплавов. Будет создан новый мощный роботизированный комплекс для производства деталей вертолетов, который позволит полностью уйти от зависимости от поставок материалов из-за рубежа.

Третий из одобренных проектов предполагает разработку комплексных биотехнологических решений по созданию и производству белка, аминокислот и продуктов на их основе, что в будущем позволит полностью отказаться от закупок комбикормов для животноводства за границей.

Есть в университете и реальные проекты, востребованные бизнесом. В настоящее время в ДВФУ реализуется три проекта по сотрудничеству с крупными предприятиями региона. Два из них, посвященные автоматизации производственных линий заводов «Звезда» и «Прогресс», завершатся до конца года. В частности, до конца ноября на заводе «Прогресс» будет запущен в работу роботизированный комплекс для производства полимерных композиционных деталей для нового гражданского вертолета Ка-62.

Также до 2017 года ученые ДВФУ продолжат работы в интересах центра судоремонта «Дальзавод» по созданию и внедрению комплекса технологий восстановления деталей с применением волоконных лазеров средней и большой мощности.

Надо сказать, что, хотя в Приморье пока нет регионального венчурного фонда, культура инвестирования интересных и перспективных стартапов развивается достаточно активно. Идеологом этого движения в крае с уверенностью можно назвать предпринимателя со стажем Андрея КОСОЛАПОВА, организовавшего акселератор «Инновационный реактор». Его модель поддержки стартаперов позволяет проектам в кратчайшие сроки пройти путь от идеи до создания реального бизнеса. Кстати, в рамках недавно прошедшего во Владивостоке форума «Дальинфоком» был проведен конкурс старапов в области информационных технологий. Бизнес-ангелы приняли решение сразу профинансировать проект-победитель, что является довольно смелым решением для венчурного рынка.

«Событийный агрегатор «Сейчас» - удобное мобильное приложение, - прокомментировал итоги мероприятия Андрей Косолапов. - По сути, это мобильная афиша событий, происходящих в городе и регионе. Сервис позволяет выбрать интересующую тему, допустим искусство, и получать уведомления о ближайших мероприятиях. Это актуальный и масштабируемый под нужный регион сервис, думаю, у него хорошие перспективы. Принятое в рамках конкурса инвесторами решение вложиться в данный проект - беспрецедентное для венчурного рынка. Этот факт говорит об активности бизнес-сообщества Приморья, его заинтересованности в новых проектах. Всего с 2014 года мы с бизнес-ангелами рассмотрели более 70 проектов. 17 из них разработали бизнес-планы, четыре обсуждают с инвесторами условия сделки, два мы профинансировали в рамках «Дальинфокома».

Приамурье: в приоритете космос

В Амурской области инноваторов в первую очередь поддерживают на региональном уровне. Для осуществления инновационной деятельности предоставляются бюджетные инвестиции и субсидии из областного бюджета, государственные гарантии на реализацию инновационного проекта, устанавливаются минимальная ставка арендной платы, налоговые льготы, а также оказывается информационное и консультационное сопровождение.

Если говорить о приоритетах в развитии инноваций, их в основном планируется развивать на базе технологических кластеров, созданных в Амурской области. Всего их три: горно-металлургический кластер, амурский биофармацевтический кластер и соевый кластер. Инновации именно в этих областях сегодня являются приоритетными для территории.

Инновационные кадры вместе с новыми технологическими решениями наверняка будут востребованы и на таком грандиозном проекте, как строительство космодрома «Восточный». Так, Благовещенский педагогический университет (БГПУ), например, с 2009 года ведет исследовательские и изыскательские работы по изучению ландшафтно-геохимической ситуации в пределах территории будущего космодрома для организации научно обоснованной системы экологического мониторинга.

В дальнейшем на базе Амурского госуниверситета, Дальневосточного аграрного госуниверситета, Амурской медицинской госакадемии, научно-исследовательских учреждений РАН, РАМН и РАСХН планируется создать Амурский технико-внедренческий центр, обеспечивающий инновационные потребности регионального машиностроения, приборостроения и космических технологий. Амурский госуниверситет (АмГУ) уже начал подготовку первых 50 специалистов по аэрокосмической специальности. На базе АмГУ открыт также космический научно-образовательный центр.

В Магадане инновации собрали на форум

В Магаданской области в прошлом году было продлено действие программы инновационного развития. На поддержку инноваций в экономике направят 261,5 млн рублей, и действовать она будет до 2020 года.

Магаданская область занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по количеству инновационных организаций. Доля инновационных товаров, работ и услуг составляет 3,7% в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг - наибольшая на Дальнем Востоке. Уровень инновационной активности организаций, осуществляющих технологические инновации, в Магаданской области составил 26%, организационные - 16%, маркетинговые - 4%. Инновационные разработки с успехом применяются в добывающей отрасли, энергетике и связи, компьютерных технологиях.

Сложилась в Магаданской области и региональная инновационная система, в состав которой входят 8 образовательных и научных центров, 42 предприятия из Реестра субъектов инновационной деятельности. Региональная инновационная инфраструктура включает в себя НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной собственности», Инновационно-технологический центр горной отрасли в СВКНИИ ДВО РАН, ООО «ОКБ «Инновационные разработки», ООО «Магаданское агентство содействия инновациям», Лабораторию стратегических и инновационных исследований в Северо-Восточном государственном университете, Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства.

Ежегодно увеличивается количество инновационных проектов, представляемых на областной конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация». Кроме этого, в этом году на территории с 1 октября по 27 ноября проходит первый областной инновационный форум.

В рамках мероприятия состоятся пленарные и секционные заседания, свободные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, а также V Научно-производственная конференция (НПК) «Инновации в производстве». До недавнего времени конференция имела статус корпоративного мероприятия компании «Полиметалл»: на ней молодые сотрудники предлагали новые технологические решения, которые могли быть использованы на предприятиях холдинга (он включает «Омолонскую золоторудную компанию», «Серебро Магадана» и «Золоторудную компанию «Майское»). В этом году конференция вышла на региональный уровень.

Свои проекты на ней представили 27 молодых специалистов магаданского филиала компании «Полиметалл», 11 из них получили путевку в финальный тур, в котором ребята показали свои проекты по оптимизации работы на предприятиях холдинга экспертной комиссии. «Обратила внимание, что в этом году все темы докладов очень актуальны для производства. Уровень подготовки очень высокий, - сказала технический директор Магаданского филиала «УК Полиметалл» Ольга АНТИПИНА. - В очередной раз убедилась, что именно в тандеме молодого специалиста и наставника рождаются отличные работы. Только так производственное задание выстраивается в логичную презентацию и имеет хорошую заявку на победу. Но главное, что НПК год от года приобретает все более весомое значение для производства».

Перспектива - в консолидации усилий

Если подводить итог всему вышесказанному, то можно сделать вывод, что инновационный процесс на Дальнем Востоке на месте не стоит, но развивается неравномерно и фрагментарно. В одних регионах упор сделан на государственную поддержку и институты развития, в других роль инновационного локомотива взяли на себя технологические кластеры и ключевые предприятия, в третьих - инновационное колесо раскручивают вузы и научные учреждения. И такая ситуация характерна не только для Дальнего Востока.

Не до конца скоординированные действия всех заинтересованных в инновации сторон, особенно на стыках зон ответственности, порождают некоторую пробуксовку инновационного механизма по всей России. Эксперты, готовившие доклад на форум «Открытые инновации», о котором уже шла речь выше, отмечают три основных барьера для развития инноваций в РФ. Это низкая интенсивность конкуренции и барьеры для разработки и внедрения инновационных решений, неблагоприятный культурный фон для инноваций (низкий престиж профессии ученого и искаженное отношение к предпринимательству), а также слабые механизмы защиты прав собственников и инвесторов инновационных компаний.

Препятствует развитию инноваций, по мнению авторов доклада, и отсутствие единого и актуального перечня технологических приоритетов и скоординированной технологической политики.

«В первые годы целеполагание шло на уровне масштабов деятельности: распределить такой-то объем средств, провести такое-то количество мероприятий, получить такое-то количество резидентов. Но если ты сразу не задаешь параметры достижения результата, а еще лучше - воздействия на среду, не понимаешь, как твой институт решит социально-экономические проблемы, то целеполагание ущербно с самого начала и провалы рынка не закрываются, - отмечает член Экспертного совета при Правительстве РФ Екатерина Шапочка. - Вторая проблема - отсутствие кооперации и координации между институтами развития: они не накопили общей базы знаний по инновациям, а если даже и накопили, то не готовы ей делиться».

Между тем по состоянию на 1 января 2015 года институтам инновационного развития были предоставлены государственные средства, включая государственные гарантии, в общем объеме более 400 млрд рублей. Результаты их работы, безусловно, есть, констатировал в ходе форума директор департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития Артем ШАДРИН. «Это тысячи проектов, профинансированных Фондом Бортника, РВК, «Роснано», Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и другими институтами развития. Но теперь хотелось бы более четко обозначить функцию институтов развития, связанную не просто с финансированием проектов, но и с обеспечением потока проектов, которые были бы приемлемы для частных инвесторов. Также хотелось бы, чтобы была программа, которая бы тиражировала проекты, ставила бы этот процесс на поток», - отметил эксперт.

МНЕНИЕ

Роман ТИТКОВ, генеральный директор ОАО «Дальприбор»: Для инноваций нужны квалифицированные кадры, а они в большом дефиците

- Очень большой вопрос для развития инноваций - это качество подготовки специалистов. Промышленники оценивают его как среднее и даже ниже среднего. Это связано с тем, что вместо 5 лет инженеров сейчас обучают 4 года, количество практик сократилось. Следовательно, высококвалифицированные кадры сегодня в большом дефиците. А инновационные вещи с неподготовленными людьми очень трудно внедрить.

Создание ДВФУ в части подготовки инженерных кадров пока существенно не улучшило ситуацию. Для подготовки инженеров необходимо иметь и парк собственных лабораторий, и связи с современными инновационными предприятиями. Эта работа пока только налаживается. Надо сказать, что и ребята не слишком стремятся получить инженерные специальности. Нашему заводу, например, была предоставлена такая льгота: мы могли на бесплатной основе подготовить необходимое нам количество инженерных кадров. То есть ребята получали возможность бесплатно учиться в вузе, а после его окончания должны были три года отработать на предприятии. Мы много работали со школами, но нужного количества ребят так и не смогли набрать: желающих идти в инженеры оказалось не так много.

Но тему инноваций без людей не поднять. А проблема с кадрами вышла сегодня на первый план. Предприятия вынуждены решать проблему привлечения, воспитания и удержания кадров, и делают это разрозненно, каждый сам по себе. Работа с властью идет, но в части промышленности требуются достаточно мощные улучшения.

Между тем в регионе есть предприятия, которые готовы внедрять инновации. Но основная причина недостаточной инновационной активности кроется в недостатке финансовых средств на инновационную деятельность. Мешают и условия ведения бизнеса: когда в регионе дорого все - от электроэнергии до квалифицированных специалистов, - не каждый решится на покупку новых инновационных решений.

Сейчас у бизнеса в регионе есть возможность, которую стоит проработать. А именно - новые инициативы: Свободный порт Владивосток, ТОРы. Если те налоговые льготы, которые предусмотрены, будут действительны и для имеющихся предприятий, средства вполне можно было бы направить на инновации и быстро внедрить их, несмотря на кризис.

Для удержания имеющихся и привлечения новых квалифицированных специалистов в Приморский край власти, прежде всего, необходимо решить вопрос обеспечения специалистов жильем. Тогда и инновации в Приморье будут реализованы, и у производимой в Приморье продукции будет высокая добавленная стоимость. А значит, и больше налогов будет оставаться на территории.

МНЕНИЕ

Геннадий МАРКЕЛОВ, руководитель Центра космических технологий ТОГУ: Для получения реальной инновационной эффективности необходимо еще много работать

- Что такое инновации? Разработка и внедрение в производственные процессы новых технических и технологических решений. Это одно из базовых условий существования на конкурентном рынке, поэтому инновационный процесс на Дальнем Востоке, конечно же, идет. О его активности можно судить по темпам экономического роста.

Содержать собственные научные и инновационные центры на предприятиях дорого и малоэффективно, необходима комплексная интеграция организаций реального сектора с учреждениями образования и науки. Это поможет предприятиям выходить на новые результаты деятельности, получать высоко подготовленный персонал. В свою очередь, для науки интеграция и взаимное проникновение процессов - условие разработок высокого уровня, критерий развития и совершенствования.

C советского времени известен эффективный инновационный механизм - создание на производстве базовых кафедр. Именно близость к производству обеспечивает создание и отладку новых решений и процессов. Сегодня есть заграничная технология бизнес-инкубаторов, развиваемая в вузах, однако она предполагает не только наличие активной молодежи, но и инфраструктуры, которая должна обеспечиваться вузом, что не всегда возможно, особенно если разработки касаются технически сложных производств. Кроме этого, необходим развитый рынок инвестиций и венчурных проектов, чего пока, к сожалению, нет в наших реалиях. Поэтому сегодня поддержка производится в форме грантов, на конкурсной основе, но для получения реальной инновационной и производственной эффективности необходимо еще много работать. Наиболее эффективна прямая договорная работа с заказчиками, позволяющая формировать бюджеты проектов и получать действующие технологические решения. Однако такой подход не применим в случае фундаментальных технических инноваций с длинным периодом отладки и внедрения. Думаю, базовые кафедры или другие подразделения вузов, непосредственно интегрированные в производственные процессы, играющие роль инновационных разработческих бюро, - наилучшее решение вопроса. Такие структуры должны создаваться, развиваться и финансироваться совместно вузами и бизнесом. Параллельно решается вопрос подготовки качественных кадров, ориентированных и обученных непосредственно для задач базового предприятия.

Если говорить о развитии при вузах малых инновационных предприятий, то здесь важно понимать смысл их существования. Вузы решили, что это обособленные структуры, которые вдруг начнут приносить большие дивиденды при минимуме вложений и участия собственников, работая исключительно на потенциале научного и преподавательского состава. Во-первых, это невозможно, т. к. любой бизнес требует реальных ресурсов и инвестиций; во-вторых, в таком случае возникает существенный конфликт интересов: МИП - это отдельное предприятие, финансовые и иные показатели которого не входят в базовую систему отчетности вуза. Таким образом, деятельность этих малых предприятий рассматривается как отвлечение средств, что приводит к снижению показателей эффективности с соответствующими негативными последствиями для университетов. Вместе с тем стоит понимать, что МИП на самом деле инструмент вспомогательный, позволяющий реализовывать бизнес-процессы, невозможные непосредственно в государственном образовательном научном учреждении, например такие, как торговые операции, формирование оперативной логистики, розничные схемы оказания услуг с большим количеством мелких транзакций (интернет-сервисы) и др. При этом должны существовать базовые подразделения вуза, осуществляющие якорные инновационные функции, с которыми обязательна единая целостная система комплексного управления и финансового оборота. Это является необходимым критерием эффективности и существования мипа. В других случаях МИП - это простое юридическое лицо с неясными возможностями и ресурсами, мало чем отличающееся от обычного ООО, неинтересное ни вузу, ни инвесторам.

Для того чтобы у вуза появились заказчики на инновационные разработки, необходима маркетинговая работа, определение текущих потребностей рынка, описание и презентации решений. Это комплексная непрерывная работа, проводимая вузом по имеющимся научным направлениям. Вуз непосредственно выполняет большое количество научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических проектов в различных областях науки и техники. Так, в ТОГУ, например, сегодня имеются проекты в областях применения результатов космической деятельности в разрезе исследования Земли из космоса и навигации, транспортного и инфраструктурного моделирования, проектирования строительных и архитектурных решений, экспертной оценки и др.

МНЕНИЕ

Афанасий САВВИН, проректор по инновационному развитию и коммерциализации научных разработок, директор Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова: Пока занимаемся удобрением инновационной почвы, всходы будут чуть позже

- В Якутии процесс развития инноваций идет достаточно активно - у нас создана основа для инновационной экономики: есть единственный на Дальнем Востоке региональный венчурный фонд, технопарк «Якутия», Региональный инжиниринговый центр, разработаны различные программы поддержки инноваций.

Все эти элементы созданы, но пока, к сожалению, нет в регионе самого главного - стартаперской культуры. Не получило достаточного развития и движение бизнес-ангельства. Пока еще низок интерес к этой теме состоявшихся бизнесменов, они не очень охотно вкладываются в рискованные инновационные проекты. Нет еще и достаточного количества прорывных идей. Поэтому пока можно сказать, что мы занимаемся удобрением инновационной почвы, посадкой семян, а урожай будем ждать несколько позже.

Мне кажется, что для нашей республики развитие инноваций - очень правильный вектор развития. Производство здесь всегда будет крайне дорогим, поэтому необходимо делать ставку на интеллектуальный продукт. То есть создавать то, что можно было бы выводить на международный рынок. У нас уже есть такие примеры. Например, игры от компании «Майтона» вошли в ТОП-20 лучших игр для iPad. На сегодняшний день в этой компании работает около 100 программистов. Сервис заказа такси «Индрайвер» компании «Синет» охватил несколько стран и почти полсотни городов. Но пока это единичные примеры - мы делаем все возможное для того, чтобы таких проектов становилось больше.

Студенческая среда - очень плодотворная почва для развития инноваций. Поэтому Арктический инновационный центр сегодня очень активно работает со студентами. Создали сильный студенческий бизнес-инкубатор «Орех», в котором уже 25 резидентов, стараемся проводить различные мероприятия с венчурной компанией, инициировали создание первого в России студенческого венчурного фонда. Но самая главная задача университета состоит в том, чтобы здесь была плодотворная среда. И мы стараемся сделать все для того, чтобы наши исследователи, ученые, сотрудники, студенты имели возможность свои идеи реализовывать и претворять в жизнь.

МНЕНИЕ

Андрей КОСОЛАПОВ, руководитель акселератора «Инновационный реактор»: Стартапы «стреляют» по принципу серфинга

- Приморье сегодня - это регион возможностей. Масштабные проекты в крае открывают новые перспективы, в том числе и для стартаперов. У талантливых людей есть множество замечательных идей, как повысить эффективность тех или иных процессов во многих сферах нашей жизни.

Стартапы «стреляют» по принципу серфинга: когда идея реализуется в нужном месте и в нужное время, когда, так сказать, поймал волну. Мы можем поймать «приморские волны», надо только позволить стартаперам показать себя, поддержать на начальном этапе, а они помогут прогрессу региона и прославят его, выйдя на мировой рынок.

Для создания в Приморье атмосферы стартап-движения сегодня необходим системный проект, этакое «колесо» для стартапов, прокручивающее их от стадии идеи до готовности к встрече с инвестором и выхода на венчурный фонд.

Такая модель поддержки стартаперов позволит проектам в кратчайшие сроки пройти путь от идеи до создания реального бизнеса. Механика процесса будет заключаться в презентации проектов стартаперов друг другу. Ключевой момент - на постоянной основе. На начальном этапе им нужны не инвестиции, а именно коммуникация, общение между собой. Идеи могут быть на разных стадиях готовности, обсуждение с коллегами поможет довести до ума, получить поддержку, советы или критику. Формат бесед предусматривает участие компетентного модератора. Основная цель стартап-колеса - подготовить к встрече с инвестором. Я считаю, это крайне необходимая новаторам первая помощь, которую не реализует ни один научный или общественный институт.

Таким образом, проект прокручивается в «колесе» и, принимая законченный вид, выходит к инвестору, развиваясь уже совсем по другой логике. А новые проекты тем временем «заходят в колесо».

Стратаперы Приморья - это люди, которым интересно жить. Интересно менять пространство вокруг себя, ими движет мечта, для них нет невозможного. Мое глубокое убеждение - предпринимателями не становятся, ими рождаются. А раскроется ли потенциал прирожденного предпринимателя, зависит от атмосферы - поддержки, внимания и возможностей.

Дальний Восток богат на таланты, может потому, что исторически здесь живут переселенцы, решительные люди, которые покоряли целину, осваивали новые земли, преодолевали трудности и создавали все с нуля. И со всей ответственностью могу заявить, что у нас есть технологии, аналогов которым нет в мире. Среди них как удобные сервисы, повышающие качество нашей жизни, так и социально значимые изобретения, технологии, применяемые не только в IT-сфере, но также в образовании, кораблестроении или управлении судами, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Например, медицинский диагностический прибор, которым можно пользоваться дома, избавляет от утомительных походов в больницу и позволяет врачам наблюдать за состоянием пациентов дистанционно. Прибор снимает показания и автоматически направляет данные в «облако», лечащий врач, имея доступ к информации, отслеживает динамику и корректирует процесс. Прибор получил одобрение Фонда «Сколково».

Или уникальная технология для лечения глубокой миопии. Во Владивостоке разработали технологию проведения операций на этом оборудовании с системой управления широким лучом, подобной которым нет в мире! Причем после операции роговица полностью восстанавливается. Наши зарубежные коллеги утверждали, что это невозможно, пока не убедились сами.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.