В Приморском крае рынок аудиторских услуг по-прежнему лихорадит

В последние три года на рынке аудита произошли значительные изменения: новый экзамен на получение аттестата аудитора нового образца сдали всего 13% аудиторов, а количество аудиторских организаций по России снизилось больше чем на треть.

В последние полгода ситуация еще более обострилась: аудиторы были готовы выходить на забастовки и протестовать против политики Минфина, направленной, по их мнению, на продвижение иностранных аудиторских компаний на российский рынок.

Сегодня ситуацию вряд ли можно назвать спокойной, однако и Правительство, и Минфин продолжают выпускать в свет самые разные инициативы. И отношение к ним у аудиторского сообщества весьма неоднозначное. Например, в прошлом году активно обсуждался законопроект об усилении ответственности компаний, уклоняющихся от обязательного аудита. Закон так и не был принят – он должен был вступить в действие 1 января 2013 года, но до сих пор этого так и не случилось. Это говорит о том, что Минфин в лице директора департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности г-на ШНЕЙДМАНА настоял на своем. «Я оцениваю эту инициативу как навязывание предпринимателям обязательного аудита, что позволяет аудиторским компаниям не очень заботиться о качестве оказываемых услуг, имидже компании, репутации, в общем говоря, не сильно напрягаться», - не раз говорил в своих интервью Леонид Шнейдман. Сами аудиторы об этой инициативе несколько иного мнения.

«На мой взгляд, введение штрафных санкций могло бы приостановить наблюдаемое снижение стоимости аудиторских услуг, - говорит заместитель генерального директора ООО «Моор Стивенс» Надежда НАУМЧИК. - Ведь если руководство компании столкнется с перспективой серьезного штрафа, оно, скорее всего, обратится к аудиторам, поскольку за те же деньги можно получить еще и качественную услугу для бизнеса. Мое твердое убеждение: высокопрофессиональный, качественный аудит с соблюдением требований всех стандартов не может быть дешевым».

А вот другая инициатива Минфина уже нашла поддержку в Правительстве: с января 2014 года планируется ввести в России выбор аудиторской организации по конкурсу, хотя участники рынка говорят о том, что это приведет к еще большему снижению цен на рынке, а следовательно, и к падению качества аудиторских услуг. «Это нововведение - дополнительная головная боль, а также расходы как для аудиторов, так и для пользователей их услуг», - в один голос говорят участники рынка.

Не принесло пока ожидаемых плодов и введение института саморегулируемых организаций. По мнению генерального директора ООО «Аудит-Эксперт» Ларисы ПУЗАНКОВОЙ, усилия государства, направленные на наведение порядка на рынке аудиторских услуг, пока не дают должного результата. «Для рыночного урегулирования работы аудиторов нужны работоспособные институты, роль которых взяли на себя саморегулируемые организации (СРО). Но сегодня они в основном занимают пассивную позицию и фактически являются инструментом Минфина РФ, который по-прежнему осуществляет регулирование рынка аудита, направленное на вытеснение мелких и средних фирм и укрепление позиций «большой четверки». Разгон Гильдии аудиторов явился наглядным примером того, как Минфин может уничтожить любое СРО, поэтому руководители организаций пассивны и послушны, что вызывает все более растущее раздражение аудиторов. Таким образом, эффективного урегулирования через институты саморегулирования пока не получается».

Огромное влияние на работу аудиторов оказывают внешние проверки качества. Помимо проверок со стороны саморегулируемых организаций, аудиторские компании инспектирует Росфиннадзор. На аудиторские компании ложится колоссальная нагрузка в виде значительного увеличения объема внутренней работы по поддержанию методологии и созданию необходимого пакета документов, требуемого контролирующими органами.

«Трудоемкость оформления аудиторских проверок выросла в разы. Аудиторы вынуждены затрачивать много времени и сил специалистов, чтобы поддерживать документальное оформление процедур аудита порой в ущерб глубине и тщательности самой проверки, и это при том, что заказчик сегодня не готов компенсировать эту непроизводительную для него работу. Клиент в первую очередь ожидает снижения экономических и налоговых рисков в результате проведения аудита», - говорит Лариса Пузанкова.

Довольно серьезным испытанием для аудиторского рынка по-прежнему остается смена квалификационных аттестатов аудиторов. Например, общий аудиторский экзамен 17 октября сдали около 30% претендентов, что составило по всей стране 28 человек.

«Введение новой аттестации привело к росту стоимости персонала - основного актива любого аудитора. Правда, достигнута основная цель – сокращение числа аудиторов, - говорит генеральный директор ООО «Аудит-Эксперт». - Так, на всю Россию мы имеем около 3 тыс. аудиторов с новыми аттестатами, тогда как, например, в Германии их в два раза больше - 6 тыс. Как это повлияет на стоимость услуг, пока говорить рано. Сколько компаний и аудиторов останется на рынке и кто кого будет обслуживать, станет ясно позже, так как серьезное обновление кадров на рынке происходит в течение пяти лет. Пока же наблюдается отток персонала из аудита. Многие аудиторы уходят в реальный сектор, где выше зарплаты и лучше условия труда. Аудит становится рутинным и все более формальным, многие специалисты разочарованы и расценивают состояние рынка как системный кризис отрасли. Это ведет к тому, что новым участникам становится сложнее прийти на профессиональный рынок аудита, к усилению роли больших компаний, обслуживающих крупный бизнес. Поэтому нет ничего удивительного в том, что проблема демпинга и фиктивного аудита по-прежнему остается актуальной, а снижение выручки от аудиторских услуг вполне объяснимо».

Учитывая сложившуюся ситуацию, аудиторские компании сегодня перепрофилируются на консалтинговые и аутсорсинговые услуги - многим просто не под силу обеспечить ведение клиентских досье, они уходят с рынка или объединяются для оптимизации издержек. «Клиент становится более избирательным, и эта тенденция продолжает усиливаться, - говорит Лариса Пузанкова. - Это приводит к тому, что компаниям необходимо быть готовыми предложить не только классический аудит, но и целый комплекс взаимосвязанных работ. Все идет к укрупнению рынка, и оно будет только продолжаться.

Заказчик хочет сегодня получить, прежде всего, налоговую безопасность. Сегодня мы работаем под интересы клиента. Наша компания, например, помогает реально снизить риск неэффективного налогообложения, разрабатывая и внедряя систему оптимизации. Эффективность от реализации таких проектов составляет от 30% и более.

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Многие компании сегодня понимают, насколько эффективен аутсорсинг. Это очень перспективное направление, прежде всего потому, что аутсорсинговая компания несет серьезную ответственность за свою деятельность – большинство аудиторских компаний страхуют свою ответственность. Это дополнительные гарантии, которые нужны бизнесу. «Аудит-Эксперт», к слову, внесен Минфином РФ в Перечень аудиторских организаций, работники которых имеют единый квалификационный аттестат аудитора, позволяющий осуществлять обязательный аудит государственных компаний, кредитных, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, бирж, а также консолидированной отчетности компаний».

«Перечень востребованных услуг определяет экономика, - говорит Надежда Наумчик. - Просто так новые виды услуг вряд ли могут появиться. Для этого нужен существенный рост в экономике, что приведет к росту платежеспособности потребителей аудиторских услуг и, как следствие, к росту спроса на эти услуги. С другой стороны, чтобы предложить новые виды услуг, аудиторским компаниям необходимы инвестиции (обучение персонала, привлечение специалистов требуемой квалификации), что в сегодняшних условиях значительного падения цен на аудиторские услуги сделать достаточно сложно. Пока нет устойчивого спроса на рынке, новые виды услуг будут разовым явлением».

Если говорить о перспективах развития рынка, то эксперты сходятся во мнении, что в следующем году основные тенденции развития рынка сохранятся. Кроме этого, Госдумой в первом чтении принят правительственный законопроект, регламентирующий переход к осуществлению аудиторской деятельности в РФ в соответствии с международными стандартами аудита, применяемыми Международной федерацией бухгалтеров. И это, по оценке экспертов, должно повлечь за собой новые тенденции - использование в российской практике международных стандартов отчетности должно способствовать расширению круга пользователей финансовой отчетности, повышению ее достоверности, а также степени доверия иностранных пользователей финансовой информации к отчетности, предоставляемой российскими организациями.

«Естественно, это потребует от аудиторов дополнительных затрат на обучение, - говорит Надежда Наумчик. - Хочется отметить, что наша компания наилучшим образом подготовлена к такому переходу. Учитывая тот факт, что изначально, с момента создания, компания была большей частью ориентирована на предоставление аудиторских услуг по международным стандартам. Только во Владивостокском офисе на сегодняшний день 9 специалистов имеют международную квалификацию АССА (полноценное членство в британской ассоциации) и 2 специалиста имеют единый аттестат, что позволяет нам оказывать любой вид аудиторских услуг с высоким качеством».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.