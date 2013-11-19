Обрушение акций вынуждает владельцев холдинга "Мечел" сосредоточиться на угольном бизнесе

13 ноября стало настоящей «черной средой» для одной из крупнейших российских компаний — ОАО «Мечел». В течение дня котировки ее акций на Московской бирже обрушились почти вдвое, установив печальный рекорд среди крупных эмитентов.

В первую очередь это связано с долговыми проблемами предприятия. По мнению аналитиков, для их решения владельцам холдинга придется избавиться от металлургических активов и сосредоточиться на угольном бизнесе, пишет газета «Якутия».

Напомню, что это не первый «черный день» компании. Первый случился в июле 2008‑го, после известного заявления в то время премьер-министра Владимира Путина о том, что он лично займется выздоровлением владельца «Мечела» Игоря Зюзина и пришлет к нему доктора. Тогда олигарх, сославшись на болезнь, не прибыл на совещание по проблемам металлургической отрасли. Публичный разнос ознаменовался моментальным крушением котировок более чем на 30 процентов.

Потом грянул мировой кризис, обрушивший цены на уголь и металлопрокат, что не могло не сказаться на финансовом состоянии «Мечела». Несмотря на высокую критику, компанию включили в список предприятий, которым государство оказало помощь в погашении кредитов западных банков. Вскоре историю с «доктором» забыли, и котировки акций вновь пошли вверх вместе с ценами на уголь и сталь.

Более того, компания смогла привлечь новые кредиты на реализацию, пожалуй, главного своего проекта — Эльгинского угольного месторождения. Только в строительство железнодорожной ветки от Нерюнгри до Эльги «Мечел» вложил более двух миллиардов долларов.

Кроме того, структуры холдинга продолжили скупку по всему миру различных металлургических и инфраструктурных активов, реализуя один из своих главных принципов — формирование единой производственной цепочки — от сырья до готовой продукции. По мнению наблюдателей, это и было главной ошибкой руководства холдинга и его основного владельца Игоря Зюзина.

Сегодня чистые долговые обязательства «Мечела» достигли громадных размеров — более 9,5 миллиарда долларов. Несмотря на эти устрашающие цифры, кредиторы по-прежнему идут навстречу просьбам менеджмента компании по пролонгации и даже выдают новые кредиты.

Как сообщала газета «Якутия», 24 октября в начале большого совещания по развитию Дальнего Востока под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева было подписано соглашение между государственным Внешэкономбанком и «Мечелом» о выделении первого транша в рамках финансирования развития первой очереди Эльгинского угольного комплекса на общую сумму 2,5 млрд долларов. Тогда Игорь Зюзин еще раз отметил, что разработка богатейшего Эльгинского месторождения остается безусловным приоритетом для «Мечела»: «Финансирование ВЭБа придаст мощный импульс не только нашим усилиям. Таким образом, Эльгинскому проекту уготована благоприятная судьба, чего не скажешь о других проектах компании. Ведь с долгами надо что-то делать. Единственный выход из ситуации — продажа других активов.

Отметим, что в том же октябре «Мечел» уже продал принадлежавший ему контрольный пакет акций своей инфраструктурной жемчужины — морского порта Ванино, через который эльгинский и нерюнгринский уголь идет на экспорт. Теперь настал черед убыточных металлургических активов. С угля «Мечел» начинал, к углю, похоже, и возвращается после всех попыток развить металлургию. «Мы видим, что специализация у нас в угле, и качество нашего управления в угле лучше, чем в металлургических активах. С точки зрения объемов финансовой отчетности и прибыли, мы угольная компания», — заявил недавно один из топ-менеджеров компании в интервью авторитетному журналу Forbes.

Таким образом, можно сделать вывод, что фондовое обрушение повлечет за собой угольное приземление «Мечела». Так что для жителей Нерюнгри это не тревожный, а, наоборот, обнадеживающий сигнал. «Мечел» Эльгу не бросит, равно как и разрез «Нерюнгринский», который остается одним из немногих прибыльных активов компании.

ZRPRESS.RU, Владивосток.