Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АЛРОСА остается в собственности государства еще как минимум на пять лет
18 ноября два главных акционера компании АЛРОСА, правительство Российской Федерации и правительство Республики Саха (Якутия) заключили Акционерное соглашение, в соответствии с которым государство сохраняет за собой контроль над крупнейшей алмазодобывающей компанией мира.
Заключившие акционерное соглашение стороны взяли на себя обязательство в течение установленного Соглашением срока сохранять в государственной собственности контрольный пакет акций компании АЛРОСА в соотношении:
- не менее чем 25% от уставного капитала АК АЛРОСА плюс одна акция – в собственности Российской Федерации;
- не менее чем 25% от уставного капитала АК АЛРОСА плюс одна акция – в собственности Республики Саха (Якутия).
При этом Российская Федерация, владеющая сегодня 43% акций АЛРОСА, планирует самостоятельно осуществить отчуждение части принадлежащих ей акций компании с сохранением пакета акций АЛРОСА в размере не менее чем 25%+1 акция.
Срок действия Акционерного соглашения составляет пять лет, начиная с даты его заключения. Однако если стороны не согласуют иное, то данный срок автоматически продлевается на следующие пять лет.
Комментируя событие, министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева заявила, что заключение Акционерного соглашения позволило республике добиться решения главной задачи – сохранения в государственной собственности компании АЛРОСА.
Также Евгения Григорьева отметила, что положения заключенного Акционерного соглашения распространяются только на двух собственников компании АЛРОСА – правительство Российской Федерации и правительство Республики Саха (Якутия). Они никоим образом не затрагивают и не ограничивают права других акционеров, включая муниципальные районы алмазной провинции Якутии.
Заключенное правительством Российской Федерации и правительством Республики Саха (Якутия) Акционерное соглашение основано на нормах законодательства Российской Федерации, при этом якутская сторона обеспечила соблюдение законодательства республики, в том числе Закона РС(Я) «Об управлении и о распоряжении акциями акционерной компании «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью Республики Саха (Якутия)», сообщает управление по работе со СМИ администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия).
Новости тематики
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
Новости раздела
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо