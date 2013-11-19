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АЛРОСА остается в собственности государства еще как минимум на пять лет

19 Ноября 2013, 08:58 | Дальний Восток

18 ноября два главных акционера компании АЛРОСА, правительство Российской Федерации и правительство Республики Саха (Якутия) заключили Акционерное соглашение, в соответствии с которым государство сохраняет за собой контроль над крупнейшей алмазодобывающей компанией мира.

Заключившие акционерное соглашение стороны взяли на себя обязательство в течение установленного Соглашением срока сохранять в государственной  собственности контрольный пакет акций компании АЛРОСА в соотношении:

- не менее чем 25% от уставного капитала АК АЛРОСА плюс одна акция – в собственности Российской Федерации;

- не менее чем 25% от уставного капитала АК АЛРОСА плюс одна акция – в собственности Республики Саха (Якутия).

При этом Российская Федерация, владеющая сегодня 43% акций АЛРОСА, планирует самостоятельно осуществить отчуждение части принадлежащих ей акций компании с сохранением пакета акций АЛРОСА в размере не менее чем 25%+1 акция.

Срок действия Акционерного соглашения составляет пять лет, начиная с даты его заключения. Однако если стороны не согласуют иное, то данный срок автоматически продлевается на следующие пять лет.

Комментируя событие, министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева заявила, что заключение Акционерного соглашения позволило республике добиться решения главной задачи – сохранения в государственной собственности компании АЛРОСА.

Также Евгения Григорьева отметила, что положения заключенного Акционерного соглашения распространяются только на двух собственников компании АЛРОСА – правительство Российской Федерации и правительство Республики Саха (Якутия). Они никоим образом не затрагивают и не ограничивают права других акционеров, включая муниципальные районы алмазной провинции Якутии.

Заключенное правительством Российской Федерации и правительством Республики Саха (Якутия) Акционерное соглашение основано на нормах законодательства Российской Федерации, при этом якутская сторона обеспечила соблюдение законодательства республики, в том числе Закона РС(Я) «Об управлении и о распоряжении акциями акционерной компании «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью Республики Саха (Якутия)», сообщает управление по работе со СМИ администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: собственность  Алроса  акции  алмазы 



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