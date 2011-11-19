РЕЙТИНГ: Для дальневосточных компаний 2010 г. оказался умеренно позитивным и скучным

Часы на Кремлевской башне еще не успели ударить в знак окончания 2010 года, как полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ заявил: «Кризис преодолен!». Статистика подтвердила: в отличие от других регионов России ДВ округ все три кризисных года (2008-2010) в своем экономическом развитии шел с опережением и действительно прирос к докризисному уровню на 10,7%.

Да, в Дальневосточном экономическом регионе кризис преодолен, причем с небольшими потерями: банкротами стали «Дальавиа», «Дальзавод», «Арктическое морское пароходство», «Лермонтовская ГРК» - участники ТОП-100 прошлых лет. Но заштопанные раны еще не заросли, и пришло понимание того, что мировой кризис не закончился, а лишь затаился для того, чтобы нанести новый удар. И теперь все знают, что вряд ли России удастся обыграть Господа Бога и, обложившись резервами, как бонами от шторма, сохранить гавань тихой.

Отложенный рост

Однако в целом прошлый год оказался для корпоративного бизнеса, как выразился Анатолий ЧУБАЙС, позитивным и скучным. Процесс развивался по сценарию «не отжался», а тужится подняться от дна. Если ДВ регион начал год с индексом промышленного производства в 112% в первом квартале, то закончил - с 107,4%. Со второго полугодия компании вошли в инерционную стабильность, которую можно назвать и стагнацией.

Реализация многих крупных корпоративных проектов и планируемая до кризиса масштабная модернизация предприятий были отложены из-за нехватки капитала и осторожности менеджмента и владельцев ввиду финансовой неопределенности мировой экономики. Так, затянулось начало реализации инвестиционного проекта металлургического кластера Группой «Петропавловск», которая в 2010-м ввела в строй Олекминский ГОК по производству железного концентрата и лишь год спустя, в сентябре 2011-го, начала строительство обогатительной фабрики Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской автономной области. А «Роснефть» и вовсе «перезаложила» камень в основании НПЗ, планируемого в окрестностях Находки, в нефтехимический комбинат и до сих пор не начала возведение. Затянулся старт международных проектов - приморских предприятий с иностранными инвестициями. В мае 2010 г. было создано СП «Восток-раффлс» по строительству верфи для возведения буровых платформ, в июне - «Звезда-D.S.M.E» для строительства танкеров и газовозов. А пока и проектов нет.

Притормозились даже процессы слияний и поглощений, которые, как правило, провоцирует кризис. Если, конечно, не брать во внимание примеры «ручного управления» во спасение тонущих социально значимых китов территории, таких как «Амурметалл», «Амурский судостроительный завод», «Ленское морское пароходство». Опять же по указанию государства произошло слияние «голубой фишки» региона - ОАО «Дальсвязь» - с «Ростелекомом» под брендом последнего. Нечто подобное ждет еще один крупный госактив региона - РАО «ЭС Востока». Правопреемника ликвидированного в 2008 году федерального энергохолдинга РАО ЕЭС, похоже, опять будут перекраивать, теперь в пользу «Русгидро». Даже завышенный энерготариф в регионах не позволил энергетикам найти инвестиции для вконец изношенного хозяйства.

Между тем, как показывают перемещения в нашем рейтинге представителей пищевой промышленности, процесс укрупнения и слияния частных капиталов и инвестиций может быть рыночным и эффективным - для них 2010 год дал эффект синергии докризисного объединения активов компаний.

Огосударствление

По данным территориальных органов ФНС России субъектов ДФО на территории округа на 31.12.2010 было 5 369 действующих обществ, включая ОАО и ЗАО. Причем 59 акционерных обществ включено в федеральный список ФСФР, но они присутствуют в нашем ТОП-100 по величине выручки от реализации. Уменьшилась доля регионального акционерного бизнеса, поскольку нижняя граница отсечения в нынешнем рейтинге выросла за год на 69% - до 1748 млн рублей.

Фактически экономический рост был обеспечен двумя факторами: просевшие и поиздержавшиеся во время кризиса предприятия в начале года наращивали запасы, а вливания федерального центра в инфраструктурные объекты региона стали дрожжами и для некоторых смежных отраслей. И это объясняет, откуда возник опережающий рост оборота предприятий в 22,9%. Тенденция расширения доли присутствия государственного капитала в экономике региона, которую мы отмечали в рейтингах 2008 и 2009 годов, продолжилась.

Так, в экономику региона - всего 725,7 млрд рублей инвестиций - напрямую из бюджетов было вложено 20%, а 62% инвестировано госкорпорациями «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «РЖД» и Внешэкономбанк. Шло строительство нефте- и газопроводов, объектов саммита АТЭС, федеральных трасс и железнодорожной инфраструктуры. Наш ТОП-100 крупнейших компаний Дальнего Востока подтверждает увеличение доли госкапитала в корпоративном бизнесе.

И новички в ТОПа 2010 года - «Спецморнефтепорт «Козьмино», «Востокнефтетранс» и «СОЛЛЕРС-ДВ» - появились, можно сказать, по указке свыше.

Они зарегистрировались в Приморском крае и сразу прибавили веса Приморью в межрегиональном балансе территории и по числу крупных предприятий, и по экономическому потенциалу, и по представительству в ТОП-25 быстроразвивающихся предприятий. Второй регион, всерьез вкладывающий госинвестиции в экономику региональных предприятий, - Республика Саха (Я), где также выросло количество участников ТОП-100 и «клуба» быстроразвивающихся по итогам 2010 г.

Сразу оговоримся, на долю ТОП-100 приходится лишь четверть оборота предприятий и организаций ДФО, которая по данным Росстата в 2010 г. составила 2 858,4 млрд рублей. Но практически каждое 3-е предприятие в рейтинге 100 крупнейших компаний региона - с государственным капиталом, а в совокупной выручке их доля составляет 54,5%. На самом деле доля предприятий госсектора и муниципальной собственности в объеме производимых продукции и услуг в Дальневосточном регионе еще выше. Ведь даже не все дальневосточные «дочки» госкорпораций засветились в ТОП ввиду закрытости выстроенных ими вертикально-интегрированных схем управления.

Не раз повторяя об уходе из экономики и готовности приватизировать монополии, государство почти целиком остается собственником в коммунальном хозяйстве и контрольным акционером в нефтегазовой отрасли, энергетике и многих транспортных компаний. Если прежде заповедником госсобственности была Республика Саха (Якутия), где находится крупнейшая корпорация региона АК «АЛРОСА», то сегодня по пути укрупнения госпредприятий в отстающих и стратегических отраслях пошли другие края и области.

Полуфабрикат для АТР

Увы, в целом в региональном обороте выпускаемой продукции и услуг возросла доля закрытого частного капитала в форме ООО. Порой диву даешься, как фирмочки с уставным капиталом в 10000 рублей со старта берут обороты в миллиард-другой. Но не будем вторгаться в эту сферу, поскольку задачей нашего исследования является корпоративный капитал, который способен к инвестированию и играет пока главную социальную роль в развитии территории. В рейтинге мы использовали показатели лишь нескольких частных компаний, которые на слуху, чтобы не искажать картину основных отраслей бизнеса региона. А она, даже на радужном фоне «роста к росту», сохраняет тенденции к монополизации экономики.

Происшедшие за год коррективы в структуре специализации участников ТОП-100 отражают общие тенденции развития региона: растет доля ресурсодобывающих отраслей, связанной с ними переработки и транспорта, налицо недостаточность темпов развития энергетики. В принципе эту тенденции отражают и показатели Росстата по ДФО, согласно которым добыча полезных ископаемых дала прирост в 141,3%, переработка - 126%, а энергетика - всего 116%.

А поскольку приросла и доля транспорта, в первую очередь железнодорожного и воздушного, однозначно можно сказать, что развиваются отрасли, ориентированные на экспорт и обслуживающие его. Попытки искусственно вмонтировать экономику региона в центральную Россию не увенчались успехом - не те расстояния. И теперь перед регионом стоит задача - стать равным партнером в АТР, из сырьевой колонии для соседей сделать хотя бы «обогатительную фабрику» - увеличить прибавочную стоимость поставляемых ресурсов.

К сожалению, оперируя отчетностью РСБУ, весьма трудно вычленить долю переработки в объеме выручки завязанных на природные ресурсы компаний. Взять лесной комплекс. Прошлый год показал, что в целом рост добычи древесины составил по региону 6%, а объем переработки прирос на 18%. Однако экономическая модель лесного комплекса ДВ нацелена на экспорт круглого леса, а выстроенные деревообрабатывающие комплексы крупнейших дальневосточных лесогигантов ОАО «Тернейлес» и ОАО «Дальлеспрома» оказались не востребованными ни на своей территории, ни на рынке АТР.

Нечто подобное происходит и в рыбной отрасли. 2010 год стал рекордным за последние два десятилетия по экспорту рыбы. Потуги местных властей увеличить долю переработки как на берегу, так и в море с помощью обновления и модернизации флота оказываются безуспешными, вступая в конфликт с интересами рыбного бизнеса, в котором процесс укрупнения активов идет медленно.

Конечно, в режиме «ручного управления» проще управлять крупными корпорациями. Именно с этим связаны подвижки в машиностроении региона - рост его доли дали три предприятия: «Соллерс-ДВ» (новое автопроизводство), «КнААПО» (выпуск самолета «СуперДжет-100») и «Прогресс» (оборонный заказ). Дальневосточное «лобби» в лице премьера перевесило все экономические резоны более рентабельного размещения площадок за Уралом. Экономически развитый Дальний Восток становится козырем в большой политике как в АТР, так и в Европе. Миллиарды инвестиций потекли в регион. Это должно было вызвать подъем строительного бизнеса. Однако в строительной отрасли цифры 2010 года весьма противоречивы. С одной стороны, в ТОП-100 возросло присутствие строительных компаний, что связано с объемом строительно-монтажных и дорожных работ в Приморском и Хабаровском краях на объектах саммита АТЭС и трубопроводах. Статистика же свидетельствует о сокращении доли частного строительства, особенно по жилью.

Кстати, именно строительные площадки стали демонстрацией силы госкапитала. Темпы роста выручки участников рейтинга крупнейших компаний показывают, что в условиях бюрократического капитализма акционерный и частный бизнес оказывается неконкурентоспособным не только соседям по региону АТР, но и в соревновании с госкорпорациями. Подтвердил это и следующий год: приток частного капитала в регион сменился его оттоком.