"ДК" представляет рейтинг ТОП-100 эффективности дальневосточных компаний

«Вози, добывай и продавай» - к такой формуле эффективности бизнеса сводится, на первый взгляд, наш рейтинг ТОП-100 эффективности дальневосточных компаний. Но не все так однозначно, если проанализировать состав участников. Не вид деятельности в итоге определяет эффективную бизнес-модель предприятия.

Прогнозируя развитие ситуации после кризиса 2008 года, экономисты выстроили три возможных сценария для российского бизнеса. Идеальным, по их мнению, был бы переток спекулятивного капитала с валютного и товарного рынков в реальный сектор и его трансформирование в инвестиции. Правда, вероятность такого исхода ими оценивалась не выше 20%. Теперь мы можем резюмировать: не случилось. Развитие экономики пошло по смешанному сценарию L и W (падение - небольшой рост - стагнация). Но это совсем не значит, что отдельные компании не применили первую формулу в своей бизнес-модели.

Критерии оценки

Скажем сразу, данная методика оценки эффективности бизнеса была разработана в недрах Издательской компании «Золотой Рог» еще в 2003 году как авторская разработка бывшего руководителя нашего рейтингового агентства Андрея БЛИНОВА на основе рекомендаций специалистов РО ФСФО округа, НП «Профессионал», ОАО «Дальаудит», экономических департаментов Приморского и Хабаровского краев и Агентства по привлечению инвестиций Сахалинской области. Формулу утвердили профессионалы. Сам разработчик давно работает в международной консалтинговой компании, а «формула» эффективности позволяет нам составлять ежегодный рейтинг на основе 5 показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках: общая рентабельность, величина чистой прибыли, изменение прибыльности продаж к предыдущему году, коэффициент оборачиваемости активов и коэффициент финансовой устойчивости (www.dv-rating.ru).

Конечно, понятие эффективности бизнеса в нашем рейтинге сужено до финансово-экономической области управления - точной дисциплины, оперирующей числами, формулами, коэффициентами. Они складываются, перемножаются, делятся и вычитаются. В результате получается некий коэффициент. Этим методом мы и измеряем эффективность управления основными фондами, капиталом, оборотными средствами, инвестициями. Возможно, в стратегическом плане наши лидеры эффективности и проиграют рынок, не прибегая к долгосрочным затратам на инновации, или потеряют профессиональный кадровый потенциал, экономя на зарплате сотрудников, но по итогам прошедшего года их модель бизнеса оказалась наиболее эффективной.

Сам принцип рейтинга - по каждому показателю компании ранжируются по местам - порой вызывает споры, как и удельный вес того или другого показателя в конечном расчете. Но за 9 лет было выпущено девять рейтингов, и в ТОП лидеров пока ни разу не попали случайные компании, так называемые «рыцари на час», поскольку система показателей прослеживает изменение прибыльности по годам, финансовая устойчивость рассчитывается на основе собственных средств и долгосрочных источников финансирования.

У вашей компании иначе рассчитывается эффективность? Вы берете за основу отраслевые стандарты по выработке на одного работающего? Для внутрикорпоративного анализа производительность труда сегодня особенно важна. Но применить такой подход в сравнительном анализе, скажем, торговли или добычи полезных ископаемых, - еще вопрос. К тому же базой для анализа и ранжирования стали не только участники ТОП-100 по выручке, а 199 дальневосточных компаний, чья годовая выручка превышает 600 млн рублей. И если раньше рейтинг показывал, что более эффективная модель у компаний среднего бизнеса, то сегодня в ТОПе больше крупных.

Кто-то не согласится с данным рейтингом, аргументируя тем, что эффективность отдельно взятой компании зависит еще и от менеджмента, но, согласитесь, и сверхталантливые топ-менеджеры не смогут выплыть против тенденций и перекосов рынка. Или смогут? Читайте и анализируйте наш рейтинг.

Инфраструктура рванула

Выход со старта сразу в лидеры дальневосточной экономики дебютанта нашего рейтинга-2010 ОАО «Востокнефтетранс» (г.Находка) - скорее исключение. Совместное дитя ОАО «Уралвагонзавод» (г.Нижний Тагил) и ОАО «Транснефть» (51% уставного капитала) занято перевозкой нефти по железной дороге от первой очереди ВСТО в Свободном (Амурская область) до Находки. С завершением строительства трубопровода до порта Козьмино «Транснефть» планирует продать актив, предварительно консолидировав пакет до 100%. «Зеленый свет» на дороге, стабильный госзаказ и гарантированные тарифы обеспечили высокую прибыль и финансовую устойчивость компании, которая базируется на долгосрочных вложениях. А эти показатели, напомним, и лежат в основе нашего рейтинга. Что будет с компанией после закачки нефти в ВСТО-2 и выхода ее на свободный рынок перевозок, сказать трудно. Однако у «Востокнефтетранса» - сам новый подвижной состав, что уже само по себе сегодня привлекательный актив, не случайно учредители ОАО не могут договориться о цене пакета «Уралвагонзавода».

И все-таки лидерство «Востокнефтетранса» в нашем ТОП-100 не случайно. Вспомним, что в прошлом году лидером по эффективности в регионе стало ОАО «Находкинский торговый морской порт». Присутствие транспортно-логистических компаний в рейтинге эффективных 2010 года заметно расширилось - их 13. Транспорт и логистика первыми пострадали в кризис, потеряв грузовую базу. Это заставило их серьезно «зачистить» издержки в пути, выстроить более жесткую модель экономии, оставить на перроне балласт - и в итоге, с возвращением деловой активности и грузов, бизнес показывает высокую доходность.

На 3-й позиции в рейтинге эффективных компаний оказалось РАО «ЭС Востока». Присутствуют в ТОП-100 и его две «дочки» - ДРСК (сети) и ДЭК (продажа). И при этом 2-миллиардные убытки у самого производителя тепла и электроэнергии - «Дальневосточной генерирующей компании». В связи с развернувшимся строительством на юге Приморья ДГК пришлось в сжатые сроки увеличить выработку энергии на 25%, а для этого срочно модернизировать энергетическое хозяйство края, вплоть до установки мобильных ГТС на дизтопливе, где киловатт/час в 6 раз дороже, чем на ТЭЦ или ГРЭС. В итоге у партнеров по холдингу прибыль, а ДГК с убытками.

Между тем в регионе появляются все новые крупные энергопотребители, а впереди - металлургический кластер и космодром в Амурской области, сырьевые проекты в Якутии и Еврейской АО, НПЗ в Приморье и портовая зона в Совгавани. Уже мало модернизировать старые изношенные генерации (на чем и потратилась ДГК), переводить их на «голубое топливо», необходимо строить новые мощности, в том числе для экспорта электроэнергии в Китай. И сегодня идут переговоры о передаче госпакета РАО «ЭС Востока» крупному и финансово стабильному холдингу «Русгидро», который уже имеет в Амурской области действующие ГЭС. Будем надеяться, что «Русгидро» через 2-3 года выстроит эффективную модель генерирующей компании Дальнего Востока без резкого взлета тарифов.

Раньше считалось, что самыми прибыльными являются добыча алмазов, золота и торговля. Однако прошедший кризис внес коррективы. В ТОП-100 по эффективности по-прежнему широко представительство алмазо- и золотодобывающих компаний, которые свой кризис пережили раньше и в «нулевые» годы всерьез модернизировали производство. Оправилась после кризиса и самая крупная компания региона АК «АЛРОСА». Получив поддержку от собственников (государство) в виде отказа от дивидендов, «АЛРОСА» заменила кредитные заимствования в банках более дешевыми деньгами - размещениями облигационных займов на фондовом рынке. Компания структурировала холдинг из многочисленных нецелевых активов, которые покупала в стремлении диверсифицировать «алмазные» риски. Сегодня можно сказать, что «АЛРОСА» уже выстроена как интегрированная корпорация, большинство активов которой сконцентрировано на Дальнем Востоке.

Вообще рейтинг 2010 года весьма разнороден. В нем присутствуют представители чуть ли не всех ведущих отраслей региона и проявились новые тенденции. Например, кто-то считает за аксиому, что коммуналка не может быть прибыльной. Ее опровергают показатели КГУП «Примтеплоэнерго», которое обогревает подавляющую часть края, за исключением Владивостока и Артема, и два года назад взяло «под крышу» Лермонтовскую ГРК (пос.Светлогорье). Путем объединения активов ЖКХ созданы подобные коммунальные сети и в других регионах Дальнего Востока, но их бизнес-процессы еще не отрегулированы. И 10-летняя история монополиста «Примтеплоэнерго» может стать опытом для исследования.

Как всегда стабильны и финансово устойчивы компании связи, торговли и инфраструктурного бизнеса, базирующегося на потребительском спросе. Выросшие из малого бизнеса и поглотившие своих соседей компании уперлись в потолок, вернее, в границы округа. Так, завершается монополизация рынка мобильной связи между тремя операторами, а оптоволоконная связь пока главным образом у двух компаний «Ростелеком» и «Транстелеком». Однако росту доходности монополистов мешает узкий потребительский рынок.

Товары и услуги приходится доставлять на тысячи километров - затратно, а потребителей, согласно данным всероссийской переписи 2010-го, в округе всего 6 291 900 человек. И как только сошли на нет эффект отложенного спроса и эффект базы «от дна» 2009 года, у бизнеса остался один путь - рост цен. Поэтому из годового роста оборота предприятий и организаций ДВ округа в 22% можно смело откинуть составляющую роста индекса цен, который по итогам 2010 года составил 10,4%. Похоже, как заявил известный финансист Сергей Алексашенко, «эпоха легких денег закончилась, и номинальный рост зарплат больше не трансформируется в рост потребления». И это далеко идущая тенденция.

Собственно говоря, наш рейтинг по эффективности является своеобразным инструментом для прогноза развития той или иной отрасли и заявкой на следующий год, кого мы можем не увидеть в рейтинге крупнейших дальневосточных компаний 2011 года.

Нередко успешные компании называют акулами бизнеса. Думаете, за их глотательный рефлекс? Нет. Настоящие акулы, как выяснилось, в этом сезоне в Приморье, не прекращают двигаться. Оказывается, у акулы нет плавательного пузыря, и если она перестает двигаться, то перестанет дышать и умрет. А для этого бизнесу нужны инвестиции.

Асфальтоукладчики против акул

В ТОП-100 крупнейших компаний Дальнего Востока лишь 10 ОАО завершили прошлый год с убытками. Однако, по данным Росстата, удельный вес убыточных предприятий в Дальневосточном регионе по итогам 2010 года колеблется от 28,7% в Приморском крае до 35,2% в Республике Саха.

В целом по корпоративному сектору экономики Дальнего Востока суммарная прибыль выросла в 2 раза, однако рентабельность дальневосточных компаний остается ниже, чем в западных российских регионах. Кредиторская задолженность предприятий (мы не берем во внимание субъекты малого бизнеса) составляет 729,1 млрд руб. при суммарной прибыли 233,1 млрд руб. Прибыли явно недостаточно для реинвестирования в производство. И для дальнейшего развития компаний проблемой стал поиск инвестиций.

Казалось бы, нет таких проблем у Группы компаний «Петропавловск», которая занимает 3-е место в России по добыче золота (до 2008 г. называлась Peter Hambro Mining PLC). ГК «Петропавловск» объединяет золоторудные и металлургические предприятия, строительные и геологоразведочные компании, проектные и научные институты. Деятельность Группы сосредоточена на Дальнем Востоке России, но она сама зарегистрирована в Великобритании, что и позволяет размещаться на международных биржах.

В нашем рейтинге представлена дочка компании - ОАО «Покровский рудник», которое является своеобразным локомотивом развития золотодобывающей отрасли региона. Но Группа в прошлом году открыла в Амурской области первое производство нового проекта корпорации - металлургического кластера. Этот проект станет системным для всего Дальнего Востока - от строительства ГОКов в Амурской и Еврейской областях и металлургического комбината до развития транспортной инфраструктуры для сбыта продукции и развития энергетики региона и затронет экономику шести регионов ДВ округа.

Но как скоро в нашем рейтинге появятся новые дебютанты от подземной кладовой, зависит не только от того, найдет ли «Петропавловск» инвестиции. Как заявлено президентом УК «Петропавловск» Павлом Масловским на презентации проекта президенту России летом 2010 года, металлургический проект даст 9000 новых рабочих мест. А тут новации - не в институтах регулирования промышленной политики, а в налоговом праве, в силу которых повышена сумма страховых выплат. Рост налогов, по словам экспертов, стал асфальтоукладчиком, проехавшим по зеленым росткам экономического роста.

Практически произошло перераспределение налогового бремени не на сверхдоходы богатых людей, а на корпоративный бизнес, который при всем желании не может платить зарплату в конвертах. А ведь компенсируя отсутствие комфорта, именно ресурсодобывающие компании держат высокие заработки. Самой высокой в 2010 году оказалась зарплата в добыче полезных ископаемых - 43 799 рублей при средней по округу 25 291. И уже в следующем году мы увидим последствия налоговых новаций в рейтинге эффективных компаний.

Возросшие затраты на фонд оплаты труда, считают апологеты от Минфина, станут стимулом к модернизации и повышению производительности труда. Должны стать! Но растущая доля ресурсодобывающих и перерабатывающих компаний, ставка в долгосрочной стратегии ДВ региона на индустриальный рост уже натолкнулись на дефицит рабочих рук, не говоря уж о профессионалах, которых все труднее заманивать на необжитые места длинным рублем. Опыт Романа Абрамовича на Чукотке - тому пример. Компании региона, шагнув на грань рентабельности своего бизнеса в регионе, все равно становятся неконкурентоспособны со своей дорогой продукцией. Так что экономический бум в регионе, стимулированный политической волей, может и захлебнуться после 2012 года.

Кстати, эксперты Института «Центр развития» провели исследование, сколько потеряла Россия на плохом качестве институтов. Анализ зависимости темпов роста экономики 51 страны от сводного качества институтов выявил прямую зависимость. Улучшение качества российских институтов до уровня Китая, то есть до 4,5 балла против наших 2,7, позволило бы повысить темпы роста на 0,5-0,7 процентных пункта в год и сэкономить три года развития из двадцати. А Дальнему Востоку, пустившемуся вдогонку за соседями по АТР, этих лет явно не хватает.



"ДК" представляет рейтинг ТОП-100 эффективности дальневосточных компаний



