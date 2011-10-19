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В России пресечена 161 попытка рейдерского захвата бизнеса

19 Октября 2011, 14:53 | Дальний Восток

С момента вступления в силу федерального закона № 147, направленного на противодействие рейдерству с 1 июля 2010 года, в России была фактически пресечена 161 попытка рейдерского захвата бизнеса. Эти данные озвучил Георгий Смирнов, старший инспектор главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета России на конференции, организованной BFM.ru и Business FM «Бизнес в России: безопасность (не) гарантируется!».

Как отметил партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Рустам Курмаев, сейчас бизнесменам грозят неприятностями и простые плановые проверки ведомственных организаций, призванных следить за соблюдением законодательства. Любая проверка грозит превратиться в поле боя между представителями проверяющей организации и компании, куда пришли с проверкой.

По оценке Goltsblat, не более 10% проверок происходят в «неконструктивном ключе», когда со стороны проверяемых используются все незаконные методы противодействия, а со стороны проверяющих — люди в масках и с автоматами. Но такие случаи есть.

На конференции звучали практические советы, как не попасть в эти 10%, избежать долгих проверок и их печальных последствий. Например, необходимо обзавестись приемной, в которой могут задержать проверяющих, пока в компании выключают сервер или руководство компании уходит из офиса. Или: отвечая на вопросы проверяющих, следует использовать фразу: «Не помню. Вспомню позже». Еще: «не провоцировать проверяющих грубыми действиями или невежливостью».

Рустам Курмаев считает важными три совета. Первый — привлечь адвоката, который имеет опыт взаимодействия с такими проверками. Второй — не паниковать, не стремиться максимально быстро выполнять требования проверяющих по предоставлению документов, так как велик риск ошибки. Кроме того, необходимо исключить неконтролируемое общение сотрудников организации с сотрудниками правоохранительных органов как непосредственно во время визита в офис, так и впоследствии, во время допросов.

Автор: BFM.ru
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