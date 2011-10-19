Основатель «ВКонтакте» обвинил Mail.ru в коррупции

Глава социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров обвинил холдинг Mail.ru в коррупции, пишет CNews. Отвечая на вопрос одного из пользователей на своей странице в Facebook, он написал, что Mail.ru открыто дает «взятки менеджерам в компаниях, которые покупают рекламу в интернете».

Вскоре, правда, Дуров удалил свое сообщение из Facebook и заявил, что запись была сделана «в рамках тестирования виджета и нового приложения FB». При этом он добавил, что «про взятки индустрия и так знает».

Глава «ВКонтакте» пообещал вернуться к теме коррупции в Mail.ru позднее. Ранее между Павлом Дуровым и холдингом Mail.ru, который владеет 39,99% доли «ВКонтакте», не раз возникали конфликты. Минувшим летом руководитель соцсети назвал сервисы Mail.ru «безвкусным складом вирусов и вареза», а также опубликовал свое фото с вытянутым вверх средним пальцем руки и подписью: «Официальный ответ треш-холдингу Mail.ru на его очередные потуги поглотить „ВКонтакте“».