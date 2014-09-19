Интернет станет доступнее жителям Курильских островов

С 1 октября 2014 города жителям Курильских островов станет доступна новая линейка тарифных планов «Курильский» на услугу широкополосного доступа в Интернет от «Ростелекома». Ввод новых тарифов стал доступен благодаря расширению спутниковых каналов связи на территории Сахалинской области.

Тарифные планы «Курильский» предлагаю более выгодные условия по сравнению с предыдущей линейкой лимитных тарифов. В среднем снижение платы за трафик, включенный в абонентскую плату, составит 34%, а объем потребляемого трафика будет увеличен в 1,5 раза, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Тариф «Курильский» доступен для подключения жителям населенных пунктов Буревестник, Горное, Горячие Ключи, Китовое, Курильск, Рейдово, Рыбаки, Северо-Курильск, Головнино, Горячий пляж, Крабозаводское, Малокурильское, Южно-Курильск, Лагунное.

Также для жителей указанных населенных пунктов «Ростелеком» вводит дополнительный тарифный план «Курильский 3000», абонентская стоимость которого составляет 850 рублей в месяц за 3000 Мб потребляемого трафика.

«Развитие связи на Курилах является важным условием социально-экономического развития островного региона, - говорит коммерческий директор Сахалинского филиала ОАО «Ростелеком» Ирина Сайко. - Задача компании - предоставление жителям современных и доступных услуг связи».

«Ростелеком» в 2015 году проведет работы по модернизации спутниковой сети на Курильских островах. Реализация проекта позволит на 20% расширить каналы связи и повысить качество услуг по доступу к сети Интернет в населенных пунктах Крабозаводское, Горячие Ключи, Курильск, Южно-Курильск и Северо-Курильск. Завершение проекта запланировано в 3 квартале 2015 года.