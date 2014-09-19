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Интернет станет доступнее жителям Курильских островов

19 Сентября 2014, 15:01 | Дальний Восток
С 1 октября 2014 города жителям Курильских островов станет доступна новая линейка тарифных планов «Курильский» на услугу широкополосного доступа в Интернет от «Ростелекома». Ввод новых тарифов стал доступен благодаря расширению спутниковых каналов связи на территории Сахалинской области. 
 
Тарифные планы «Курильский» предлагаю более выгодные условия по сравнению с предыдущей линейкой лимитных тарифов. В среднем снижение платы за трафик, включенный в абонентскую плату, составит 34%, а объем потребляемого трафика будет увеличен в 1,5 раза, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком». 
 
Тариф «Курильский» доступен для подключения жителям населенных пунктов Буревестник, Горное, Горячие Ключи, Китовое, Курильск, Рейдово, Рыбаки, Северо-Курильск, Головнино, Горячий пляж, Крабозаводское, Малокурильское, Южно-Курильск, Лагунное. 
 
Также для жителей указанных населенных пунктов «Ростелеком» вводит  дополнительный тарифный план «Курильский 3000»,  абонентская стоимость которого составляет 850 рублей в месяц за 3000 Мб потребляемого трафика. 
 
«Развитие связи на Курилах является важным условием социально-экономического развития островного региона, - говорит коммерческий директор Сахалинского филиала ОАО «Ростелеком» Ирина Сайко. - Задача компании - предоставление жителям современных и доступных услуг связи».
 
«Ростелеком» в 2015 году проведет работы по модернизации спутниковой сети на Курильских островах. Реализация проекта позволит на 20% расширить каналы связи и повысить качество услуг по доступу к сети Интернет в населенных пунктах Крабозаводское, Горячие Ключи, Курильск, Южно-Курильск и Северо-Курильск. Завершение проекта запланировано в 3 квартале 2015 года.
 
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.

 

ZRPRESS.RU, Владивосток. 

 
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Теги: связь  Ростелеком  интернет 



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