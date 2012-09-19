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Гендиректор «Амурметалла» объяснился перед трудовым коллективом
На встрече с работниками «Амурметалла» генеральный директор управляющей заводом организации ООО «Сибирско-Амурский металл» Владимир ЛИМАНКИН рассказал о положении дел на предприятии.
По его словам, опубликованным в заводской малотиражке «За сталь», в этом году из-за убытков предприятие не заплатило 2 транша по мировому соглашению, что стало причиной заявления о введении внешнего наблюдения, длящегося 7 месяцев, 2 из которых уже прошли. В этот период вводится мораторий на выплаты по долгам и дается время на поиск выхода из кризисной ситуации. Если ничего не изменится – наступит вторая стадия банкротства – конкурсное производство, в ходе которого будет производиться распродажа имущества. Пока же речь идёт о том, что «Внешэкономбанк» и «Уралвагонзавод» пытаются договориться, кому и на каких условиях владеть предприятием. Велись переговоры о покупке завода с крупными металлургическими холдингами, но предприятие с долгами более 20 млрд рублей никто брать не захотел.
Владимир Лиманкин изложил рабочим и свое видение причин неудачи попыток восстановления нормальной деятельности «Амурметалла»:
- В 2009 году, когда правительство приняло решение об оказании помощи предприятию, подразумевалось, что в рамках государственной поддержки будут реализованы 4 мероприятия, которые позволят заводу работать безубыточно. Это открытие кредитной линии от «Внешэкономбанка», ограничение вывоза металлолома за границу, льготные тарифы на железнодорожные перевозки лома в адрес ОАО «Амурметалл» и на электроэнергию. Логика подсказывала, что для достижения максимального эффекта три первых мероприятия должны были быть реализованы одновременно и как можно быстрее, до конца 2009 г. – начала 2010 года.
На самом деле всё пошло не так. Первый транш мы получили в марте 2010 года, через 10 месяцев после принятия решения о поддержке. Были накоплены убытки, которые предприятие должно было возмещать из кредитных средств ВЭБа. С мая 2011 года начались обязательства по мировому соглашению, и мы потратили на выплаты по нему около 1,6 млрд рублей. Ситуация усугублялась тем, что по условиям кредитного соглашения платежи за лом мы не могли производить на условиях поставщиков: они работают по 80% оплате за отгруженный лом, а по условиям кредитного соглашения предоплата не должна превышать 25%.
Что касается льготного тарифа на перевозку, то вы знаете, что он нам был предоставлен и мы им до сих пор пользуемся. Однако здесь тоже существует подводный камень. Льготный тариф был введен с условием, что объём перевозок металлолома железнодорожным транспортом в течение 2011-12 годов составит не менее 2 млн. 50 тыс. тонн. При существующих реалиях мы сможем привезти порядка 1,4 млн. тонн. Если не будет никаких изменений в приказах Федеральной службы по тарифам, то железная дорога предъявит нам в следующем году требование компенсировать разницу – это более 450 млн руб.
Про закрытие границ. Постановление правительства об ограничении экспорта металлолома вступило в силу в феврале 2012 года и действовало в течение 3 месяцев. Полностью воспользоваться преимуществами этого документа мы не смогли: в феврале мы отвлекли оборотные средства на выплаты по мировому соглашению, а с 1 апреля «Внешэкономбанк» прекратил кредитование. В мае Высший арбитражный суд по иску нескольких фирм-экспортёров отменил постановление правительства, и сейчас металлолом продолжает вывозиться за рубеж в прежних объёмах.
Четвёртая мера, которая должна была нам помочь, – это льготный энерготариф. ОАО «ДЭК» в 2011 году установило нам тариф на 33% больше, чем в предыдущем 2010 году. За год мы потеряли на этом около 400 млн руб. К сожалению, арбитражный суд, антимонопольный комитет и федеральная служба по тарифам поддержали энергетиков, и мы были вынуждены возместить разницу в тарифах порядка 200 млн руб. В этом году ситуация с электроэнергией несколько легче, так как мы работаем по тарифу, дифференцированному по 2 зонам суток. Поскольку лома на полную загрузку сейчас не хватает, то с целью экономии ЭСПЦ №2 работает в основном в ночное время. Пока предприятие продолжает работать с убытком, но за 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился почти на 40%.
Мы достаточно серьёзно сократили затраты и добились существенного снижения себестоимости. Я думаю, что мы сможем работать безубыточно, если выйдем на уровень производства одной линией 80-85 тыс. тонн в месяц. Мы сейчас реализуем продукцию по прямым договорам, закупки металлолома ведем сами, а не через посредников. У нас сейчас более 50 поставщиков лома, хотя в конце прошлого года их было не более 6-8. Это привело к тому, что бывшие монопольные поставщики металлолома нас покинули, но, работая с разрозненными участниками рынка лома, мы смогли в июле т.г. выйти на уровень производства более 40 тыс. т., а в августе – уже 55 тыс. тонн в месяц. Организовали и построили участок выгрузки лома из контейнеров. Мы перевели на себя агентский договор, т.е. сами организовываем железнодорожные перевозки металлолома и готовой продукции. Сейчас отгрузку экспортной продукции ведём через порт Ванино, который гораздо ближе, чем Владивосток. Используем электронную площадку для закупок материалов и запчастей. Увеличили реализацию прочей продукции. Таким образом, пытаемся по разным направлениям получить доходы, которые облегчили бы нам жизнь. Эти и ряд других мер позволят нам выйти на безубыточный уровень производства.
Кредитование в апреле текущего года было приостановлено из-за вступления в силу отлагательных условий, которые оговорило правление ВЭБа. Их два. Первое – должны вступить в силу документы, которые бы позволили банку предпринимать действия в целях смены управляющей компании. Второе – осуществлять продажу части или всего пакета акций компании «Амурметалл Холдинг Лимитед». Это компания, через которую ВЭБ владеет акциями ОАО «Амурметалл». На выполнение данных условий наше предприятие никак повлиять не может. Это вне его компетенции. 24 мая правление ВЭБа приняло решения об отмене этих условий и о возобновлении кредитной линии. Но кредитование так и не было восстановлено. Сейчас собственник объясняет это тем, что существует опасность списания выделенных средств в пользу кредиторов. Одним из условий возобновления кредитования в ВЭБе считают как раз введение внешнего наблюдения для защиты оборотных средств от исков кредиторов. Насколько государственная корпорация исполнит свои обязательства после введения внешнего наблюдения, можно только предполагать.
Подготовил Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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