На Дальнем Востоке СК "Дальлесстрах" переименована в Страховую группу "ХОСКА"

Одна из крупнейших страховых компаний Дальнего Востока ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах» переименована в ОАО «Страховая группа «ХОСКА».

В первом полугодии 2014 года компания «Дальлесстрах» перешла под управление новых инвесторов. Новые руководители планируют сохранить традиции успешной региональной компании и превратить ее в центр мощной страховой группы, осуществляющей все виды страховых операций.

При проведении ребрендинга учтена положительная репутация страховой компании «Дальлесстрах», сложившаяся за 22 года работы на страховом рынке Дальнего Востока, поэтому новое название «ХОСКА» означает «хорошая страховая компания».

Согласно разработанной стратегии развития, «Страховая группа «ХОСКА» войдет в число лидеров страхового бизнеса на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Особое внимание будет уделено внедрению ряда инновационных для страхового рынка продуктов.

В настоящее время принято решение о поэтапном наращивании капитала страховой группы. Первое увеличение капитала в сумме 75 млн рублей состоится уже в этом году.

ОАО «СГ «ХОСКА», как преемник ОАО «СК «Дальлесстрах», имеет рейтинг надежности А (высокий уровень надежности), присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт Ра». В данное время компания оказывает страховые услуги на территории Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, Амурской и Иркутской областей, Еврейской автономной области.

Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.