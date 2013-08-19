www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Внешэкономбанк приготовил для малого и среднего бизнеса Сахалина "Ключ к инновациям"

19 Августа 2013, 12:51 | Дальний Восток

11-12 сентября в Южно-Сахалинске пройдет практический семинар «Группа Внешэкономбанка (ВЭБ): развитие проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в ДФО и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Сахалинской области».

Как сообщил ZRPRESS.Ru директор представительства ВЭБ в Хабаровске Андрей СКОБЕНКО, программа мероприятия будет разделена на два обучающих модуля: развитие проектов ГЧП и механизмы поддержки МСБ. Перед участниками семинара выступят представители дирекции ГЧП Внешэкономбанка, ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». В рамках круглого стола по проблемам ГЧП планируется обсудить широкий спектр вопросов, связанных с применением этого механизма в РФ. О возможностях развития бизнеса с ВЭБ расскажут представители входящего в группу МСП банка, которые проведут и мастер-класс «Ключ к инновациям». Андрей Скобенко говорит, что семинар рассчитан на представителей МСБ, заинтересованных в повышении эффективности собственной деятельности.

Стоит отметить, что ВЭБ ежегодно проводит обучающие семинары в регионах. Ранее такие мероприятия прошли в Хабаровске и Владивостоке.  

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор:
Теги: Внешэкономбанк  малый бизнес  ВЭБ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru