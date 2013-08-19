Внешэкономбанк приготовил для малого и среднего бизнеса Сахалина "Ключ к инновациям"

11-12 сентября в Южно-Сахалинске пройдет практический семинар «Группа Внешэкономбанка (ВЭБ): развитие проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в ДФО и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Сахалинской области».

Как сообщил ZRPRESS.Ru директор представительства ВЭБ в Хабаровске Андрей СКОБЕНКО, программа мероприятия будет разделена на два обучающих модуля: развитие проектов ГЧП и механизмы поддержки МСБ. Перед участниками семинара выступят представители дирекции ГЧП Внешэкономбанка, ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». В рамках круглого стола по проблемам ГЧП планируется обсудить широкий спектр вопросов, связанных с применением этого механизма в РФ. О возможностях развития бизнеса с ВЭБ расскажут представители входящего в группу МСП банка, которые проведут и мастер-класс «Ключ к инновациям». Андрей Скобенко говорит, что семинар рассчитан на представителей МСБ, заинтересованных в повышении эффективности собственной деятельности.

Стоит отметить, что ВЭБ ежегодно проводит обучающие семинары в регионах. Ранее такие мероприятия прошли в Хабаровске и Владивостоке.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

