"Аэрофлот" планирует создать дальневосточную региональную авиакомпанию

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS. Компания планирует объединить «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток авиа» в Дальневосточную региональную авиакомпанию. Объединение двух дочерних авиакомпаний в более мощную структуру позволит «Аэрофлоту» создать на Дальнем Востоке конкурентную и динамично развивающуюся компанию.

«Мы рассматриваем возможность создания дальневосточной региональной авиакомпании на базе двух авиакомпаний – «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток авиа». Какой нам смысл иметь две «дочки», когда мы можем создать одну компанию – сказал в среду, 18 июля, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

По его словам, в «Аэрофлоте» очень внимательно изучают данный вопрос и прикидывают, где и как лучше развивать новую авиакомпанию. При этом менеджмент крупнейшего российского авиаперевозчика рассчитывает в этом вопросе на содействие региональных властей.«Я думаю, лучше с участием субъекта РФ (развивать компанию – прим. редакции)», - выразил мнение менеджер. Он пояснил, что без дотаций регионов новый проект вряд ли осуществим и с правительством и региональной властью достигнуто понимание в этом вопросе.

«Мы провели переговоры с губернаторами, нас поддерживает правительство»,- продолжил Савельев, добавив, что этот вопрос будет вынесен на совет директоров до осени.

Контрольный пакет создаваемой компании должен остаться у «Аэрофлота». Савельев уточнил, что на создании новой компании потребуется до полутора лет. Кроме того планируется приобрести 10-15 новых самолетов.

Отметим, что эти намерения вписываются в ранее озвученные планы компании. «Аэрофлот» приобрел у Ростехнологий «Владивосток авиа» и «Сахалинские авиатрассы» в средине ноября прошлого года, а в апреле их акции были переданы на баланс головной компании.

Как заявляли тогда в «Аэрофлоте», интеграция этих двух и еще нескольких других авиакомпаний позволит перевозчику создать крупный авиационный холдинг, способный «составить конкуренцию лидерам мировой авиаотрасли».

В компании намерены в будущем создать три мощных региональных центра – на Юге, Северо-Западе и Дальнем Востоке России. Предполагается, что перевозки, осуществляемые группой, к 2025 году вырастут почти в четыре раза. Как рассчитывает руководство компании, это позволит группе «Аэрофлот» войти в первую пятерку авиакомпаний по пассажиропотоку и выручке в Европе, а также в топ-20 глобальных авиаперевозчиков мира, пишет Gudok.ru.

Досье: «Аэрофлот» – член глобального авиационного альянса SkyTeam, базируется в московском международном аэропорту «Шереметьево». По итогам 2011 года «Аэрофлот» перевез более 14,173 млн человек, превысив показатель 2010 года на 25,6%. В настоящее время маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 898 пунктов в 169 странах. Перевозчик располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе. Основным акционером «Аэрофлота» является государство в лице Росимущества (51,17%). Согласно отчетности компании, чистая прибыль ОАО «Аэрофлот» по РСБУ в 2011 году сократилась на 11% по сравнению с 2010 годом и составила 10,4 млрд рублей. Выручка выросла на 20,6% – до 135,8 миллиарда рублей.