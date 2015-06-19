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На ПМЭФ подписаны трехсторонние соглашения с целью устранения цифрового неравенства
18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано шесть трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Соглашения о совместной деятельности подписали министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Василий Голубев, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошкин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Целью соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории субъектов Российской Федерации. Одно из главных направлений сотрудничества — устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей регионов в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, а также обеспечение услугами связи социальных объектов, включая школы, больницы, отделения почты, различные государственные учреждения.
В соответствии с государственным контрактом об условиях оказания УУС компания «Ростелеком» обеспечит создание точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в малонаселенных пунктах, где живет 250-500 человек, в субъектах РФ, которые подписали настоящие соглашения. Кроме того, по условиям соглашений, компания «Ростелеком» обеспечит высокоскоростными линиями передачи данных населенные пункты с численностью населения более 500 человек.
«Государственная задача — обеспечить связью все малые населенные пункты страны. По закону, это малые города и села с населением от 250 до 500 жителей. Но если для центральной России сейчас стоит задача обеспечения связью малых населенных пунктов, то для Якутии и Магадана это задача обеспечения связью в том числе и больших населенных пунктов. В Якутск магистральный волоконно-оптический канал пришел совсем недавно. Магадан до сих пор лишен такого канала: весь регион до сих пор работает через спутник. Такая же ситуация на Камчатке. У нас также есть один большой сложный проект в Норильске. Если мы решим задачу по прокладке волоконно-оптических каналов до этих городов, можно будет сказать, что все крупные города России связью обеспечены, — сказал Николай Никифоров. — Поздравляю регионы России, которые проделали большую подготовительную работу и совместно с нами и «Ростелекомом» определили списки населенных пунктов, которые будут обеспечены высокоскоростными каналами связи. Сегодня мы подводим итог этой подготовке и приступаем к практической реализации проекта в шести субъектах Российской Федерации. В тех регионах, которые подписали с нами соглашения, граждане быстрее получат доступ к современным услугам связи, который справедливо от нас ждут».
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №437-р от 26 марта 2014 года единым федеральным оператором универсального обслуживания назначена компания «Ростелеком». 13 мая 2014 года был подписан десятилетний государственный контракт между Федеральным агентством связи и компанией «Ростелеком» об условиях оказания УУС. До конца 2015 года планируется построить более одной тысячи точек доступа в 62 регионах РФ.
Для реализации проекта устранения цифрового неравенства, который призван решить проблему цифрового неравенства для большинства жителей страны, должно быть построено 215 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Подписанные трехсторонние соглашения позволят максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации контракта.
В настоящее время число субъектов РФ, заключивших трехсторонние соглашения, достигло десяти. Соглашение подписано Вологодской, Костромской, Магаданской, Ростовской, Тамбовской, Челябинской областями, Республиками Карелия, Саха (Якутия) и Тыва, Ненецким автономным округом.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток»ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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