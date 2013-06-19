Резкое падение цен на золото несет серьезную угрозу золотодобывающей отрасли Дальнего Востока

Аналитики оценивают прошлый год как довольно хороший для российских производителей золота. Прогнозировавшийся рост оказался достигнутым, хотя часть анонсированных ранее проектов были перенесены на более позднее время.

По данным Росстата, добыча и производство золота в России в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом на 7,2% - до 226 тонн. По словам председателя Союза золотопромышленников России Сергея КАШУБЫ, в 2012 году добыча золота из недр составила 200 тонн, попутное производство - 17,4 тонны, вторичное - 8,5 тонны.

Прирост добычи в прошлом году обеспечили в первую очередь Амурская и Иркутская области, а также Красноярский край. Высокие результаты показали Республика Саха (Якутия) и Магаданская область. Дальний Восток в целом дал в 2012 году золота на 4% больше, чем годом ранее, - на регион пришлось до 55% общероссийской добычи золота.

Итоги и определявшие их события

В Дальневосточном федеральном округе, по данным Департамента по недропользованию по ДФО (Дальнедра), в 2012 году было добыто более 109 тонн золота: 75 тонн рудного и 34,6 тонны россыпного. Добычу золота в округе ведут более 500 предприятий, при этом, по статистике Союза золотопромышленников России, более 50% золота добывают 17 компаний.

В 2012 году лидером золотодобычи в округе стала Амурская область. Здесь было произведено почти 29 тонн драгметалла. Из них 22,1 тонны золота получено группой компаний «Петропавловск», основные добывающие активы которой сосредоточены как раз в Амурской области. По итогам прошлого года группа увеличила выпуск золота на 13%, что позволило ей занять второе место в рейтинге российских золотопроизводителей.

Республика Саха (Якутия) закрепилась на втором месте. Здесь добыча золота выросла на 9,6% и достигла 21,2 тонны. Значительный прорыв продемонстрировала компания «Алданзолото ГРК», входящая в структуру «Полюса Золото». Она увеличила производство золота на 17,1% и довела его до 4,3 тонны в год.

Впечатляющие результаты в 2012 году показала Магаданская область, завершившая год на третьем месте. Всего в прошлом году в области добыли 20,5 тонны золота, прирост составил 2,3 тонны. Особенно удачным этот год стал для старателей, работающих на россыпных месторождениях, они получили 13 тонн золота. Основной объем россыпного золота обеспечили ОАО «Сусуманзолото» и ОАО «ГДК «Берелех». Что касается коренного золота, то здесь лидерами добычи стали ООО «Омолонская золоторудная компания», разрабатывает месторождения Сопка Кварцевая и Биркачан, и ЗАО «Омсукчанская ГГК» на месторождении Джульетта.

Существенно выросла добыча золота в Хабаровском крае, по сравнению с 2011 годом - на 24,4%. Это самый высокий в округе процент прироста добычи золота за 2012 год. Хабаровский край получил в прошлом году 18 тонн 56,3 кг золота. При этом добыча рудного золота выросла на 29,1% - до 13 тонн 938,5 кг, россыпного - на 10,9%, до 4 тонн 117,8 кг. Более половины всей добычи обеспечили две компании - ООО «Ресурсы Албазино», входящее в структуру «Полиметалла», добывшее более 5,5 тонн золота в концентрате, и ЗАО «Многовершинное», входящее в структуру британской HighlandGoldMining, добыча которого составила более 4,5 тонны. Албазинский горно-обогатительный комбинат ООО «Ресурсы Албазино» вышел в прошлом году на проектную мощность, что и позволило компании обеспечить 31% добычи всего золота в Хабаровском крае.

Чукотский автономный округ, в отличие от других субъектов ДФО, по итогам 2012 года снизил добычу золота - на 7,3%. Всего в автономном округе было добыто 18,176 тонны золота. Основная доля добычи - 14,5 тонны - пришлась на «Чукотскую горно-геологическую компанию», принадлежащую канадской KinrossGold.

В Камчатском крае, на долю которого пришлось 2,2% окружной добычи рудного золота, 61% рудного золота добыт на Агинском месторождении (ЗАО «Камголд») и 39% - на действующем с конца 2011 года Асачинском золото-серебряном месторождении.

На будущее

В Минвостокразвития, где разработана отраслевая программа развития горнодобывающего комплекса Дальневосточного федерального округа, рассчитанная на период до 2018 года, уверены, что через пять лет добыча золота в округе может вырасти в 1,6 раза и достичь 180 тонн в год. Это почти столько же, сколько добывает сегодня вся Россия. Столь масштабный рост должны обеспечить новые проекты, и в первую очередь основанные на автоклавной технологии обогащения руд. В регионе достаточно запасов упорных руд, поддающихся автоклавному окислению. Другой альтернативы их переработки пока нет.

На Дальнем Востоке автоклавными проектами занимаются два крупнейших производителя золота - группы компаний «Полиметалл» и «Петропавловск». «Петропавловск» строит гидрометаллургический комплекс (АГК) по извлечению золота с использованием технологии автоклавного выщелачивания на месторождении Покровское. Предполагается получить первое золото с использованием этой технологии в первой половине 2014 года. В дальнейших планах группы - последовательно наращивать добычу на Дальнем Востоке, прежде всего за счет вовлечения в производство упорных руд месторождений Пионер и Маломыр в Амурской области.

Досье «ДК»

На Покровском АГК планируется установить шесть промышленных автоклавов: четыре - для переработки флотационного концентрата с месторождения Маломыр и два - для концентрата с месторождения Пионер. Весь комплекс рассчитан на переработку до 12 млн т руды в год. Компания планирует ввести в строй два автоклава для переработки концентрата с Маломыра до конца этого года. А первое золото из упорных руд произвести в 2014 году. По сообщению компании, запасы окисленных, неупорных руд позволяют не снижать производственных планов до 2015 года.

Между тем, в апреле 2012 года «Полиметалл» уже получил первое автоклавноезолото на Амурском ГМК с проектной производительностью около 6 тонн металла в год. В 2011 году там были завершены строительство производственных объектов и монтаж основного технологического оборудования, а в декабре 2011 года начались пусконаладочные работы.Выход АГМК на проектные показатели работы планируется к 4кварталу 2013 года. В перспективе на этом гидрометаллургическом комбинате возможна переработка золотосодержащих концентратов не только с месторождений Хабаровского края, но и с других регионов Российской Федерации.

Что касается других перспективных для роста добычи проектов, то в 2012 году в Хабаровском крае начат основной этап строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Белая Гора. В апреле этого года компания «Руссдрагмет» (входит в группу HighlandGold), владеющая лицензией на месторождение, сообщила, что строительные работы в отделениях транспортировки руды, измельчения и обогащения фабрики успешно завершены. Ожидается, что первый слиток золота будет получен в мае. ГОК сможет перерабатывать 1,5 млн тонн руды в год и получать по 3 тонны золота.

Ожидается пуск горно-обогатительного комбината на Наталкинском месторождении в Магаданской области. Напомним, что он планировался на 2013 год. Однако крупнейший производитель золота в России PolyusGoldInternationalLtd перенес его на более поздний срок - на лето 2014 года. Об этом говорится в сообщении компании. Мощность ГОКа составит 13-15 тонн золота в год. Уже в следующем году на Наталке планируется добыть 13 тонн золота.

«Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» представила в декабре 2012 года на рассмотрение государственных органов технический проект строительства ГОКа на месторождении Нежданинское. Согласно проекту, его производительность по добыче и переработке руды на первом этапе планируется на уровне 1 млн тонн в год. Продолжительность первого этапа составит 15 лет. В этом году предприятие должно завершить разработку документации по объекту «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении Нежданинское» и получить заключение государственной экспертизы. Специалисты считают проект сложным как с точки зрения экономики, так и отсутствия энергетической и транспортной инфраструктуры. Поэтому компания пытается включить его в различные федеральные программы. Есть сведения, что удалось договориться с Дальневосточной энергетической управляющей компанией, которая сделает проектирование линии электропередачи до месторождения. Но в целом инвестиционное решение по данному проекту компанией еще не принято.

До 2023 г. на Камчатке планируется построить пять рудников, на которых будут добывать золотую и серебряную руду. «Аметистовый» и «Озерновский» (расположен на границе Карагинского и Усть-Камчатского районов) откроют в следующем году. «Родниковый» в Елизовском районе - в 2016 году, «Бараньевский» в Быстринском районе - в 2017-м и «Кумроч» в Усть-Камчатском районе - в 2023 году.





Подножка в виде ГРР

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба считает, что Россия до 2020 года будет увеличивать добычу золота на 4-5% в год при сохранении высоких цен на драгметалл. Об этом он сообщил не так давно на саммите Адама Смита. По его словам, при таких темпах роста добычи золота Россия уже в 2015 году сможет переместиться с 4-го на 3-е место в мире по объемам добычи этого драгметалла.

Эксперты согласны, что потенциал роста добычи золота на Дальнем Востоке далеко не исчерпан. Но радужные перспективы наращивания добычи и исполнения прогноза долгосрочных и стабильных поставок золота с территории ДФО могут в дальнейшем столкнуться с необеспеченностью сырьевой базы, предупреждают эксперты. Серьезную угрозу несут и инфраструктурные пробелы региона. Эти две проблемы надо решать одновременно и как можно скорее.

- Главная проблема в России - это отсутствие на рынке активных и крупных запасов драгметаллов, - уточняет эксперт рынка драгоценных металлов Михаил Лесков. - Надо понимать, что цикл запуска месторождения в эксплуатацию достаточно длительный и занимает не менее 5-8 лет. Чем дольше мы будем тянуть с принятием необходимых решений, тем на большее число циклов отстанем от передовых стран. Инвесторы, готовые сейчас вкладывать деньги в развитие добычи в России, не будут ждать, они уйдут туда, где выгоднее инвестировать. И заманить их обратно будет непросто, быстро вернуть не получится, - убежден он.

В этом году обозначилась еще одна угроза - падение цен на золото. Начиная с конца 2008 года, они неуклонно росли, достигнув максимума во второй половине 2011 года - более $1 850 за тройскую унцию. Это в значительной мере способствовало освоению месторождений драгметаллов в России и росту добычи золота. Эксперты предрекали дальнейший рост - до $2 000 за унцию и больше уже в этом году. Однако после пика конца 2012 года, когда цена на золото побывала на уровне $1 780 за тройскую унцию, его стоимость на Лондонской бирже резко пошла вниз. Сейчас она колеблется вблизи $1 370 за унцию, т. е. упала уже более чем на 20%.

20 мая 2013 года швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse дал обновленный прогноз по золоту на текущий год. Как сообщил портал Zolotonews.ru, по прогнозу банка стоимость золота в ближайшие 12 месяцев составит $1 100 за тройскую унцию. А через пять лет может опуститься ниже $1 000 за унцию, предрекает банк. Напомним, что в начале апреля Credit Suisse прогнозировал, что желтый металл в 2013 году в среднем будет стоить $1 580 за унцию.

- На протяжении нескольких предыдущих лет золото воспринималось многими инвесторами, как «спасительная гавань», - комментирует Михаил Лесков. - Цена на него устойчиво росла. А спровоцированная кризисом 2008 года волна переоценок и перераспределения активов с консолидацией их в руках крупных производственных структур ускорила начало добычи на многих из них. Но итоги 2012 года во многом показывают близость потенциала роста к исчерпанию. В частности, об этом говорит кривая изменения цен на золото, повернувшая на спад.

Если сбудется прогноз банка Credit Suisse, то планы по росту добычи золота на территории Дальнего Востока можно будет поставить под большое сомнение. Слишком велики в регионе затраты на добычу. Компании вынуждены будут их снижать, и, судя по опыту кризисных лет, в первую очередь за счет уменьшения финансирования геологоразведочных работ. А именно инвесторы осуществляют львиный объем финансирования ГРР. А они, при существующих правилах недропользования в России, предпочитают направлять средства на поддержание запасами уже действующих предприятий.

Благодаря геологоразведочным работам, утвержденный в 2012 году прирост запасов золота на территории ДФО составил более 426,1 тонны. Это в 2,3 раза выше прироста, полученного за 2011 год, но недостаточно для долгосрочного увеличения добычи. Его может обеспечить лишь резкое наращивание геолого-съемочных и геологоразведочных работ.

- Нужны безотлагательные и масштабные перемены, - отмечает Михаил Лесков. - В 2012 году мы перешли определенный рубеж, за которым рискуем резко и уже в самые ближайшие годы потерять и в объемах добычи золота, и в масштабах инвестиций в эту отрасль.

Основной прирост запасов золота в 2012 году - 403,3 т (94,6% общего объема) - получен на золоторудных месторождениях. Лидером стал Чукотский автономный округ, где запасы пополнились на 329,7 тонны, это составляет 77,4% общего прироста по ДФО. В основном благодаря Баимской площади, где расположено знаменитое месторождение Песчанка - здесь на государственный баланс поставлено 233,8 тонны рудного золота, а также получено почти 82 тонны забалансовых запасов, - и месторождению Клен, где на баланс поставлено более 10 тонн рудного золота. Таким образом, в 2012 году чукотские предприятия, аффилированные с компанией Millhouse Романа АБРАМОВИЧА, обеспечили около 45% прироста запасов российского золота, заявил начальник отдела управления геологии твердых полезных ископаемых Роснедра Алексей НЕКРАСОВ.

Республика Саха (Якутия) обеспечила 9,2% прироста рудного золота округа, или 39,1 тонны. Из них 22,2 тонны учтено по золоторудному месторождению Гросс. Кроме того, недавно в Алданском районе геологами был открыт новый крупный золоторудный объект Гора Рудная на Лебедином рудном поле. Прогнозные ресурсы золота здесь оцениваются в 200 тонн, сообщило министерство экономики и промышленной политики Якутии со ссылкой на первого заместителя председателя Госкомгеологии республики Виталия КАЛАШНИКОВА.

Амурская область обеспечила около 4,9% прироста золота - 20,6 тонны, из которых 18,1 тонны - на золоторудных объектах, в том числе на месторождении Пионер - 6,5 т, на флангах Маломырского месторождения - 6,3 т.

Хабаровский край обеспечил 5,7% прироста золота - более 24,1 тонны. В том числе более 19,6 тонны на золоторудных объектах, включая месторождения Дяппе - 7,5 тонны, Нони - 4,9 тонны и Озерное - 4,2 тонны.

Более 2,2% прироста (9,4 т) получено на территории Камчатского края на участках БАМ и Хомут Озерновского золоторудного месторождения. Кстати, летом этого года в крае начнется разведка нового месторождения драгметаллов недалеко от Аметистового золоторудного месторождения, сообщил местному информагентству начальник отдела геологии и лицензирования управления по недропользованию Камчатки Сергей ПОПРУЖЕНКО.

Около 0,7% прироста золота (3,1 тонны) обеспечили в прошлом году предприятия Магаданской области, в том числе на золоторудном месторождении Ветренское запасы пополнились на 2,3 тонны.

Баланс реальный и перспективный

Всего на территории округа государственным балансом учтено 3 652 месторождения золота с запасами 4 787,385 тонны, как следует из данных Дальнедра. Из них 146 - коренных, в том числе 14 комплексных, и 3 474 - россыпных. Наибольшим числом месторождений обладают Магаданская область (33% от количества по округу), Республика Саха (22,8%), Амурская область (17,8%), Чукотский АО (10,7%) и Хабаровский край (10,3%). На территории остальных субъектов Федерации округа к настоящему времени выявлено порядка 5,4% от общего количества месторождений золота.

Досье «ДК»

В пяти основных золотодобывающих регионах округа: Республике Саха (Якутия), Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае и Чукотском АО - сосредоточено 95,2% запасов золота ДФО. На территории вышеупомянутых субъектов РФ сосредоточены 99,5% балансовых запасов рудного золота и 97,7% россыпного. Здесь известны крупные и очень крупные месторождения, такие как Наталкинское, Майское, Купол, Нежданинское, Куранах, Лебединое, Покровское, Многовершинное и другие.

По итогам 2012 года в распределенном фонде недр находится 79,8% (3 183,703 т) запасов рудного и 41,2% (327,448 т) россыпного золота. При этом если до настоящего времени в ряде регионов, в основном отдаленных, - Республика Саха (Якутия), Камчатка, Корякский АО - в резерве еще имеются высокорентабельные месторождения рудного золота, то оставшиеся россыпные, как правило, нерентабельны из-за низких содержаний металла, сложных горно-технологических условий разработки либо отсутствия транспортной инфраструктуры, комментируют в Дальнедра.

Досье «ДК»

Около 65% общих запасов месторождений золота распределенного фонда недр находятся в разработке, 30% - подготавливаются к освоению, и всего 4% - разведываются. На разрабатываемые месторождения распределенного фонда недр приходится 70% запасов рудного золота и 55% россыпного.

Предварительные исследования минерально-сырьевой базы золота в Дальневосточном федеральном округе свидетельствуют о большом потенциале, и прежде всего коренной золотоносности. В Дальнедра уточняют, что прогнозная оценка рудного золота территории Дальневосточного округа позволяет предположить здесь наличие до 6 тыс. тонн драгоценного металла. Безусловным лидером по данному показателю является Магаданская область, чей потенциал оценивается в 1 672 тонны. «Это, прежде всего, указывает на то, насколько серьезно и системно здесь ведутся поисковые и оценочные работы на благородные металлы», - отмечает руководитель Дальнедра Александр БОЙКО.

- Но задача по улучшению минерально-сырьевой базы россыпного золота за счет освоения новых россыпных районов, переоценки техногенных россыпей в традиционных золотороссыпных районах, поисков новых типов россыпей, в том числе глубоко залегающих, остается актуальной. Опыт разработки последних свидетельствует о высокой рентабельности этого бизнеса. Потенциальным источником наращивания добычи россыпного золота также являются еще не вовлеченные в эксплуатацию месторождения с мелким золотом и низкими содержаниями его в породе. Примеры успешной отработки таких месторождений демонстрируют компании в Амурской области и на отдельных месторождениях Хабаровского края, - привел пример Александр Бойко.

По данным Дальнедра, общий объем финансирования геологоразведочных работ по Дальневосточному федеральному округу в 2012 году составил около 38,6 млрд руб. Это более чем на 4,6 млрд руб. (13,6%) превысило уровень 2011 года. Но лишь 4,1% от общего объема финансирования потрачено на проведение работ по геологическому изучению недр. 95,9% средств вложено в работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы, в большинстве своем - на обеспечение той самой поддержки запасами уже действующих предприятий.

Досье «ДК»

Финансирование геологоразведочных работ из федерального бюджета на территории Дальневосточного федерального округа в 2012 году составило более 5 млрд руб. - в 1,6 раза больше, чем за 2011 год. Из них 3,54 млрд руб. затрачено на проведение работ, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы округа, в том числе 1 446 млн руб., или 28,8% от суммы, - на благородные металлы. Оставшиеся 1,43 млрд руб. были направлены на геологическое изучение недр. За счет средств недропользователей в 2012 году на территории всех субъектов округа геологоразведочные работы выполнены на сумму более 33,7 млрд руб., это на 10,2% больше, чем в 2011 году. Есть предположение, что к концу текущего десятилетия доля добычи россыпного золота в структуре общей добычи в России снизится с 30% до 25% из-за того, что государство не финансирует геологоразведку россыпных месторождений.

Оставить добытчикам НДПИ

Все громче звучат мнения, что инвестициям в геологоразведку в России мешает возрастающее давление бюрократических процедур. Под разговоры о «смягчении и упрощении» они все более и более усложняются и постепенно распространяются на ранее менее зарегулированные процессы и действия в отрасли.

Специалисты Минприроды признают, что многие вопросы требуют изменения законодательной базы. В том числе и доработка вышеупомянутой программы. Министерство выступает за то, чтобы рассмотреть вопрос об освобождении предприятий, ведущих геологоразведочные работы за счет собственных и привлеченных средств, от регулярных платежей за пользование недрами. Предлагает ввести дифференцированные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при разработке месторождений в зависимости от географо-экономических, горнотехнических, геологических и других особенностей строения месторождений, влияющих на рентабельность их освоения. Выдвигается также идея полной отмены НДПИ для предприятий, занимающихся добычей железной руды, угля, золота и меди Дальнего Востока с условием, что высвобождающиеся средства они пустят на разведку новых месторождений. Наибольшая выгода, считают аналитики, ожидает в этом случае золотодобытчиков. Сейчас им приходится выплачивать 6% от суммы, вырученной за реализацию желтого металла.

Пересчет налоговый суммы в себестоимость золотодобычи превращает 6-процентный налог в 13-процентную нагрузку на экономику добычи. Эксперты Sberbank CIB уже посчитали, что, например, «Петропавловск», благодаря отмене НДПИ, высвободит на геологоразведку $72 млн, а Polymetal - $100-115 млн.

Предлагается устранить противоречия в законодательстве в сфере недропользования, Лесном и Земельном кодексах, что облегчит доступ инвесторов к недрам, ввести сервитуты, позволяющие использовать участки лесного фонда как для заготовки леса, так и для проведения геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, многое другое.

Фатально на интерес инвесторов влияет причисление к разряду стратегических месторождений с запасами в 50 т золота и более, хотя специалисты отрасли давно предлагают федеральному центру изменить эту цифру до 250 т.

Для появления новых проектов требуется максимально переместить решение вопросов согласования в регионы - ближе к месту реализации этих самых проектов, считают эксперты. Отмена действовавшего до начала 2000-х годов «правила двух ключей» (федерального и регионального уровня) крайне негативно повлияла на темпы освоения недр, отмечают эксперты.

Требуется срочно решить вопрос налоговых преференций компаниям, ведущим строительство каких-либо объектов внешней инфраструктуры - подъездных дорог, в т. ч. зимних, энергоснабжения, водоснабжения и тому подобного - за свой счет. Но разговоры на эту тему ведутся давно, а воз, как говорится, и ныне там.

- Необходимо активнее управлять налоговыми льготами и не метаться из стороны в сторону, ведь недропользование - это очень инерционный бизнес, - подводит итог Михаил Лесков. - А слишком частые перемены правил игры способны лишь отпугнуть инвесторов. Искусственные преграды не позволяют собственникам разведочных проектов получать заслуженное право на добычу по результатам разведки, а значит, и не позволяют привлекать деньги, возврат которых мог бы быть обеспечен нахождением запасов и реализацией этих проектов.

Консолидация перемещается в более мелкие активы

Ограниченность новых перспективных объектов повлияла на процесс консолидации золотодобывающих активов в России. Так, уже не первый год отмечается снижение числа сделок по слиянию и поглощению среди крупных компаний. Не избежал этого и 2012 год.

Из реальных сделок, завершившихся уже в начале 2013 года, - консолидация британской Highland Gold Mining 100% акций ЗАО «Базовые металлы» (Чукотский автономный округ), которое владеет лицензией на разведку и добычу золота на месторождении Кекура. Кекура расположено на западе Чукотки, к востоку от недавно приобретенного компанией месторождения Клен. Запасы золота по российским стандартам категории С1+С2 на этом месторождении оцениваются в 46,7 тонны, по международным стандартам JORC категории Indicated - в 47,9 тонны. Промышленная добыча на Кекуре может начаться в 2017 году и ежегодно давать около 2 тонн золота с перспективой увеличения до 7-10 тонн в год.

В январе 2013 года Polymetal Int завершил сделку по приобретению у ирландской компании Ovoca Gold Plc 100% доли в ООО «Олимп», владеющем лицензией на добычу и геологоразведку на месторождении золота и серебра Ольча в Среднеканском районе Магаданской области, примерно в 215 км от золотоизвлекательной фабрики «Лунное» и в 230 км от фабрики «Кубака». Они относятся, соответственно, к Дукатскому и Омолонскому перерабатывающим хабам «Полиметалла». Компания планирует начать там открытые горные работы в первом квартале 2014 года, а переработку руды - во втором.

В Амурской области Polyus Gold планирует продать месторождение Бамское с запасами С1+С2 = 3,5 млн унций и ресурсами по Р2 = 0,7 млн унций золота.

- Если говорить о первой десятке крупнейших добытчиков золота в России, то они в основном исчерпали возможности нахождения в стране новых активов, компенсирующих выбытие запасов их ныне действующих проектов, - отмечает Михаил Лесков. - В создавшихся условиях все в большей и большей мере такие компании будут стремиться найти новые активы за пределами России. Примеры этому мы уже видим: это не только сделки с активами в Казахстане, но и их активность в странах Африки и Латинской Америки.

- Предприятия еще могут протянуть жизнь действующих проектов, повышая эффективность извлечения металла, с целью «дожить» до появления новых проектов. Но только этого будет недостаточно, если государство не создаст предпосылки для финансирования геологоразведочных работ, - уверен эксперт. - Это значит вести за счет бюджетных средств геолого-съемочные работы, как это делается во многих странах мира. Их не будет делать частный бизнес, т. к. на этом этапе неоткуда извлечь выгоду. Но без геолого-съемочных работ невозможен следующий шаг - поисковые работы. Вот на этом этапе уже возможно получить доход. Он появляется от продажи акций компаний, которые успешно воспользовались геологической информацией, сделали дополнительные работы и нашли доказательства перспектив будущего открытия на каком-то из участков недр, даже еще ничего не открыв. Инвестор рискует на этом этапе. Поэтому в таких странах, как Канада, Австралия и другие, государство упрощает все формальности для тех, кто берется за поисковые работы, и всячески их стимулирует, в том числе налоговыми льготами. Ограничивает, как правило, лишь сроками и площадью работ. А вот уже на стадии геологоразведочных работ появляется масса «джуниоров» (juniors) - компаний, привлекающих деньги для ранних стадий геологоразведки с фондовых бирж и напрямую от частных инвесторов. Для поздних стадий геологоразведки, где понятны уже запасы, дополнительно можно привлекать банковский капитал, - отмечает Михаил Лесков.

В ближайшие годы в России эксперты ожидают консолидации в пяти-шести золотодобывающих компаниях, на долю которых приходится около 50% общего производства драгметалла. Так, золотодобывающее ОАО «Высочайший» объявило, что ведет переговоры о слиянии с рядом зарубежных и российских компаний из первой десятки известных на рынке. Компания владеет месторождениями в Иркутской области и Якутии - месторождение россыпного золота Большой Куранах (оператор проекта ЗАО «ГДК «Алдголд»). В конце октября прошлого года «Высочайший» получил также лицензию на освоение одного из крупных золоторудных месторождений России - Дражное в пределах Тарынского рудного поля в Якутии. Первое промышленное золото отсюда должны получить летом 2016 года.

В июне 2012 года «Региональная горнорудная компания» (структура Millhouse Group Романа Абрамовича) купила ООО «Рудник Валунистый» у ООО «АС Чукотка». Месторождение будет введено в эксплуатацию в 2013 году. Здесь уже построена обогатительная фабрика производительностью 1,3-3,5 тонны золота в год и 9-20 тонн серебра.

Но, в целом, в ближайшие годы в России ожидают рост сделок по слиянию и поглощению среди «средних» компаний, входящих, примерно, в «первую тридцатку» добытчиков, а иногда и не добывающих пока металл, но находящихся на должном уровне потенциала для совершения таких сделок. Активно может продолжиться процесс консолидации среди мелких компаний.

- Он всегда шел, просто до поры за ним было сложно следить из-за малого размера объединяемых активов и непубличного характера сделок, - считает Михаил Лесков. - Вероятно, часть сделок в этом секторе рынка также станет более заметной по мере укрупнения небольших компаний.

Темпы и сроки разработки большинства полезных ископаемых на Дальнем Востоке будут зависеть не столько от текущей рыночной конъюнктуры, сколько от развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Особое внимание нужно уделить геологоразведке, фактически нужно возрождать эту отрасль, попавшую в глубочайший кризис после 90-х годов. Одна из возможностей развития отрасли - создать рынок геологических открытий, позволив частным компаниям вести разведку в режиме «свободного поиска» по заявочному принципу. И прежде всего - на самые востребованные на мировом рынке полезные ископаемые, включая драгметаллы.

Что касается золота, то его поиски следует вести, прежде всего, в Республике Саха (Якутия), Магаданской, Амурской областях, Чукотском АО, на Камчатке и в Хабаровском крае.

Досье «ДК»

Планы на 2013 год: Polyus Gold в 2013 году планирует произвести на российских активах 49,5-52,2 тонны золота. ГК «Петропавловск» - 23,0-24,3 тонны. Polymetal Int - 37,3 тонны драгоценных металлов в золотом эквиваленте. Nordgold - планирует увеличить добычу на 7,4-18,6%, до 23,95-26,44 тонны, в 2015 году - на 35,2%, до 30,17 тонны. «Селигдар» - планирует 3,29 тонны, в 2014 году - 4,739 тонны, в 2015 году - 6,083 тонны, в 2016 году - 6,33 тонны. Trans-Siberian Gold к 2015 году нарастит производство до 3,1 тонны. ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», принадлежит Kinross, по-прежнему планирует в 2013 году ввести в эксплуатацию месторождение Двойное, во втором полугодии начнутся поставки руды с Двойного на ЗИФ месторождения Купол.

МНЕНИЕ





Александр БОЙКО, руководитель Дальнедра: Необходимо ликвидировать разрыв в стадиях проведения геологоразведочных работ

- В связи с изменениями, произошедшими в федеральном законодательстве, с 2005 года практически прекратилось финансирование геологоразведочных работ из бюджетов ряда субъектов ДФО. В целом по округу оно составляет не более 0,5% от общего уровня финансирования ГРР. Увеличенное с 2005 года финансирование геологоразведочных работ из федерального бюджета не смогло в полной мере компенсировать эти потери. В целом оно отстает от запланированного в «Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья», рассчитанной до 2020 года. Ранее за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации финансировались поисковые и оценочные работы до стадии получения балансовых запасов. Это позволяло через систему лицензирования участков недр обеспечивать запасами маломощные горнодобывающие предприятия, сохранять социально-экономическую стабильность, поддерживать уровень занятости населения в районах традиционной добычи золота из россыпей. Примеры реализации таких подходов имеются в Амурской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия).

Наиболее эффективными, внесшими максимальный вклад в выявление рудопроявлений были групповые геологические съемки с общими поисками масштаба 1:50000. В настоящее время существует разрыв в стадиях проведения геологоразведочных работ. Низка привлекательность государственного заказа на эти работы, без чего не может быть эффективного исполнения. Нынешний госзаказ, с одной стороны, сопряжен с высокими требованиями к качеству и громоздкой системой отчетности, а с другой - низкой оплатой, обусловленной устаревшей системой ценообразования. В результате реальная конкуренция за госзаказ отсутствует. Все это ведет к сокращению фонда перспективных площадей, не происходит их восполнения. Причем ежегодно количество площадей, подготовленных для постановки поисковых работ, снижается, а их качество ухудшается.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.