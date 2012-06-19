Coca-Cola захватывает новые старые рынки

Компания Coca-Cola заявила, что продолжит свой бизнес в Мьянме (Бирме) после 60-летнего перерыва - США сообщили о приостановлении санкций в отношении этой страны.

В мире всего три страны, где не продается продукция Coca-Cola. В их число входила и Мьянма (А также Куба и Северная Корея).

Пока Coca-Cola наладит местную производственную сеть, она будет завозить свою продукцию из соседних стран, - говорится в распространенном компанией заявлении.

"Золотой Рог".