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Новый резидент ТОР "Беринговский" займется золотодобычей на Чукотке

19 Мая 2016, 14:32 | Дальний Восток

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение с ООО «Интехкомс» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Беринговский» в Чукотском автономном округе.  Инвестор будет заниматься золотодобычей в районе ручья Сухой Анадырского муниципального района, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Резидент инвестирует 15,5 млн рублей в золотодобычу: обновит оборудование и спецтехнику, чтобы увеличить объем и качество добычи россыпного золота. Окончание проекта запланировано на 3 квартал 2017 года, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.

«Теперь компания ООО «Интехкомс» будет получать ряд налоговых преференций, что позволит направить сэкономленные средства на развитие предприятия и быстрее выйти на окупаемость. В ходе проекта ожидается создание новых рабочих мест для местных жителей», – сказал генеральный директор ООО «Интехкомс» Владимир Аполонов.

Напомним, на прошлой неделе резидентом ТОР «Беринговский» стало ООО «СтройИнвест-Энергия» с инвестициями в размере 43 млн рублей. В рамках реализации проекта будет проведена масштабная реконструкция Чукотской ветряной электростанции (ВЭС) №1 - заменены десять ветрогенераторов. Всего на сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока по ТОР «Беринговский» поступило 4 заявки на общую сумму 9,258 млрд рублей, которые предусматривают создание более 550 рабочих мест.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: недра  беринговский  золотодобыча  тор  золото 



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