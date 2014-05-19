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Германа Зверева избрали президентом уже в четвертый раз
16 мая состоялось общее собрание Некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая», участники которого единогласно выразили вотум доверия Герману ЗВЕРЕВУ, избрав его в четвёртый раз президентом Ассоциации добытчиков минтая.
Кроме того участники Общего собрания утвердили отчёт о работе совета Ассоциации и исполнительной дирекции, высоко оценив проделанную работу, в том числе подготовленные исполнительной дирекцией исследования в сфере технического регулирования и финансово-экономической оценки предоставленных налоговых льгот.
Как подчеркнул член совета Ассоциации, директор Дальневосточного филиала ООО «Русское море – Добыча» Петр САВЧУК, предложивший на должность руководителя объединения кандидатуру Германа Зверева, «Ассоциация добытчиков минтая выполнила беспрецедентный по сложности проект экологической сертификации промысла минтая по стандартам MSC. Я считаю, что мы должны выразить поддержку лично Герману Звереву за ту работу, которую он проделал».
Отметим, что несмотря на мощную антироссийскую информационную кампанию организованную американской Ассоциацией рыбопереработчиков в море (At-Sea Processors Association, APA) и подхваченную рядом российских СМИ, экологическая сертификация российского промысла успешно завершилась. С 24 сентября 2013 года траловый промысел минтая в Охотском море официально считается MSC сертифицированным. В сертификат промысла входит минтай, выловленный в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах Охотского моря.
Экологическая сертификация MSC (Marine Stewarship Council) – ведущий глобальный стандарт, подтверждающий сбалансированность и устойчивость промыслов дикой рыбы (всего в мире около 20 экологических сертификаций рыбных промыслов и рыбопродукции). В программу MSC входит более 15% мирового рыболовства, это 198 промыслов, или 12 млн тонн вылова водных биоресурсов. Российский минтая теперь входит в тройку крупнейших экосертифицированных промыслов наравне с перуанским анчоусом и американским минтаем.
– Признателен всем членам ассоциации за доверие, – сообщил президент АДМ Герман Зверев. – Ассоциация добытчиков минтая выстояла в таком шторме, который многие объединения просто убил бы. Мы не развалились, не раскололись и продолжим работу. Задачи непростые: пройти сертификационный аудит в этом году, защитить «исторический принцип», проредить административные барьеры. Уверен, мы справимся.
Напомним, что Герман Зверев с 2013 года входит в Правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также является председателем Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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