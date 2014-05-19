www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Германа Зверева избрали президентом уже в четвертый раз

19 Мая 2014, 08:49 | Дальний Восток

16 мая состоялось общее собрание Некоммерческой организации «Ассоциация добытчиков минтая», участники которого единогласно выразили вотум доверия Герману ЗВЕРЕВУ, избрав его в четвёртый раз президентом Ассоциации добытчиков минтая.

Кроме того участники Общего собрания утвердили отчёт о работе совета Ассоциации и исполнительной дирекции, высоко оценив проделанную работу, в том числе подготовленные исполнительной дирекцией исследования в сфере технического регулирования и финансово-экономической оценки предоставленных налоговых льгот.

Как подчеркнул член совета Ассоциации, директор Дальневосточного филиала ООО «Русское море – Добыча» Петр САВЧУК, предложивший на должность руководителя объединения кандидатуру Германа Зверева, «Ассоциация добытчиков минтая выполнила беспрецедентный по сложности проект экологической сертификации промысла минтая по стандартам MSC. Я считаю, что мы должны выразить поддержку лично Герману Звереву за ту работу, которую он проделал».

Отметим, что несмотря на мощную антироссийскую информационную кампанию организованную американской Ассоциацией рыбопереработчиков в море (At-Sea Processors Association, APA) и подхваченную рядом российских СМИ, экологическая сертификация российского промысла успешно завершилась. С 24 сентября 2013 года траловый промысел минтая в Охотском море официально считается MSC сертифицированным. В сертификат промысла входит минтай, выловленный в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах Охотского моря.

Экологическая сертификация MSC (Marine Stewarship Council) – ведущий глобальный стандарт, подтверждающий сбалансированность и устойчивость промыслов дикой рыбы (всего в мире около 20 экологических сертификаций рыбных промыслов и рыбопродукции). В программу MSC входит более 15% мирового рыболовства, это 198 промыслов, или 12 млн тонн вылова водных биоресурсов. Российский минтая теперь входит в тройку крупнейших экосертифицированных промыслов наравне с перуанским анчоусом и американским минтаем.

– Признателен всем членам ассоциации за доверие, – сообщил президент АДМ Герман Зверев. – Ассоциация добытчиков минтая выстояла в таком шторме, который многие объединения просто убил бы. Мы не развалились, не раскололись и продолжим работу. Задачи непростые: пройти сертификационный аудит в этом году, защитить «исторический принцип», проредить административные барьеры. Уверен, мы справимся.

Напомним, что Герман Зверев с 2013 года входит в Правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также является председателем Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: АДМ  кадры  рыбная отрасль  минтай  зверев  рыбопереработка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru