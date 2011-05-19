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«Богерия» – лидер рынка консалтинга
Консалтинговая компания «Богерия» – крупнейшая консалтинговая группа российского Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Рейтинговым агентством «Эксперт–РА» составлен список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2010 года. Консалтинговая компания «Богерия» вновь подтвердила позицию крупнейшей консалтинговой группы российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основой роста в 2010 году второй год подряд стали услуги по оценке для отчётности компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В конце 2010 года консалтинговая компания «Богерия» подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с группой компаний BMI Appraisals. Основное направление стратегического партнерства компаний – сопровождение российских компаний, планирующих IPO на биржах Гонконга и Шанхая.
Головной офис в городе Хабаровске: тел./факс (421–2) 381–772, 381–870, 381–864. E–mail: andre@bogeria.ru, vit@bogeria.ru. www.bogeria.ru.
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