«Богерия» – лидер рынка консалтинга

Консалтинговая компания «Богерия» – крупнейшая консалтинговая группа российского Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Рейтинговым агентством «Эксперт–РА» составлен список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2010 года. Консалтинговая компания «Богерия» вновь подтвердила позицию крупнейшей консалтинговой группы российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основой роста в 2010 году второй год подряд стали услуги по оценке для отчётности компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В конце 2010 года консалтинговая компания «Богерия» подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с группой компаний BMI Appraisals. Основное направление стратегического партнерства компаний – сопровождение российских компаний, планирующих IPO на биржах Гонконга и Шанхая.