Развитие портовых мощностей на Дальнем Востоке упирается в возможности железной дороги

Российский экспорт угля через порты Тихоокеанского бассейна в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 21% и почти достиг 42 млн тонн. При этом дефицит морских угольных терминалов на этом направлении, по некоторым оценкам, достигает 8-9 млн тонн, и он сохранится в ближайшие несколько лет, поскольку развитие новых проектов – в частности, в портах Восточный (Приморский край) и Ванино (Хабаровский край) – требует времени. Зачастую их развитие тормозят ограниченные возможности железной дороги.

Ежегодно в РФ производится порядка 350-400 млн тонн угля, треть которого уходит на экспорт. От 30% до 35% экспортного угля переваливается в морских портах Дальнего Востока.

В настоящее время экспорт угля в Азию достиг уровня, сопоставимого с потоком в страны северо-западной Европы, которая в течение многих лет являлась основным рынком для российских производителей угля, притом что еще в 2008 году через дальневосточные порты было отгружено менее 22 млн тонн угля. «Переориентация на восток понятна, так как именно там теперь находится центр роста мирового спроса на уголь, и цены на уголь в Азии, как правило, в частности, и в этом году, превышают цены в Европе», – отмечает в своем докладе консалтинговая компания «Морское бюро «НТ».

Курсом на Азию

В последние годы большая часть мирового импорта угля приходится на страны Азии. По данным международного аналитического агентства CRU, в 2011 году потребление только коксующегося угля в этом регионе составило порядка 860 млн тонн (при общемировом потреблении 1,1 млрд тонн). В перспективе все эксперты прогнозируют высокие темпы роста спроса на уголь именно в странах Азии. Согласно прогнозам того же CRU, потребление металлургического угля в регионе в этом году вырастет до 940 млн тонн. Причем растущее потребление будет покрываться в том числе и за счет увеличения импорта.

Основными потребителями здесь являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Согласно данным Ассоциации импортеров угля Китая, в 2010 году страна ввезла 166 млн тонн и заняла, таким образом, второе место в мире по объемам импорта. Высокий уровень потребления сохраняется и в Японии. По данным министерства международной торговли и промышленности Японии, в 2010 году в страну было ввезено 184 млн тонн угля, включая 53 млн тонн коксующегося, 6 млн тонн антрацита и 124 млн тонн энергетического угля.

Япония может сократить использование угля в электроэнергетике в пользу природного газа, который становится все более дешевым на мировом рынке, но даже в этом случае страна останется очень крупным импортером угля.

Прогнозы в отношении потребностей Китая в импорте угля сильно различаются, но не вызывает сомнений, что они будут весьма значимыми. По прогнозам UBS, потребление энергетического угля в 2012 году в стране вырастет на 4,7%, коксующегося – на 4,3%.

Крупным импортером угля является и Южная Корея, которая сейчас занимает третье место по объемам импорта среди азиатских стран.

На пределе

Учитывая возрастающие аппетиты азиатских соседей, российские экспортеры в последние годы продолжают наращивать отгрузки в этот регион через порты Дальнего Востока. Однако, несмотря на то что за последние три года экспорт российского угля в Азию почти удвоился, доля российского угля на данном рынке остается ничтожной – менее 10%, а значит, есть перспективы роста.

Для увеличения поставок на рынок Азии нужна соответствующая инфраструктура. Однако это и является основным тормозом экспансии в азиатский регион. В прошедшие два-три года компании задействовали практически все имеющиеся в наличии терминальные мощности на Дальнем Востоке, пригодные для перевалки угля.

В качестве примера можно привести порт Находка. До 2007 года уголь там почти не переваливался. Сейчас же с этим грузом работают, по крайней мере, пять стивидорных компаний в порту, и в 2011 году они перевалили 3,7 млн тонн угля, что на 32,7% превышает показатели 2010 года. Большую часть взяло на себя ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в «Группу Евраз») – 2 млн 369,8 тыс. тонн.

Не так давно монгольская компания Energy Resources LLC (оператор крупнейшего в мире месторождения коксующегося угля Таван-Толгой) подтвердила намерение поставлять в «Евраз НМТП» от 20 до 70 тыс. тонн угля ежемесячно с дальнейшим наращиванием объемов. «Евраз» стал основным партнером Energy Resources LLC по перевалке угля на экспорт, организовав в партнерстве с РЖД логистическую цепочку доставки угля железной дорогой из Монголии в Россию и далее морским путем в страны Юго-Восточной Азии.

«Евраз НМТП» оптимален для данных задач: порт имеет технологическую возможность принимать как крупные, так и небольшие партии груза, накапливая его для дальнейшей погрузки на суда. Глубины и протяженность причалов позволяют принимать морские суда с осадкой до 11,2 метров, дедвейтом до 50 тыс. тонн.

Общие запасы месторождения Таван-Толгой эксперты оценивают в 6,5 млрд тонн угля, 40% из них – высококалорийный уголь, используемый при выплавке стали. Уголь добывается открытым способом в пустыне Гоби на юге Монголии.

Уперлись в железную дорогу

Формально поддержка усилиям по созданию новой транспортной инфраструктуры для перевалки угля на Дальнем Востоке выражена в долгосрочной программе развития угольной промышленности РФ на период до 2030 года, и ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». Однако если портовые мощности в ближайшее время еще как-то можно увеличить, то развития железнодорожного сообщения на Восток пока не видно.

Представители РЖД, неоднократно отмечали, что для обеспечения всего заявленного грузопотока в направлении Дальнего Востока требуются инвестиции в объеме 193 млрд рублей в период до 2015 года в развитие Транссиба и 400 млрд рублей до 2020 года – в развитие БАМа, чтобы обеспечить по этой трассе грузопоток 50 млн тонн в год. В то же время РЖД до 2015 года могут вложить лишь четверть от заявленной суммы.

Для модернизации и развития восточной части Транссиба и БАМа следует внедрять дополнительные механизмы господдержки, отмечал старший вице-президент РЖД Валерий РЕШЕТНИКОВ на Байкальском экономическом форуме в сентябре 2011 года.

Вместе с тем уже заключено соглашение между РЖД, Внешэкономбанком (ВЭБ) и крупными грузоотправителями угля о совместной оптимизации железнодорожной инфраструктуры для увеличения ее пропускной способности в сторону восточных портов.

«Мы уперлись в железнодорожную инфраструктуру. Угольщики не могут вывезти свою продукцию и вынуждены ограничивать свое развитие. Впервые все это честно признали и заключили соглашение», – сообщил заместитель министра транспорта России Виктор ОЛЕРСКИЙ.

По его словам, РЖД и ВЭБ обсуждают в рамках этой концепции строительство железнодорожной инфраструктуры, а грузоотправители обязуются построить портовую инфраструктуру, а также железнодорожные подходы к своим предприятиям. В настоящее время ведется работа по определению, какие проекты в рамках этой концепции могут быть реализованы за счет частных инвестиций, а какие – только за счет бюджета.

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») не раз отмечала, что развитие портовых мощностей в Ванинском транспортном узле сегодня значительно опережает развитие железнодорожной инфраструктуры.

«После запуска в эксплуатацию угольного терминала ЗАО «Дальтрансуголь» сложилась напряженная обстановка по доставке грузов вследствие ограниченной пропускной способности железной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино», отмечают в ДВЖД.

ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино) подтверждает, что рост объемов перевалки грузов сдерживается в том числе неспособностью железной дороги справиться с увеличивающимся грузопотоком в направлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла.

«По этой причине компания не может в полной мере воспользоваться возросшим спросом на уголь и, соответственно, выйти на более высокие показатели грузооборота», – говорится в материалах ОАО «Порт Ванино».

В ДВЖД надеются, что ситуация изменится после завершения строительства нового тоннеля на Кузнецовском перевале, который должен быть сдан к 2016 году. Тогда пропускная способность этого участка железной дороги вырастет до 23,6 млн тонн в год. А после завершения проекта реконструкции участка Оунэ – Высокогорная со строительством тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань в целом, введения в эксплуатацию вторых главных путей пропускная способность железной дороги на ванинском направлении увеличится более чем в два раза от уровня первого этапа, до 47 млн тонн, считают эксперты ДВЖД.

Желающих предостаточно

Но, несмотря на очевидные проблемы, крупнейшие угольные терминалы в портах Восточный и Ванино продолжают наращивать свои мощности.

Сейчас в порту Ванино помимо ОАО «Ванинский морской торговый порт» и ЗАО «Дальтрансуголь» (угольный терминал на южной стороне бухты Мучке ОАО «СУЭК» на 12 млн тонн) перевалку сухих грузов осуществляют 7 стивидорных компаний, которые специализируются в основном на перегрузке небольших объемов лесных грузов. В северной части бухты Мучке компания «Мечел» получила площадку для строительства угольного терминала мощностью 20-25 млн тонн и в ближайшее время приступит к строительству. Кстати, в декабре 2009 года принято решение о создании в порту Советская Гавань особой портовой экономической зоны с налоговыми льготами, субсидиями за счет бюджетных средств и внешнеторговыми преференциями. Эта зона в дальнейшем распространится на весь транспортный узел.

В ноябре 2011 года началась перевалка угля на контейнерном терминале ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту Восточный, входит в группу Global Ports), правда, пока в небольших объемах. А группа «Сумма» объявила о приобретении участка земли в этом порту и намерении построить там угольный терминал мощностью 18 млн тонн в год. «Проект достаточно осязаемый – $200-300 млн, поэтому мы его профинансируем из своих средств», – сообщил владелец инвестгруппы Зиявудин МАГОМЕДОВ.

Группа компаний «Колмар» (контроль в которой приобретают структуры Геннадия ТИМЧЕНКО, совладельца сырьевого трейдера Gunvor) намерена вложить $500 млн в увеличение добычи угля до 6 млн тонн к 2015 году. Новый владелец планирует участвовать в строительстве терминала возле порта Ванино совместно с Анатолием МИТРОШИНЫМ, которому принадлежат остальные 49% «Колмара». Мощности терминала оцениваются в 15 млн тонн угля в год, объем инвестиций не раскрывается.

Заявило о своих угольных интересах и ОАО «Российские железные дороги». В частности, перевозчик планирует строительство угольного терминала мощностью 4-5 млн тонн в год в северокорейском порту Раджин, куда уголь будет поступать по российской железнодорожной сети через погранпереход Хасан.

Сахалинская область включила строительство угольного терминала в список приоритетных инвестпроектов, которые смогут реализовываться при ее участии и поддержке.

Особенный интерес вызывают планы Правительства РФ по строительству порта на Дальнем Востоке по перевалке угля мощностью 20 млн тонн в год (первая очередь – 10 млн тонн в год). Проект может быть реализован в районе одного из трех действующих портов. «У нас есть три точки – это район Ванино, Находка – Восточный и Посьет», – сообщил Виктор Олерский.

В распоряжении «ДК» есть техзадание ФГУП «Росморпорт», в соответствии с которым предполагаемый терминал может быть расположен в Приморье. Это территории в порту Восточный (участок от мыса Каменский до 3-й очереди угольного комплекса Восточного порта), в бухте Троицы (пос. Зарубино) или бухте Суходол (район Большого Камня).

Вложиться по-крупному

Одной из бед портовой инфраструктуры остается технологическая отсталость дальневосточных портов, ряд которых по-прежнему использует устаревшую технологию грейферной выгрузки (от нем. greifen – xватать, грузозахватное приспособление грузоподъемных кранов, погрузчиков и монорельсовых тележек для сыпучих материалов).

В настоящее время на Дальнем Востоке только два портовых терминала по перевалке угля используют современную технологию выгрузки угля с применением вагоноопрокидывателей. Это ЗАО «Дальтрансуголь» в порту Ванино и Угольный комплекс ОАО «Восточный Порт» (крупнейшая на Дальнем Востоке стивидорная компания, специализирующаяся на перевалке каменного угля) в порту Восточный.

«Восточный Порт» в 2011 году вложил значительные средства в модернизацию универсального производственно-перегрузочного комплекса, где применяется технология грейферной выгрузки. В том числе приобретены и введены в эксплуатацию современный высокотехнологичный портальный кран «Витязь», мобильный штабелер, оснащенный системой орошения (пылеподавления), дробильно-сортировочные установки для очистки угля от инородных предметов. Для работы в зимнее время приобрели гусеничные экскаваторы, укомплектованные ковшом, грейфером и виброшнеком.

ОАО «Евраз НМТП» в 2012 году планирует начать строительство нового погрузо-разгрузочного комплекса мощностью 250 вагонов в сутки, оборудованного вагоноопрокидывателем и современными размораживателями груза открытого типа. В настоящее время в порту проводятся проектные изыскания и готовится необходимая документация. Сдача в эксплуатацию нового перегрузочного комплекса намечена на декабрь 2013 года. Это позволит порту полностью отказаться от грейферной выгрузки.

Строительство нового безгрейферного перегрузочного комплекса также ведет ОАО «Торговый порт «Посьет», поэтапное введение его в эксплуатацию начнется уже в 2012 году.

Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».