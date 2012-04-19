«Автоцентр КАМАЗ» – все только начинается

Крупнейший поставщик в Дальневосточный регион автомобилей «КАМАЗ» и запасных частей к ним – ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» отмечает в апреле 35-летний юбилей. Из небольшой торгово-посреднической фирмы Автоцентр за эти годы вырос в многопрофильную компанию, обеспечивающую гарантийное и постгарантийное обслуживание техники марки «КАМАЗ», а также подготовку соответствующих специалистов для всего Дальнего Востока.

История предприятия началась в 1977 году, когда на базе Автоколонны-1269 в Хабаровске был создан специализированный сервисный центр, получивший впоследствии название «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ». Последующие годы стали годами настоящего становления и завоевания доверия как у клиентов, так и у генерального партнера компании – производственного объединения «КАМАЗ». Начиная с 2003 года ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» активно развивает сеть филиалов, потребность в которых обоснована прежде всего географической удаленностью городов и поселков Дальнего Востока на его обширных и богатых природными ресурсами территориях. Руководство компании понимало, что качественно и оперативно обслуживать технику, работающую практически во всех субъектах ДФО, из головного представительства в Хабаровске было нереально.

Первым в 2003 году был открыт филиал в Южно-Сахалинске, в 2004 г. состоялось открытие филиала во Владивостоке. В 2006 году Автоцентр открыл филиал в Комсомольске-на-Амуре. Одновременно с открытием филиалов шла и модернизация ремонтной базы, вводились в эксплуатацию мобильные ремонтные мастерские. Развитие в регионе сети обслуживания автотехники принесло свои плоды, а успехи компании в организации сервиса были многократно отмечены ОАО «КАМАЗ».

На этом стремительное развитие не закончилось, что доказывают итоги прошедшего 2011 года. Компания принимает участие в федеральной программе технического надзора – ремонт и обслуживание техники Вооруженных сил РФ на Дальнем Востоке. С апреля по ноябрь 2011 года Автоцентр обслужил 833 единицы военной техники «КАМАЗ», за что отмечен дипломом Минобороны. Ввиду положительных отзывов о совместной работе, участие Автоцентра в программе технического надзора продолжится и 2012 году.

В 2011 году ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» открыло в Хабаровске региональный учебный центр, о котором стоит поговорить отдельно. Подобный проект не имеет аналогов на территории Сибири и Дальнего Востока, где сегодня в суровых климатических условиях эксплуатируется свыше 40 тысяч единиц камазовской техники.

Региональный учебный центр (РУЦ) – это инновационная модель образовательного процесса, реализуемая ОАО «КАМАЗ» на базе Хабаровского автоцентра совместно с Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) под патронажем правительства Хабаровского края. По мнению специалистов, применяемые на отечественных автомобилях современные компоненты собственного производства и ведущих мировых производителей, с одной стороны, повышают потребительские характеристики КАМАЗов, а с другой – требуют квалифицированного подхода как от водителей, так и обслуживающего персонала. Как показывает статистика, до 50% поломок в современном КАМАЗе происходит по вине неподготовленных водителей или ошибок «гаражного» обслуживания техники. Эту проблему и призван решить Дальневосточный региональный учебный центр. Среди вводимых в учебный план специальностей присутствуют как широкопрофильные, например, автослесарь, так и узко специализированные – ремонт агрегатов, топливной аппаратуры, электросистем, пневмосистем и прочие.

В настоящее время «Хабаровский Восточно-Региональный «Автоцентр КАМАЗ» по праву признан крупнейшим в Дальневосточном округе сервисным центром по обслуживанию большегрузных автомобилей и спецтехники КАМАЗ. Кроме того, он стал официальным дилером в регионе таких торговых марок как «НЕФАЗ», Mitsubishi FUSO Canter, что свидетельствует о высоком доверии к качеству управления и подготовки персонала Автоцентра со стороны других автопроизводителей. Это не что иное, как результат перспективного взгляда на развитие компании и умелого стратегического планирования. Здесь работает хорошо подготовленная сплоченная команда высококлассных сотрудников, ориентированных на клиента, способная продолжить историю компании новыми достижениями.

«Дальневосточный капитал».