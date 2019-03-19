Более 60 работ подали на конкурс "Вместе в цифровое будущее" журналисты и блогеры Дальнего Востока

Победители отправятся в Стокгольм, в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Ericsson

На VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», объявленный «Ростелекомом» в январе, поступило более 60 работ от дальневосточных журналистов и блогеров. До окончания приема заявок от журналистов остается меньше двух недель.

Корреспондент информационного агентства «Колыма-Информ» Ольга Лопатникова, автор материала «До конца года скоростной интернет доберется до Ягоднинского округа, в 2019 — до Синегорья и Сусумана», принимает участие в конкурсе впервые.

«Россия быстро шагает вперед по пути внедрения и освоения новых технологий. Однако жители Крайнего Севера и, думаю, других отдалённых от центра регионов чувствуют обидную разницу в качестве доступа к сети по сравнению с «материком». Поэтому для нас появление безлимитного интернета — уже огромное достижение, особенно это чувствуют электронные СМИ. Подобные конкурсы помогают привлекать внимание общественности к новым технологиям, они стимулируют журналистов более тщательно заниматься изучением и освещением темы», — отмечает Ольга Лопатникова.

Дальневосточные журналисты не раз становились победителями федерального этапа международного конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров. В 2018 году Олег Клименко из газеты «Золотой Рог» стал победителем в номинации «Печатная пресса», и в числе других лауреатов конкурса посетил штаб-квартиру Nokia в Финляндии. В 2017 в номинации «Социальные медиа» победил Евгений Ващенко, он был награжден поездкой в Токио, где расположена штаб-квартира компании NEC. В 2013 победительница в номинации «Радио» Оксана Тихонова («Маяк-FM», Хабаровск) посетила XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 31 марта 2019 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2019 года, а федерального — в июне.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,2 млн пользователей, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка группы компаний за 12 мес. 2018 г. составила 320,2 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль — 15,0 млрд руб. «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».