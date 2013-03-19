Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
За "Комсомольский аэропорт" назначили цену
19 Марта 2013, 18:17 | Дальний Восток
Росимущество планирует продать 100% акций ОАО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» («Комсомольский аэропорт», Хабаровский край) за сумму не менее 46 млн 428 тыс. рублей, говорится в распоряжении Росимущества.
На аукцион с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом выставляется 347 тыс. обыкновенных акций аэропорта номинальной ценой 100 рублей каждая. Аэропорт расположен в пос. Хурба-2 Хабаровского края. Согласно данным сайта предприятия, полеты из аэропорта в Москву выполняет авиакомпания «Якутия».
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
Автор: Олег Клименко
Теги: аукцион Росимущество аэропорт
Новости тематики
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- От дешевого топлива держитесь подальше
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Кому доступны скидки
- Режим работы аэропорта "Ясный" на Итурупе будет пересмотрен
- На Дальнем Востоке может появиться единый региональный оператор авиаперевозок
Новости раздела
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона
Loading...