За "Комсомольский аэропорт" назначили цену

Росимущество планирует продать 100% акций ОАО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» («Комсомольский аэропорт», Хабаровский край) за сумму не менее 46 млн 428 тыс. рублей, говорится в распоряжении Росимущества.

На аукцион с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом выставляется 347 тыс. обыкновенных акций аэропорта номинальной ценой 100 рублей каждая. Аэропорт расположен в пос. Хурба-2 Хабаровского края. Согласно данным сайта предприятия, полеты из аэропорта в Москву выполняет авиакомпания «Якутия».

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".