Дальневосточных губернаторов "попросили" развивать береговую переработку

Будущее развитие рыбной отрасли России возможно только при наличии современного рыбоперератывающего комплекса Дальнего Востока

Министерство по развитию Дальнего Востока взяло под особый контроль развитие береговой переработки рыбы и морепродуктов в ДФО. На заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока отметили, что продовольственная безопасность страны диктует необходимость увеличения к 2025 году доли подвергающихся существенной обработке водных биоресурсов до 30% от общего улова. То есть ожидается, что в ближайшие годы региональные власти должны создать все условия рыбопереработчикам для того, чтобы они в два с половиной раза увеличили выпуск продукции.

Кроме того, как было заявлено на заседании, предприятия должны обеспечить к 2025 году и рост средней стоимости произведенной в ДФО рыбной продукции с 42 тыс. до 120 тыс. рублей за тонну. По словам чиновников, отвечающих за развитие этого направления в ДФО, чтобы обеспечить достижение этого показателя, необходимо пересмотреть подходы к поддержке производителей и внимательней взглянуть на перечень продукции, относящейся к результатам промышленной обработки. Цена рыбопродукции значительно колеблется в зависимости от степени переработки и может отличаться в 20 раз: от 12 тыс. рублей за тонну живой рыбы (навага, сельдь) до 237 тыс. рублей за тонну балычных изделий. А сегодня основной объем переработки - это рыба, подвергающаяся потрошению, обезглавливанию и заморозке и не имеющая существенной добавленной стоимости. Главным рынком сбыта продукции дальневосточных рыбопереработчиков являются страны Восточной Азии, до 90% в структуре экспорта в которые приходится на долю свежей и мороженной рыбы.

- Мы экспортируем сырье и продукты первичной переработки, а импортируем продукцию с высокой добавленной стоимостью, изготовленную другими странами из нашего же сырья. При этом платим уже в несколько раз больше, - говорит заместитель министра по развитию Дальнего Востока Дмитрий ШЕЛЕХОВ.

Замминистра отметил: средняя стоимость тонны дальневосточного рыбного экспорта составляет $1,7 тыс., а средняя цена экспортной тонны достигает $2,7 тыс. При этом доля импорта глубоко переработанной и консервированной продукции превышает аналогичный экспорт в 5 раз в весовом объеме и в 3,5 раза в стоимостном выражении.

Чтобы исправить ситуацию, государственными структурами рассматривается целый ряд мер. Так, заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ предложил обратить внимание на систему таможенного регулирования и установить нулевые ставки экспортного сбора для предприятий, перерабатывающих сырье на сухопутной территории РФ, а также для компаний, осуществляющих экспорт продукции глубокой переработки. При этом самую высокую ставку экспортных пошлин, по мнению Василия Соколова, необходимо устанавливать для тех, кто продает за рубеж мороженную неразделанную, потрошенную и обезглавленную рыбу. А из полученных таможенных пошлин часть средств выделять местным переработчикам на субсидирование производственных затрат.

Заместитель председателя правления действующей в Хабаровском крае рыболовецкой артели «Иня» Виктор КРАВЧЕНКО рассказал о других проблемах рыбопереработчиков, не учитываемых государственной политикой. Его компания при выходе на новые рынки сбыта, в том числе в западных и центральных регионах страны, столкнулась с серьезной проблемой отсутствия на территории края морозильных емкостей для хранения и перевалки мороженой рыбы и продукции, готовой к реализации в торговых сетях, неэффективностью логистических схем доставки продукции на отечественные рынки.

- Для того чтобы выполнить заказ на поставку свежемороженой рыбы на Запад страны, необходимо осуществлять поставку в рефконтейнере. Его надо заказывать во Владивостоке или Находке, доставлять в Хабаровск, здесь грузить продукцией и снова отправлять во Владивосток или Находку для формирования сцепки и отправки в западном направлении вместе с другими рефрижераторами. Такая логистика приводит к значительному увеличению цены продукции и сокращению сроков ее реализации ввиду длительности пути, сильно снижает конкурентоспособность хабаровских производителей, - сетует Виктор Кравченко.

Артель с партнерами готова участвовать в строительстве логистических комплексов по перевалке и хранению свежемороженых грузов, но столкнулась с вопросом формирования земельных участков. Инвесторам не видны реальные сроки получения участков под строительство, они обескуражены стоимостью годовой аренды участка земли под Хабаровском, соизмеримой с объемом 40% стоимости всего строительства, обеспокоены практикой, когда подготовленные участки в результате конкурсных процедур достаются неожиданно появившейся и выигравшей тендер компании, имеющей только одну цель - дальнейшую переуступку прав с целью извлечения выгоды.

На необходимость более пристального внимания к реальным проблемам переработчиков, на учет их интересов при определении политики государства в данном вопросе сослался в разговоре с корреспондентом «ЗР» и генеральный директор приморского ОАО «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ. По его мнению, необходимо начать с точного определения целей развития. Например, если государству нужно закрепление населения в регионах рыбопереработки, то не надо говорить о необходимости полной модернизации производства, потому что это взаимоисключающие вещи.

Кроме того, гендиректор «Южморрыбфлота» заметил, что укрупненная статистика не отражает истинного положения вещей, при выработке мер поддержки необходима большая детализация, учет большего количества подробностей и специфики отрасли. Так, в общей тенденции превышения средней цены тонны импортной продукции над стоимостью тонны экспорта, существуют противоположные показатели по филе минтая, продающегося за рубеж в среднем по $3,5 тыс. за тонну, а поступающего в страну - по $2,5 тыс. И поводов для радости от такого положения вещей нет. Российские дальневосточники поставляют в КНР качественное филе первичной заморозки, которое там дополнительно перерабатывается с целью увеличения веса и снижения себестоимости, и возвращается для дальнейшей продажи в РФ. При этом вся китайская переработка чаще всего заключается в изрядном добавлении воды. Такое положение вещей существенно подрывает позиции отечественных производителей на собственном рынке, также насыщая его некачественным продуктом, вызывающим у потребителей отторжение от продукции рыбопереработки в целом. Адекватного ответа на подобные вызовы от государства пока нет.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.