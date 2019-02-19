ФСБ пришла за инвесторами

Из-за банковского конфликта задержаны основатель старейшего российского инвестфонда и его партнеры

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бенефициара банка «Восточный» (Благовещенск) гражданина США Майкла Джорджа КАЛВИ. Участники рынка считают, что задержание основателя инвестиционного фонда Baring Vostok связано с переделом собственности в одной из крупнейших кредитных организаций Дальнего Востока.

Вместе с г-ном Калви были задержаны еще три сотрудника фонда - директор финансового департамента Филипп ДЕЛЬПАЛЬ, директор по инвестициям Иван ЗЮЗИН и партнер Baring Vostok по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган АБГАРЯН, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей КОРДИЧЕВ (ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк») и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим ВЛАДИМИРОВ.

Всем им вменяется «мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), конкретно - хищение 2,5 млрд рублей через кредит, выданный банком «Восточный».

Досье "Золотого Рога": Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», медиахолдинг «СТС Media», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», банк «Восточный» и др.

Кто, если не он

Представители бизнес-сообщества, в том числе глава Сбербанка Герфман ГРЕФ и глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ незамедлительно выступили в поддержку Майкла Калви и его коллег.

Председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Сергей ВАСИЛЬЕВ в Facebook заявил, что задержание американского инвестора - это «позор для всего финансового и инвестиционного рынка России». Он отметил, что Калви стоял у истоков формирования российского рынка, «вместе с нашим рынком падал и возрождался». В частности, когда случился дефолт 98-го года, он поддержал экономику страны, запустив Baring Vostok, в то время как другие иностранные инвесторы ушли из России.

Схема есть

Дело о мошенничестве было возбуждено 13 февраля по материалу, поступившему из ФСБ России, следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета. Максимальное наказание по статье ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса – лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

По данным следствия, г-н Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода ЮСУПОВА, с которым он обратился в управление «К» ФСБ.

Злоумышленники, по материалам дела, ввели в заблуждение г-на Юсупова и в начале 2017 года провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу. Согласно этому документу, банк получил в качестве компенсации от НАО НКБ 59,9% акций подконтрольной американцу люксембургской компании International financial technology group. На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд рублей, однако ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тыс. рублей. В результате, сделка с акциями была одобрена.

В сообщении Baring Vostok говорится, что задержание четырех его сотрудников связано с коммерческим спором между инвестфондом и банком «Восточный». Фонд и все портфельные компании работают в обычном режиме, отмечает Baring Vostok. Уголовное дело не связано с текущей деятельностью кредитной организации, заверил представитель банка «Восточный». Банк работает в обычном режиме.

Baring Vostok в банке «Восточный» владеет контрольным пакетом. При этом у Арама АВЕТИСЯНА есть опцион, который позволяет получить контроль в банке. Условия этого опциона стороны корпоративного конфликта в настоящее время оспаривают в лондонских и кипрских судах.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited Артема АВЕТИСЯНА в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Компания была зарегистрирована как юрлицо еще в июне 1974 года и до недавнего времени базировалась на Кипре. Уставный капитал на данный момент – 20,383 млн рублей, гендиректор – Юрий ГУСЕВ. «Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию. Учредитель компании, директор направления Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян пояснил, что решение о переводе компании в Россию было принято в связи с рядом неудобств, с которыми компания сталкивалась на Кипре.

Виноваты все

Как пишет «Коммерсант», на суде Майкл Калви заявил, что Шерзод Юсупов подал заявление в ФСБ не потому, что он был введен в заблуждении о сумме сделки между ПКБ и «Восточным», а из-за внутреннего конфликта. По словам господина Калви, в 2018 году в международный третейский суд в Лондоне был подан иск, в котором говорилось, что Артем Аветисян, председатель совета директоров «Восточного», возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества.

«Во-первых, создать переговорочную позицию, чтобы мы отозвали иск в международном третейском суде в Лондоне. Во-вторых, попытаться договориться, чтобы мы согласились дополнительно докапитализировать «Восточный», чтобы не допустить размытия доли Аветисяна», - объяснил причины обращения г-на Юсупова в ФСБ г-н Калви.

«Компания Finvision и сам господин Аветисян - оппоненты Майкла Калви, который сейчас судится с господином Аветисяном и его командой в Лондонском третейском суде - вчера запустили процедуру обеспечительных мер на Кипре с целью воспрепятствования господину Калви высказываться в свою защиту. Попытка воспрепятствовать ему, пытаться защищать себя, связана с их страхом того, что он может рассказать» - перевел слова Калви его адвокат.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Банк «Восточный» в январе 2017 года завершил процесс присоединения Юниаструм банка. Собственники «Юниаструма» получили около 40% в объединенном банке. В частности, Артему Аветисяну принадлежит 32,02% «Восточного», Шерзоду Юсупову - 4,4%. Основным акционером «Восточного» является Evison Holdings Limited (подконтрольная фондам Baring Vostok), ей принадлежит 51,62% акций банка.

В начале сентября 2018 года в банке «Восточный» обострился корпоративный конфликт. Совет директоров банка принял решение назначить главой кредитной организации вместо Дмитрия ЛЕВИНА выходца из Юниаструм банка Вячеслава АРУТЮНЯНА. Мажоритарный акционер «Восточного» - Evison Holdings - решил оспорить это решение в суде. Однако 11 сентября совет директоров банка принял решение назначить исполняющим обязанности предправления Александра НЕСТЕРЕНКО. Evison Holdings иск из суда отозвал. Еще один спорный вопрос - о распределении мест в совете директоров банка - был решен в середине октября.

В январе 2019 года председателем совета директоров банка «Восточный» был избран Майкл Калви. Американец уже возглавлял совет директоров еще до объединения «Восточного» с Юниаструм банком - с мая 2013 года по ноябрь 2014 года. С мая по ноябрь 2017 года председателем совета директоров был Шерзод Юсупов, с ноября 2017 года по июнь 2018 года - Артем Аветисян.

На фото: Майкл Калви в суде.

Фото ТАСС.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.