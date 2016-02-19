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Японский центр сближает предпринимателей Дальнего Востока и Японии
«Японский центр по развитию торгово-экономических связей» «Японский центр во Владивостоке» проводит сегодня, 19 февраля, Годовой сбор стажеров. За годы его работы, - а в этом году он отмечает двадцатилетие, - стажировку в Стране восходящего солнца прошли около 750 дальневосточников, - сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Работа с кандидатами ежегодно начинается в феврале, когда мы проводим Годовой сбор стажеров, уже воспользовавшихся нашими программами, - рассказывает директор Японского центра во Владивостоке г-н КАВАХАРА Кадзунори. - Обмен опытом и знаниями в неформальной обстановке способствуют сплочению сообщества стажеров, результатом даже возник камерный HR CLUB, объединивший всех, кого беспокоят вопросы управления и развития человеческого капитала. Сами стажировки, как правило, начинаются летом. В 2015 году ими воспользовались 36 приморцев, обучавшихся по программам «OJT Логистика», «OJT Модернизация медицины», «Управление персоналом», «OJT Розничная торговля» и другим».
Большой интерес у жителей края вызывают проводимые в Центре бизнес-семинары с участием японских и российских лекторов, в 2015 году на них побывало более 390 человек. Тематика выбирается с учетом интересов приморских предпринимателей. Среди тем прошлого года - «Кайдзэн (бережливое производство) для развития компании», «Правовая регламентация организации бизнеса в Японии»), «Морская капуста – региональный бренд», «Удовлетворение потребностей клиентов в сфере гостиничного бизнеса», «Адаптация предприятия к меняющимся условиям рынка» и другие.
Востребованы у приморцев и курсы японского языка, набор на которые традиционно проходит в июне по рекомендации с места работы. Так, сегодня на них учатся 106 слушателей.
«В 2015 году центр изменил свое название, подчеркнув главный аспект своей деятельности - помощи в налаживании бизнес-отношений между предпринимателями России и Японии. Теперь наряду с курсами японского языка, бизнес-семинарами, стажировками, функция business-matching занимает важное место в нашей работе», - отметил Кавахара Кадзунори.
Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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