На Дальнем Востоке развитие "придворного" консалтинга становится трендом

Профессиональные консультационные услуги оказываются в России уже больше 10 лет, однако четкого и ясного понимания того, что такое консалтинг и для чего приглашать консультантов и коучей, среди потенциальных потребителей пока не сложилось. Особенно это касается региональных рынков, хотя обращение к консультантам уже перестало восприниматься как нечто экзотическое. На Дальнем Востоке развитие рынка консалтинговых услуг напрямую связано с темпами развития бизнеса.

Причем спрос на услуги консультантов в последние несколько лет в регионе значительно увеличился: объективная необходимость дальневосточных компаний быть успешными и выдерживать жесткую конкуренцию с игроками федерального масштаба заставляет бизнесменов все чаще обращаться к услугам сторонних консультантов. Малый и средний бизнес закрывает свои потребности в консультировании в основном при помощи местных тренеров. По мере роста бизнеса все чаще в компаниях появляются столичные и даже зарубежные внешние эксперты.

Согласно результатам обследования «Состояние деловой среды и показателей работы предприятий» за 2012 год, проводимого Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с Группой Всемирного банка, на Дальнем Востоке всего 18% компаний в течение последних трех лет обращались к внешним экспертам за бизнес-консультациями. При этом 67% обращавшихся смогли удовлетворить свои потребности на местном рынке.

Для развития есть предпосылки

Дальневосточный рынок консультационных услуг, в свою очередь, демонстрирует стабильный и постоянно растущий спрос во всех областях деловой жизни. По мнению президента Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов (ДВАБК), консультанта по маркетингу Ларисы ЛОВУШКИНОЙ, развитию местного консультационного рынка способствует целый ряд тенденций.

«Дальний Восток, как динамично развивающийся регион, сосредоточил на своей территории разнообразный динамичный бизнес. Многие компании сталкиваются с проблемами в организации производства, подбора оборудования, организации производственных процессов, постановки системы качества. Во всех этих случаях консультанты востребованы. Кроме этого, сегодня на территорию устремляются государственные финансовые потоки в виде различных программ поддержки, субсидирования и инвестиций. Но бизнес до сих пор не научился пользоваться этим ресурсом, и ему нужен советник, специалист, который поможет правильно эти процессы выполнить. За последнее время в регионе сформированы различные фонды, агентства по развитию территории и привлечению инвестиций. Консультанты по бизнес-планированию востребованы под обоснование инвестиций, консультанты по управлению, оргразвитию, стратегическому маркетингу - под разработку новых направлений в бизнесе. На территорию наконец-то пришел дешевый энергоноситель - газ, - и это большие возможности по снижению основных затрат для бизнеса. Развитие энергосберегающих технологий и бережливого производства способствует развитию направлений в консалтинге, связанных с инжинирингом, процессом оптимизации издержек. Нехватка кадрового ресурса и снижение уровня образования, миграция населения и отток квалифицированных кадров задают спрос на услуги консультантов по ассисменту, НR-консультантов, квалифицированных тренеров, способствуют инициированию проектов в области подготовки кадров. Вместе с тем растет квалификация местных консультантов. Наработаны подходы и технологии «нового управления», адаптированы наиболее известные западные системы (методы контроллинга, система сбалансированных показателей, технология бережливого производства и др.), развиваются тренинговые программы по управлению, продажам, лидерству, командообразованию, наращиванию узкопрофильных компетенций и постановке полезных навыков и т.д. В целом, консультанты становятся все более опытными, накапливая навыки работы в различных отраслях экономики, овладевая универсальными знаниями и методами консультирования».

При этом, как отмечает консультант по построению организации Ирина ВЫСОЦКАЯ, потенциальные потребители услуг не всегда понимают, кто такой консультант. «Многие, приглашая внешнего эксперта, считают, что он придет и все сделает, то есть относятся к нему как к сотруднику, который предоставляет аутсорсинговые услуги. Иногда бывает и так, что сами консультанты не до конца понимают свою миссию в компании, начиная работать на заказчика, становясь, по сути, генеральными директорами или менеджерами тех или иных проектов», - говорит она.

Наиболее бурный рост рынка консалтинга, конечно, наблюдается в крупных городах региона - Владивостоке и Хабаровске. Хотя, как отмечает бизнес-тренер, генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех» Елена РАУД, интересные проекты есть и в Южно-Сахалинске, и в Комсомольске-на-Амуре.

От пирога отщипывают многие

Основной формой существования консалтинга в регионе в настоящий момент являются небольшие компании, оказывающие услуги по выбранным компетенциям. По словам бизнес-консультанта, члена ДВАБК Ольги МЕРЕНКОВОЙ, это могут быть компании с одним ключевым экспертом, фактически являющимся лицом и брендом компании, или коллектив экспертов, предоставляющих более широкий спектр услуг. Есть попытки выхода на наш рынок западных представителей консалтинга, хотя он, по мнению эксперта, не всегда успешен - слишком уж мал наш рынок!

«Наблюдения последних нескольких лет показывают, что консультанты вынуждены постоянно трансформировать свой набор услуг вокруг выбранной компетенции или присоединять к ней смежные, - продолжает Ольга Меренкова. - Например, разработку стратегии компании дополнять системой мотивации топ-менеджеров. Или постановка системы продаж на уровне организационных мероприятий завершается внедрением автоматизированной CRM-системы и тренингами продавцов. Или постановка бюджетирования и управленческого учета совмещается с постановкой бухгалтерского и налогового учетов. Есть прецеденты выполнения консалтинговых проектов с привлечением партнеров, если нет возможности развивать дополнительную компетенцию в своей компании».

С развитием электронных средств коммуникации консалтинг становится удаленным. Вебинары и консультации по скайпу уже привычная практика. Поэтому консультанты из Владивостока и Хабаровска (а именно в этих городах сосредоточено их максимальное количество) работают, как правило, в рамках всего региона.

Доказательством того, что консалтинговый рынок обретает все более цивилизованные формы, стало создание Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов. Целый год ассоциация работала в пилотном режиме. Сейчас в ней 28 человек. За этот год консультанты познакомились между собой, наладили дружественные рабочие связи, отстроили механизмы, наработали партнеров, приступили к реализации совместных проектов, привлекли новых клиентов.

Досье «Дальневосточного капитала»: Дальневосточная ассоциация бизнес-консультантов была создана в 2012 году. Это общественная организация, объединяющая профессионалов в области консультирования. Миссия ассоциации - всемерное развитие профессиональных и авторитетных консалтинговых услуг Дальнего Востока, направленных на создание и развитие бизнес-сообщества региона и повышение его конкурентоспособности.

Целый ряд региональных консалтинговых компаний специализируется на приглашении тренеров из других регионов России и даже из-за рубежа. Однако, как отмечают эксперты, этот рынок сегодня уже не растет прежними темпами. «По моему субъективному мнению, сегодня привезти что-то совсем новое уже вряд ли возможно, - говорит бизнес-тренер, коуч Иосиф ШТИТЕЛЬМАН. - В свое время многие потребители тренинговых услуг следовали за модными тенденциями в области менеджемента, ожидая, что то или иное новшество сделает компанию более успешной. Сегодня такой тренд уходит, компании покупают то, что реально и ощутимо позволяет им совершенствовать эффективность бизнеса. Поэтому и темы у привозных тренеров становятся все более узкими и специализированными».

Елена СТЕЦЮК, бизнес-тренер из Хабаровска, член ДВАБК, считает, что конкуренции между местными тренерами и компаниями-провайдерами, приглашающими экспертов российского и международного уровня, сегодня не существует. «Рынок стремительно меняется. Если раньше все провайдеры привозили бизнес-тренеров примерно одного уровня, то теперь появился разрыв. Есть привозящие мегазвезд (Брайан ТРЕЙСИ и Алан ПИЗ, ГАНДАПАС и ЛЕВИТАС) и собирающие крупнейшие площадки. И есть те, кто приглашает менее известных консультантов. Многие бизнесмены с удовольствием ездят на тренинги в другие города, используют дистанционные способы обучения или слушают вебинары. То есть доступность образования резко возросла. Главное - правильно выбирать и применять полученные знания на практике».

Довольно часто на открытых семинарах и тренингах руководители бизнеса получают толчок к изменениям, а претворяют новшества в жизнь уже при участии местных консультантов. «У нас был случай, когда наш клиент из Владивостока побывал в Хабаровске на встрече бизнесменов с Брайаном ТРЕЙСИ, - рассказывает Иосиф Штительман, - получил там вдохновение на общую идею совершенствования своего бизнеса. А уже консультирование по плану конкретных мер обновления компании получал у нас».

Кроме компаний, оказывающих услуги по обучению, бизнес-консультированию и коучингу, на рынке есть и еще один весьма бурно развивающийся сегмент, который также можно отнести к консалтингу. Консультационные услуги в своей сфере сегодня оказывают ИТ-компании, аудиторские, бухгалтерские, юридические фирмы. Они, как правило, работают с бизнесом по определенному спектру проблем и на условиях аутсорсинга.

Компания EKKER, например, открыла в прошлом году целое обособленное подразделение - EKKER Consulting. Являясь дочерней компанией ведущего системного интегратора, EKKER Consulting оказывает бизнесу услуги в области ИТ-консультирования.

Консалтинговые услуги сегодня активно оказывают аудиторские и бухгалтерские компании. Как говорит генеральный директор ООО «Аудит-Эксперт» Лариса ПУЗАНКОВА, заказчики сегодня хотят получить не просто аудиторские или бухгалтерские услуги, а комплексный сервис, позволяющий обеспечить налоговую безопасность. Поэтому консалтинг в портфеле услуг аудиторских компаний занимает все более весомую долю.

Новый консалтинговый проект в области пожарной безопасности, ориентированный на малые и средние предприятия и компании строительной отрасли, запустило в конце прошлого года ООО «Аудит и Экспертиза». Эксперты компании имеют большой опыт в оптимизации затрат на обеспечение пожарной безопасности и, заходя в компанию, решают эти проблемы в комплексе.

Если говорить в целом, то вряд ли сегодня рынок консалтинга можно назвать полностью сложившимся. Признаком развитого рынка является разделение его существенной части между 3-5 игроками. Сегодня же от консалтингового пирога отщипывают очень многие, да и сильной конкуренции на нем пока нет.

Вместе с тем все больше предпринимателей понимают, что работа с внешними консультантами действительно дает эффект и позволяет бизнесу вырасти. Так, исполнительный директор группы компаний «Континент» Михаил ЦИСЕЛЬСКИЙ рассказывает, что именно после сотрудничества с консультантами компании удалось сделать существенный шаг вперед. «Кратный рост нашей компании мы связываем с привлечением консультантов, - говорит Михаил. - Первый опыт касался оптимизации оргструктуры, бюджетирования, затем поставили задачу кратного увеличения прибыли. После работы с консультантами и решения поставленных задач был обеспечен рост компании более чем в 4 раза».

Владимир КИМ, директор группы компаний «Штыковские двери» и «Штыковские пруды», также говорит о положительном опыте сотрудничества с бизнес-консультантами. «Первый проект, реализованный совместно с консультантами при содействии ЕБРР, позволил существенно сократить издержки, связанные с качеством продукции. После реализации второго совместного проекта мы открыли два офиса в Хабаровске, один в Находке, а также оптимизировали торговую логистику», - говорит он.

Потребители услуг

Кто же сегодня является основным потребителем консалтинговых услуг?

По словам Елены Рауд, однозначно на этот вопрос ответить довольно трудно. «У нас в прошлом году все получилось достаточно равномерно: большие консалтинговые проекты были в банковской сфере, в производственном секторе, в услугах, в транспортных перевозках, в ритейле, в торговле b2b. Продвигая свои услуги, мы сегментируем клиентов не по отраслевому признаку, а по степени развитости системы управления. Чем дальше продвинулась компания в построении эффективной системы управления, тем вероятнее она станет нашим партнером в консалтинге», - говорит она.

Статистика, накопленная Дальневосточной ассоциацией бизнес-консультантов, говорит о том, что чаще всего к консультантам обращаются следующие игроки конкурентных рынков (отрасль, кстати, не столько важна): компания-лидер, которая хочет стать еще большим лидером; компания в целом ничем не выделяющаяся, но в ней есть подразделение, руководителям которого «хочется большего»; компания, которая «едет с ярмарки», и конкуренты ее просто «душат».

Если резюмировать вышесказанное, то основными потребителями консалтинговых услуг являются те компании, которые хотят выстроить свой бизнес более эффективно.

Развитие зависит от запроса

Любой бизнес, в том числе и консалтинговый, развивается тогда, когда на рынке появляется соответствующий запрос. На сегодняшний день среди наиболее актуальных потребностей бизнеса Елена Рауд отмечает построение эффективной системы управления персоналом (как в целом реализация системного подхода, так и построение отдельных подсистем - подбора, оценки, расстановки, стимулирования и т.д.), разработку стратегии развития и повышение эффективности системы сбыта.

Лариса Ловушкина к этому списку добавляет еще спрос на консалтинг в области продвижения продукции, который значительно вырос в последние 3-4 года.

По словам старшего специалиста по проектам в ДФО Программы поддержки малого бизнеса ЕБРР в России Марии КАРИКОВОЙ, самой востребованной областью консультирования уже много лет остаются консультации в области ИТ-решений, начиная от внедрения простых бухгалтерских программ и заканчивая автоматизацией бизнес-процессов и внедрением ERP и прочих систем. Доля ИТ-проектов в портфеле ПМБ ЕБРР в ДФО составляет 36%. Следом идут консультации в области стратегического планирования и маркетинга. То есть то, что называется базовый консалтинг или консалтинг начального уровня. «Если говорить о таких направлениях, как внедрение систем менеджмента качества, то таких проектов в нашем портфеле всего 10%. Доля же консультационных проектов в области внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий и систем экологического менеджмента вообще составляет не более 3%. Нам хотелось бы видеть дальнейшее развитие рынка консультационных услуг именно в этих направлениях, что мы и приоритизируем в своей работе в данный момент. Хочется, чтобы предприятия начали понимать, что инвестиции в качество, бережливое производство и долгосрочное устойчивое развитие так же важны для успеха бизнеса, как и удачный бренд, правильно выстроенная маркетинговая стратегия и умение продавать», - говорит она.

Елена Стецюк отмечает, что по-прежнему востребованы тренинги по продажам и управлению. При этом замечает, что обычный тренинг - это затыкание дыр на лоскутном одеяле. «Без комплекса мероприятий он не просто не поможет - а навредит, однако иллюзия остается, и по-прежнему заказчик хочет просто тренинг и не хочет менять что-то в системе или меняться сам», - говорит она.

Ирина Высоцкая отмечает, что все консультанты разные и проблемы, с которыми к ним обращается заказчик, тоже отличаются. «Я могу прокомментировать ту область, в которой работаю я, - говорит эксперт. - Самый распространенный запрос - это написание бизнес-плана. Причем не для того, чтобы его реализовать, а для галочки, тендера, получения займа или инвестиций. Среди причин обращения к консультантам также желание продать бизнес или расширить, нанять директора или создать совместный бизнес. Для этого нужно структурировать компанию, сделать ее более прозрачной, повысить эффективность работы команды».

Перспективы: сдержанный оптимизм

Для того чтобы произошел значительный толчок развития рынка консалтинга в регионе, необходим не только более системный подход к решению проблем со стороны заказчиков, но и работа над собой самих консультантов. «Учиться сегодня нужно не только бизнесу, но и самим консультантам, - считает Елена Рауд. - Рынок не стоит на месте, требуются свежие предложения, хотя не стоит забывать и о доказавших свою эффективность традиционных подходах».

Говоря о перспективах, консультанты отмечают значительность роли консолидации местного рынка. «Состояние экономики региона таково, что рынок потребителей консалтинговых услуг не расширяется или расширяется очень медленно, - считает Ольга Меренкова. - Кроме того, консалтинговая услуга - не розничный продукт. Часть из них повторно используется одним и тем же предприятием очень редко. (Я не рассматриваю юридический, бухгалтерский и прочий аутсорсинг.) Борьба за клиента идет. И чтобы в ней выиграть, консультант будет вынужден усиливать себя, свой бренд, свои продажи различными способами. Скорее всего, это будут все та же ассоциация с дружественными консультантами, создание консалтинговых групп или примыкание к сильному бренду. Но будут появляться и новые амбициозные одинокие игроки».

Кроме этого, эксперты предполагают, что запрос рынка, скорее всего, будет расти. Этому очень способствуют состояние нашего высшего образования, падение качества и уровня которого не заметил только ленивый; серьезный дефицит профессиональных кадров на рынке труда вследствие различных демографических причин. В целом же, очень многое будет зависеть от экономики региона. Если она будет развиваться, то и консалтинг вслед за запросом пойдет вверх. Если движение остановится, то нас опять ожидает очередная миграция и эмиграция светлых умов из региона.

Еще один тренд, который отмечает Ольга Меренкова, - это развитие «придворного» консалтинга. «Эффект от консалтинга, как от услуги, связанной со взаимодействием людей, возникает там, где возникает высокое доверие между клиентом и консультантом, совпадение ментальных моделей. Некоторые компании, стремясь сделать процесс положительных изменений в бизнесе целенаправленным и постоянным, вводят внешних консультантов в круг лиц, принимающих стратегические решения. Это особенно проявляется в области управленческого консалтинга. Как правило, это является следствием исчерпанности внутренних ресурсов по разработке и принятию новых неординарных решений», - говорит она.

«Все большее количество заказчиков начинают понимать, что приглашение консультанта не является показателем некомпетентности руководителя, а скорее наоборот, повышает его имидж как профессионала в своей области, - говорит Ирина Высоцкая. - Поэтому перспективы для развития рынка сегодня открываются достаточно большие».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2014 год.