Во Владивостоке при участии Американской Торговой Палаты открыт международный бизнес-клуб

Владивосток стал третьим городом России, в котором открыта международная бизнес-площадка.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с Президентом и Главным исполнительным директором Американской Торговой Палаты в России Эндрю Соммерсом. Речь на встрече шла о сотрудничестве Американской Торговой Палаты и бизнеса Приморского края.

«Я впечатлен вашими грандиозными планами по реконструкции Владивостока и Приморского края и воодушевлен теми шагами, которые делаются вами для организации контактов с представителями бизнеса», - заявил Эндрю Соммерс Владимиру Миклушевскому.

Эндрю Соммерс рассказал главе регионал о том, что уже во вторник, 19 февраля, во Владивостоке при участии Американской Торговой Палаты открыт бизнес-клуб. Аналогичные клубы уже действуют во Владимире и Казани. Владивосток станет третьим городом России, в котором откроется такая площадка. На открытие приглашены представители известных мировых корпораций IBM, General Electrics, Ssang Yong и Hitachi. Бизнес-клуб станет площадкой, на которой представители американского и российского бизнеса смогу эффективно взаимодействовать.

«Я рад, что такое решение принято, и будет создан этот бизнес-клуб. Я и моя команда будем всячески поддерживать его работу», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Эндрю Соммерс отметил важность участие администрации Приморского края в работе бизнес-клуба. По его словам, это даст бизнесменам уверенность, что в Приморье комфортно работать, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Мы придаем большое внимание привлечению инвестиций. Это не дань моде, а задача, поставленная федеральным правительством, - сообщил Владимир Миклушевский. – После саммита АТЭС мы предприняли ряд шагов по улучшению инвестиционного климата в крае. Это, в частности, создание Общественного совета и Агентства по привлечению инвестиций».

Глава региона также подчеркнул важность обратной связи между Американской Торговой Палатой, курирующей работу бизнес-клуба, и администрацией края.

«На пути его работы есть ряд вопросов, и с помощью обратной связи мы сможем решать их гораздо быстрее», - отметил губернатор Приморья.

Напомним, Владимир Миклушевский и Эндрю Соммерс встречались в сентябре прошлого года. Губернатор Приморья предложил Эндрю Соммерсу обдумать возможность для Американской Торговой Палаты представить себя на территории края для развития сотрудничества американских и приморских бизнесменов. В числе прочих вопросов, они также обсуждали инвестиционные проекты Приморского края. Эндрю Соммерс во время прошлого визита отметил: «Приморье стало еще более привлекательным для иностранных инвесторов. Во многом из-за географического положения края - здесь есть и незамерзающие порты, и транссибирская магистраль, и современная транспортная инфраструктура».