Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке при участии Американской Торговой Палаты открыт международный бизнес-клуб
Владивосток стал третьим городом России, в котором открыта международная бизнес-площадка.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с Президентом и Главным исполнительным директором Американской Торговой Палаты в России Эндрю Соммерсом. Речь на встрече шла о сотрудничестве Американской Торговой Палаты и бизнеса Приморского края.
«Я впечатлен вашими грандиозными планами по реконструкции Владивостока и Приморского края и воодушевлен теми шагами, которые делаются вами для организации контактов с представителями бизнеса», - заявил Эндрю Соммерс Владимиру Миклушевскому.
Эндрю Соммерс рассказал главе регионал о том, что уже во вторник, 19 февраля, во Владивостоке при участии Американской Торговой Палаты открыт бизнес-клуб. Аналогичные клубы уже действуют во Владимире и Казани. Владивосток станет третьим городом России, в котором откроется такая площадка. На открытие приглашены представители известных мировых корпораций IBM, General Electrics, Ssang Yong и Hitachi. Бизнес-клуб станет площадкой, на которой представители американского и российского бизнеса смогу эффективно взаимодействовать.
«Я рад, что такое решение принято, и будет создан этот бизнес-клуб. Я и моя команда будем всячески поддерживать его работу», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Эндрю Соммерс отметил важность участие администрации Приморского края в работе бизнес-клуба. По его словам, это даст бизнесменам уверенность, что в Приморье комфортно работать, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Мы придаем большое внимание привлечению инвестиций. Это не дань моде, а задача, поставленная федеральным правительством, - сообщил Владимир Миклушевский. – После саммита АТЭС мы предприняли ряд шагов по улучшению инвестиционного климата в крае. Это, в частности, создание Общественного совета и Агентства по привлечению инвестиций».
Глава региона также подчеркнул важность обратной связи между Американской Торговой Палатой, курирующей работу бизнес-клуба, и администрацией края.
«На пути его работы есть ряд вопросов, и с помощью обратной связи мы сможем решать их гораздо быстрее», - отметил губернатор Приморья.
Напомним, Владимир Миклушевский и Эндрю Соммерс встречались в сентябре прошлого года. Губернатор Приморья предложил Эндрю Соммерсу обдумать возможность для Американской Торговой Палаты представить себя на территории края для развития сотрудничества американских и приморских бизнесменов. В числе прочих вопросов, они также обсуждали инвестиционные проекты Приморского края. Эндрю Соммерс во время прошлого визита отметил: «Приморье стало еще более привлекательным для иностранных инвесторов. Во многом из-за географического положения края - здесь есть и незамерзающие порты, и транссибирская магистраль, и современная транспортная инфраструктура».
Новости тематики
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- Придется соображать на троих
- Богатства КНДР уже "попилены" между Китаем, Европой и Японией
- Приморье пролетает мимо азиатской кассы
- Корейским инвесторам на Дальнем Востоке включили зеленый светофор
- Группу "Сумма" пристегнули к китайскому поясу
- "Газпром" отчитался о дальневосточных проектах
- Туристическому бизнесу на Дальнем Востоке предоставят льготы
- Договоренности Путина и Си Цзиньпина касаются и Приморья
- Обозначены первые проекты для совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Кунашире
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин