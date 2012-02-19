KATO: история и перспективы эксплуатации на Дальнем Востоке

Техника японской компании KATO Works Co., ltd широко известна специалистам многих отраслей в России, и особенно на Дальнем Востоке. История поставок в СССР началась в 80-х годах прошлого века, и по сей день машины очень популярны благодаря своим характеристикам и надежности. В интервью мы постараемся выяснить, что для KATO осталось в прошлом, а что только начинается.

– Каков опыт эксплуатации техники KATO в России?

Тадаси Сугано, старший советник по СНГ, KATO Works Co., ltd.:

– Я работаю с СССР и Россией уже 40 лет, и практически каждая машина, поставлявшаяся в вашу страну, прошла через мои руки. Наши машины работали и работают до сих пор на важных объектах. Мы поставляли технику для строительства БАМа, освоения ресурсов Якутии и регионов Крайнего Севера, строительства больших объектов по всему бывшему Советскому Союзу. Думаю, мало кто из производителей может похвастаться таким опытом. А он позволяет нам создавать наши машины максимально адаптированными к условиям, в которых они будут эксплуатироваться. Мы учитываем множество нюансов, с которыми мы уже сталкивались в прошлом, и предлагаем решения, основываясь на этом знании.

– Сколько техники было поставлено фирмой KATO за это время?

Хадеюки Токи, старший менеджер экспортного департамента:

– Многие сотни машин! В частности, более 800 единиц было поставлено в СССР в 86-87 годах для прокладки БАМа. Большие объемы техники поставлялись в Новый Уренгой, Норильск и Якутию. Одних только буровых машин насчитывается более 350. Сейчас очень тяжело сказать, сколько кранов, экскаваторов и буровых было поставлено, поскольку потребителям поставляется не только новая, но и подержанная техника, которая не пользуется нашей поддержкой. Кстати говоря, на Дальнем Востоке России это особенно заметно.

– Чем же так отличается техника KATO?

Шуи Савайи, главный менеджер производственного департамента:

– Для этого лучше сначала спросить – чем же так отличается Россия от других стран? В первую очередь, в России – холодно! Ну или очень часто холодно… И чаще всего, конечно, мы сталкиваемся с высокими требованиями к машинам относительно критически низких температур эксплуатации, при которых необходимо работать. Таким образом, мы создавали наши буровые машины, краны и экскаваторы с учетом этих требований. Необходимо отметить, что мы не только используем для создания наших машин соответствующие материалы – металл, резину и пластик, провода. Техника KATO имеет множество конструкторских решений и специальных разработок, ноу-хау, позволяющих удовлетворять требованиям самого взыскательного потребителя.

– Существует мнение, что японская техника, выпускаемая для внутреннего рынка, сильно отличается от машин, поставляемых на другие рынки. Как Вы можете это прокомментировать?

Ёсуке Иногучи, менеджер экспортного департамента:

– Да, мы неоднократно об этом слышали. Что касается машин KATO, то ситуация обстоит следующим образом. Мы не делаем качественных различий для разных потребителей, у нас для этого даже нет возможностей! Техника, поставляемая в Россию, производится на тех же заводах, что и техника для Японии, используются те же технологии, материалы, а ответственность сборки и комплектации одинаково высокая. Конечно, существуют различия в смысле предъявляемых требований. Это и температурные пределы эксплуатации, которые в Японии значительно мягче, но существуют и другие важные моменты. Например, требования контролирующих органов к кранам в России и Японии разные, и краны KATO, поставляемые в Россию, полностью соответствуют как требованиям ГОСТ-Р, так и ПБ10-382-00. Очевидно, что машины, предназначенные не для российского рынка, могут не отвечать имеющемуся регламенту.

– Что сейчас предлагается фирмой KATO российским потребителям?

Наталья Железнова, вице-президент ЦСТ Техноплаза, официального дилера KATO Works Co., ltd.:

– Номенклатура техники, официально поставляемой в Российскую Федерацию, традиционна: это краны, буровые машины и гидравлические экскаваторы. Краны KATO сейчас представлены короткобазными машинами грузоподъемностью 30 и 70 тон, в стандартной комплектации имеющие арктический пакет и богатую оснащенность. Мы с нетерпением ждем окончания мероприятий по сертификации и пуску в серийное производство кранов грузоподъемностью 50 и 130 тон. Буровые машины – на гусеничном ходу тяжелого и легкого класса, а также на автомобильном шасси. Стоит отметить, что некоторые уникальные свойства этих машин позволяют нам конкурировать с ведущими производителями бурового оборудования, специализирующимися в этой сфере. Ну и гидравлические экскаваторы весом от 12,5 до 46 тон, которые до сих пор создаются только для тяжелых условий эксплуатации.

– Как Вы оцениваете перспективы развития техники KATO?

Алексей Леденев, начальник отдела ЦСТ Техноплаза:

– Тенденции посткризисного периода вселяют в нас оптимизм. Кризис серьезно перетряхнул рынок, и сейчас все больше заказчиков отдают себе отчет, что качество используемой техники – это одна из основ экономики предприятия. И если раньше превалирующее значение имела начальная цена машины, то сейчас важна стоимость ее эксплуатации и безотказность на продолжительный период. Наши заказчики – это как крупные горнодобывающие предприятия и строители, так и относительно небольшие компании, для которых техника – это в первую очередь средство зарабатывания денег. Очевидно, мы не сможем продать кран KATO тому заказчику, которому он нужен раз в неделю – для этих целей используется техника совсем других производителей. Это как ручной инструмент – есть профессиональный, а есть для бытового использования. В то же время интерес к новой технике KATO растет, и он подогревается как гибкой ценовой политикой, так и наличием всей разрешительной документации.

– Каковы ваши планы в Дальневосточном регионе?

Александр Гусаченко, директор филиала ЦСТ Техноплаза в Хабаровске:

– ЦСТ Техноплаза обоснованно рассматривает Дальневосточный рынок как целевой для техники KATO. В данный момент уже открыт центр продаж и технического обслуживания техники в Хабаровске, организованы склад запасных частей и мобильный сервис. Как официальный дилер KATO Works Co., ltd мы делаем ставку на качество предлагаемых товаров и услуг, профессионализм сотрудников и ответственность перед потребителем. Сейчас уже есть достаточно большой парк обслуживаемой техники, и мы нацелены на расширение взаимодействия с нашими заказчиками и, конечно же, увеличение клиентской базы. Кроме того, мы проводим обслуживание и осуществляем поставки запасных частей для несертифицированных и подержанных машин, поставляемых неофициально. Таким образом, наши планы: всестороннее развитие и поддержка KATO на Дальнем Востоке.

Что ж, мнение, что эра KATO ушла в прошлое, похоже, неверное. Действительно, опыт десятилетий поставок машин этой марки создает серьезные предпосылки для увеличения присутствия марки KATO на Дальнем Востоке.

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«Дальневосточный капитал».