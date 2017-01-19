Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока создана в Сахалинской области

Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития организована в Сахалинской области. Структура, являясь дочерним подразделением Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области, призвана выполнять функции управляющей компании территориями опережающего развития «Горный воздух» и «Южная», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Основной задачей «УК ТОР «Сахалин» является формирование благоприятной среды для работы резидентов территорий опережающего развития. Управляющей компании предстоит сконцентрировать усилия на реализации проектов и обеспечить контроль хода строительства инфраструктуры ТОР «Горный воздух» и ТОР «Южная».

«Корпорация развития Сахалинской области работает, в том числе, и с проектами, входящими в территории опережающего социально-экономического развития. Создание управляющей компании территориями опережающего социально-экономического развития в Сахалинской области безусловно будет способствовать созданию для инвесторов более комфортного режима работы. Для нас важно, чтобы данные проекты как можно быстрее реализовывались, выходили на плановые показатели, повышалась их экономическая эффективность, что в конечном итоге для Корпорации развития Сахалинской области будет означать скорейший возврат вложенных средств и снижение рисков финансовой несостоятельности компаний», - отметил и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области» Роман Николайчук.

Совместно с региональными органами власти созданы дочерние управляющие компании Корпорации, которым переданы соответствующие полномочия по управлению территориями опережающего развития и взаимодействию с резидентами в регионах Дальнего Востока.

«Сформированные профессиональные команды реализуют принципы как оперативного сопровождения инвестиционных проектов, так и решения задач, связанных с текущей деятельностью компаний, работающих в рамках специальных режимов ведения предпринимательской деятельности. Наша задача - работать эффективно и слаженно, чтобы каждый резидент реализовал свой проект, получал прибыль и внёс свой вклад в развитие региона», - отметил генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Основополагающий принцип работы Корпорации развития Дальнего Востока - «единое окно» для инвестора. КРДВ обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении заявок и ведет их прием на получение статуса резидента ТОР и СПВ. Управляющая компания содействует потенциальным резидентам в разработке бизнес-плана на осуществление деятельности в ТОР, проводит консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, представляет интересы резидента в суде. Также в рамках режима ТОР обеспечивается необходимая инфраструктура и сопровождение таможенных операций.

Получить статус резидента ТОР может любой индивидуальный предприниматель или коммерческая организация. Для осуществления деятельности на территории ТОР необходимо подать заявку на заключение соглашения, которую можно заполнить на сайте www.erdc.ru или отправить по адресу info@erdc.ru. При возникновении вопросов специалисты управляющей компании проконсультируют по телефону 8-800-707-55-58.

ТОР «Горный воздух» создана Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2016 г. В ТОР вошли земельные кварталы, прилегающие к знаменитому горно-лыжному комплексу «Горный воздух», а также расположенные в Южно-Сахалинске (в районе международного аэропорта Хомутово и строящегося водно-спортивного комплекса по проспекту Мира). На рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 9 заявок с общим объемом инвестиций более 14 млрд рублей и перспективой создания 840 рабочих мест. Сегодня резидентами данной ТОР являются 3 компании с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей и перспективой создания 354 рабочих мест.

ТОР «Южная» создана Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2016 года. ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Сегодня на рассмотрение в Корпорация развития Дальнего Востока поступило 7 заявок на общую сумму инвестиций 12,4 млрд рублей. Резидентами данной ТОР являются 3 компании с общим объемом инвестиций 7,6 млрд рублей и перспективой создания 453 рабочих мест.

С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 228 заявок на общую сумму инвестиций более 590 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 35 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 111 компаний с перспективой создания более 22 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 434,8 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": На территории ДФО создано 14 ТОР: «Индустриальный парк Кангалассы», «Южная Якутия» (Якутия), «Беринговский» (ЧАО), «Белогорская», «Приамурская» (Амурская обл.), «Хабаровск», Комсомольск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский» (Приморский край), «Камчатка» (Камчатский край), «Южная», «Горный воздух» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область). Федеральным Законом Российской Федерации №473 от 29 декабря 2014 года «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», для резидентов предусмотрены следующие преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3-х лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней.