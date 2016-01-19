Проекты транспортных коридоров в Приморье эксперты разбили в пух и прах

Масштабы проектов «Приморье 1» и «Приморье 2» должны быть критически переосмыслены

К открытию транзитных транспортных коридоров «Приморье 1» и «Приморье 2» край готовится уже несколько лет. Ожидается, что через приморские порты будет проходить значительная часть международного транзита из Китая, Японии, Монголии, Австралии, стран Северной Америки, что, в свою очередь, будет способствовать интеграции Приморья в АТР и увеличит доходы бюджета. При этом экспертное сообщество пока не может прийти к единому мнению в оценке экономического потенциала этих коридоров. Своей оценкой с Деловой газетой «Золотой Рог» поделился директор компании «АССО-Инвест консалтинг» Сергей ОСТРОПОЛЬЦЕВ.

- Сергей Юрьевич, ваша оценка потенциала транзитных коридоров резко отличается от оценок других экспертов. Почему вы обратились к этой теме?

- Из практической необходимости. Пришли инвесторы, которые реально двигают проект, завязанный на эти транзитные потоки. У них большой проект по стоимости. Инвестор, естественно, изначально строил свои планы на основе тех экспертных оценок, которые в прессе прозвучали, с высоких трибун и т.д. Но когда он получил практические материалы и увидел, что у него объем капиталовложений глобальный, а обоснование по объему этого рынка выглядит, мягко говоря, несерьезно, вот эта нестыковка и послужила толчком для того, чтобы заняться изучением ситуации более глубоко. К нам он обратился с предложением предоставить сторонний взгляд, незаинтересованный, чтобы понять, насколько исходная проектная оценка соответствует реальности.

Мы вошли в этот проект с определенным скепсисом, поскольку такая работа требует доступа к значительному объему весьма дорогостоящей статистики, на чем многие наши заказчики часто экономят. Тем не менее решение было принято, так как инвестор понимал: риски миллиардных инвестиций в проект на основе неадекватных оценок рынка неизмеримо выше затрат на детальные предварительные исследования.

Если говорить о технических деталях нашей работы, то можно отметить, что статистика закупалась в Drewry, ведущей компании с длительной историей в сфере сбора и анализа отраслевой информации и оценки перспектив не только в сегменте контейнерных перевозок, но и прочих сегментах морской отрасли. Методология анализа была подготовлена на основе изучения материалов наших зарубежных коллег, в частности - планов стратегического развития порта Гонконг на горизонте до конца следующего десятилетия, обоснования перспектив расширения Панамского канала, завершение реконструкции которого ожидается в текущем году, и ряда прочих.

- Что показало ваше исследование?

- Мы предприняли попытку оценить транзитный потенциал этих коридоров. Идея транспортных коридоров «Приморье 1» и «Приморье 2» родилась из предположения, что если северные провинции Китая воспользуются транзитом по нашей территории, то они существенно сократят время доставки контейнера из северо-восточных провинций Китая на западное побережье Соединенных Штатов. Изначально именно эта посылка лежала в основе идеи и была закреплена в Стратегии социально-экономического развития Приморского края 2004-2010 гг. Поток контейнеров между странами Юго-Восточной Азии и США по масштабу сопоставим с контейнеропотоком, который идет на Европу из Китая. Конечно, поток из Китая на Европу масштабнее, и там используются более крупные суда. Но и поток на Соединенные Штаты тоже достаточно существенен. В принципе, если бы можно было воспользоваться этим транзитным потенциалом, то это было бы интересно и китайцам, и, естественно, нашему государству.

Таким же транзитным потенциалом достаточно эффективно пользуется, например, Канада, которая в силу того, что она расположена севернее, предлагает китайцам, в принципе, ту же самую идею. Поскольку морской путь через порты этой страны короче, то выгоднее контейнерный поток замкнуть на Канаду. Вообще, Канада от суммарного трафика в Америку сегодня оттягивает на себя примерно 12-13%. В 2012 году этой проблемой озаботилась Федеральная морская комиссия Соединенных Штатов. И по итогам детального изучения преимуществ и недостатков канадского транзитного коридора американцы сказали следующее: на самом деле транзитное время по морской части этого пути не является критическим, потому что основной рынок располагается южнее. Федеральная комиссия отметила, что основными факторами конкурентного преимущества являются, во-первых, ценовой - за счет того, что канадцы предлагают железнодорожный тариф примерно на 10 с небольшим процентов ниже. Не менее важно и то, что у канадских железных дорог есть выход по собственной колее с территории Канады фактически на восточное побережье Соединенных Штатов.

Если это сопоставлять с международными транзитными коридорами в Приморье, то у нас была бы примерно такая же ситуация, если бы РЖД имели свой выход к Харбину и Даляню, т.е. если бы у РЖД до сих пор сохранялся контроль над КВЖД и ее южной веткой на Порт-Артур. В такой гипотетической ситуации, если не принимать во внимание соглашение NAFTA между США и Канадой, Россия была бы примерно в сопоставимом положении с Канадой с точки зрения перехвата китайских транзитных потоков на США. Но у нас сейчас картина совершенно другая.

- Наши конкурентные преимущества не равнозначны канадским?

- Колея у нашей железной дороги шире, чем у китайской. Поток контейнеров из Китая не может напрямую идти через территорию Приморья таким образом, как это происходит на стыке Канада - США. Еще один немаловажный момент, отмеченный выше: между США и Канадой заключено соглашение, по которому фактически снимаются таможенные барьеры по границе. По сути, контейнер идет без дополнительных остановок, без какого-то глобального таможенного оформления, т.е. его погрузили в Канаде и канадские железные дороги довезли его, допустим, до Мемфиса, Чикаго или Атланты, т.е. до основных центров дистрибуции наиболее емкой части рынка США. У нас такого преимущества нет.

- Но тем не менее оценки перспектив наших коридоров всегда были довольно высоки.

- У нас много разговоров о том, что здесь есть большой транзитный потенциал, мы им воспользуемся и заработаем много денег. Однако весьма точно текущую ситуацию охарактеризовал один из спикеров на круглом столе в ДВФУ, посвященном реализации закона «О свободном порте Владивосток»: «Мы не имеем расчетов, мы имеем мнения экспертов». В отношении оценки транзитного потенциала Приморья до выполнения нашей работы была именно такая ситуация.

По экспертной оценке, к 2020 году транзитный потенциал коридоров «Приморье 1» и «Приморье 2» оценивается на уровне 2,5-3 млн TEU (20-футовые контейнеры). Но если мы смотрим на результаты анализа на основе эконометрической модели, опирающейся на фактическую статистику, а не «мнения», то реально видим около 300-350 тыс. TEU, то есть в 8-10 раз меньше. Какая из оценок ближе к реальности?

В августе 2015 года была опубликована статистика по порту Далянь. Это ключевой региональный порт, ориентированный на три северо-восточные провинции – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. Этот порт на май 2015 года пропустил около 79 тыс. контейнеров направлением на США. Если оценивать перспективы всего года, то с учетом сезонности можно предполагать порядка 270-300 тыс. TEU. Я предполагаю, что реально будет меньше, потому что Китай сейчас показывает достаточно заметное снижение экспортного потенциала, в том числе по отправке контейнеров.

- Кому-нибудь еще наши транзитные коридоры могли бы быть интересны?

- Мы, конечно, не говорим, что Приморье вообще никому не интересно. Это далеко не так. В своем анализе мы учитываем три составляющие. Первая – это Transpacific, т.е. движение контейнеров между Китаем и Северной Америкой, вторая составляющая - это внутриазиатский поток между Китаем и прочими странами региона – прежде всего Японией, Кореей, а также странами АСЕАН. Есть и третья составляющая – это внутренние каботажные потоки Китая между провинциями.

Если говорить о результатах нашего анализа в разрезе этих трех составляющих, то можно отметить, что доля Транспасифика на горизонте 2020-22 гг. составит 17-19%, внутриазиатского потока – 26-29%, оставшаяся доля – потенциал внутрикитайского трафика.

В то же время необходимо отметить, что существует определенный скепсис в отношении достоверности статистики по внутрикитайскому трафику. Если международные сервисы достаточно объективно отслеживаются, то внутренний каботаж Китая осуществляется исключительно китайскими судоходными компаниями и доступ к объективной статистике затруднен. Это обстоятельство отмечают и специалисты Drewry. Учитывая этот фактор, не исключено, что оценка внутрикитайского трафика в нашем анализе может оказаться несколько завышенной.

- Какие еще факторы могут оказать влияние на транзитный потенциал Приморья?

- Рассматривая транзитный потенциал Приморья, необходимо учитывать и перспективы Транссиба. Конечно, это иное направление в сравнении с МТК «Приморье 1» и «Приморье 2», но тем не менее – транзитное и по факту уже давно, хотя и с переменным успехом работающее.

В нашей работе мы не акцентировали внимание на этом направлении, но исходя из той отраслевой информации, которая нами отслеживается на постоянной основе, я могу предположить, что Транссиб ожидает усиление конкуренции со стороны классического морского пути Азия – Северная Европа. С чем это связано?

В развитие этого морского пути сейчас вкладываются значительные инвестиции. Китай не только инвестирует в строительство новых терминалов на этом маршруте, но и приобретает операторов контейнерных терминалов. Важно и то, что на этом направлении в ближайшие несколько лет будут введены в эксплуатацию мегаконтейнеровозы, которые позволяют существенно снизить ставки на фрахт контейнеров.

Например, в 2015 году OOCL заказала 6 судов на 21 тыс. TEU каждый на верфях «Самсунга», CSCL (China Shipping Container Lines) чуть позже заказала десять 20-тысячников, Cosco разместила заказ на 9 таких же судов. На этом фоне судоходный бизнес в 2015 году столкнулся с волной слияний и поглощений, нацеленных на оптимизацию затрат в условиях растущей конкуренции и снижения спроса.

А что мы имеем на российской стороне? РЖД с ее тарифами и относительно ограниченной пропускной способностью, по крайней мере на текущий момент. Мы пока много говорим о наших географических преимуществах, по сути не отдавая себе отчет в том, что происходит в реальности на конкурирующих маршрутах, где движение контейнеров исчисляется десятками миллионов.

Приморью необходимы инвестиции в реконструкцию транспортной инфраструктуры, однако масштаб проектов транзитных коридоров и отдача от инвестиций в эти проекты должны быть критически переосмыслены. Если мы будем исходить из оценок транзитного трафика в «розовых очках», то потери неизбежны.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.