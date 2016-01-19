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Новый аэровокзал Южно-Сахалинска сможет обслуживать 800 пассажиров в час

19 Января 2016, 11:25 | Дальний Восток
Новый аэровокзал Южно-Сахалинска должен быть удобным для пассажиров. Такую задачу поставил губернатор Олег Кожемяко в ходе совещания с представителями отрасли. Оно было посвящено теме развития главных воздушных ворот островного региона, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Правительства Сахалинской области .
 
В теплое время года проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Ее общая длина - более трех километров. Планируется реконструировать участок протяженностью в 2,2 километра. Остальные участки полосы отремонтировали ранее. Сейчас ширина полосы составляет 45 метров. Расширение ее до 60 метров позволит принимать широкофюзеляжные самолеты типа «Боинг-747».
 
К реконструкции полосы предполагалось приступить весной 2015 года. Однако начало работ было временно отложено для проверки проектных решений, уточнения сметы и повторного проведения государственной экспертизы. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Дегтярева, сейчас уже получено положительное заключение контролирующих органов по поводу сметной стоимости переработанного проекта. Она составляет 1,85 миллиарда рублей. Напомним, прежде предполагалось, что реконструкция полосы обойдется в сумму, превышающую два миллиарда рублей. В ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение работ по реконструкции.
 
- Проект очень ответственный, - сказал губернатор. – Поэтому важно, чтобы его реализацией занималась компания, которая имеет опыт успешного строительства подобных объектов в России.
 
Также почти полностью готово техническое задание на проектирование нового здания аэровокзала. Это еще один объект, с которым связано будущее главного островного аэропорта.
 
Напомним, осенью 2014 года корейская компания LS Networks представила технико-экономическое обоснование проекта нового аэровокзала. Общая стоимость - свыше семи миллиардов рублей. Но позднее областные власти решили отказаться от столь дорогого начинания. Летом прошлого года инженеры компании «ВиПС» из Санкт-Петербурга представили три новых концептуальных решения аэровокзала. Их обсуждение проводилось на популярных сахалинских сайтах.
 
Один из эскизов, который получил одобрение большинства участников, ляжет в основу будущего проекта. При этом будут учтены и некоторые наработки корейских инженеров.
 
Здание аэровокзала рассчитано на обслуживание 800 пассажиров в час (550 человек на внутренних авиалиниях и 250 - на международных). В нем будет пять телескопических трапов. По ним люди будут попадать в самолет, не выходя на улицу. Также проект должен учитывать все современные наработки в сфере обслуживания авиапассажиров. Не менее 13 процентов площади здания отведут под коммерческие цели – киоски, магазины, кафе, детские игровые комнаты.
- Аэровокзал должен быть удобным для людей, - уточнил Олег Кожемяко. – Здесь следует предусмотреть все необходимое, чтобы пассажир в случае задержки рейса, например, по погодным условиям мог с комфортом провести время.
 
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Теги: Сахалин  авиаперевозки  аэровокзал 



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