Компаниям Дальневосточного региона надо будет по-новому заполнять платежки

Со 2 февраля 2015 года изменится название банка получателя в платежках на уплату налогов, взносов, штрафов и других обязательных платежей для организаций Сибирского и Дальневосточного регионов (письмо ЦБ РФ от 26.12.2014 г. № 228-Т).

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", бумажные платежки со старыми реквизитами банки будут принимать до 13 февраля 2015 года, электронные – до 1 июля 2015 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.