Сеть "Амвэй" покоряет Хабаровск

8 июня в Хабаровске торжественно открылся после реконструкции торговый центр компании "Амвэй" - "Амурский" на улице Карла Маркса. Инвестиции в этот проект составили около $250 000.

Успешная международная корпорация, несмотря на кризис, активно продолжает экспансию на российский рынок, расширяя спектр услуг для так называемых независимых предпринимателей "Амвэй" (НПА). Обновленный торговый центр в Хабаровске оснащен новейшим оборудованием, гармонично встроенным в оригинальный современный дизайн. Общая площадь ТЦ - 1200 кв. м. Большая зона выделена для проведения деловых встреч и переговоров. Здесь установлен широкоформатный плазменный монитор, на котором транслируются ролики с информацией о продукции и услугах компании, аудиотрансляция оповещает клиентов о готовности заказа. Удобная организация торгового пространства позволяет клиентам, не торопясь, выбирать продукцию и знакомиться с новыми образцами. Например, в просторном учебном зале, где проводятся тренинг-семинары и презентации. Штат ТЦ "Амурский" составляет всего 25 человек. В марте российскому филиалу Amway исполнилось ровно четыре года. Как и материнская компания, ООО "Амвэй" широко использует метод прямых продаж. Сегодня с компанией в России сотрудничают более 800 тыс. человек (из них порядка 40 тыс. занимаются реализацией продукции, остальные приобретают ее для собственного использования). Стремительному продвижению сети способствуют гибкая система специальных цен и скидок на продукцию, а также вознаграждения за услуги по ее продвижению.