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Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт 16-ого регионального конкурса «Торговая марка года». Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.
Это первая и самая авторитетная награда брендов на Дальнем Востоке. Проект имеет многолетнюю историю – уже в течение 16 лет ежегодно сильнейшие бренды Дальнего Востока подтверждают свой статус, принимая участие в этом конкурсе.
С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.
Ежегодно конкурс поддерживают более 30-ти информационных партнеров Приморского и Хабаровского края.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.
Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя товаров и услуг данного бренда.
Номинации конкурса:
-
Сила бренда
-
Лучшее профессиональное решение торговой марки
-
Популярность торговой марки «Народная марка»
-
Региональный бренд
-
Популярный бренд
-
Инновационный бренд
-
Социально-ответственный бренд
-
Детский бренд
-
Зеленая марка
-
Живой продукт
-
Экологичная марка
-
Активное продвижение здорового образа жизни
Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru/www.branddv.ru, где проходит голосование.
Заявки оформляются до 30 марта 2018 года.
Подведение итогов конкурса 2017 года и церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2018 года в городе Владивосток.
Приглашаем к участию владельцев торговых марок и их представителей во всех категориях товаров и услуг!
Учредитель и организатор конкурса – Союз «Приморская торгово-промышленная палата».
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