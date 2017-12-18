Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» объявляет старт 16-ого регионального конкурса «Торговая марка года». Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.

Это первая и самая авторитетная награда брендов на Дальнем Востоке. Проект имеет многолетнюю историю – уже в течение 16 лет ежегодно сильнейшие бренды Дальнего Востока подтверждают свой статус, принимая участие в этом конкурсе.

С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.

Ежегодно конкурс поддерживают более 30-ти информационных партнеров Приморского и Хабаровского края.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя товаров и услуг данного бренда.

Номинации конкурса:

Сила бренда Лучшее профессиональное решение торговой марки Популярность торговой марки «Народная марка» Региональный бренд Популярный бренд Инновационный бренд Социально-ответственный бренд Детский бренд Зеленая марка Живой продукт Экологичная марка Активное продвижение здорового образа жизни



Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru/www.branddv.ru, где проходит голосование.

Заявки оформляются до 30 марта 2018 года.

Подведение итогов конкурса 2017 года и церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2018 года в городе Владивосток.

Приглашаем к участию владельцев торговых марок и их представителей во всех категориях товаров и услуг!

Учредитель и организатор конкурса – Союз «Приморская торгово-промышленная палата».

Газета "Золотой Рог", Владивосток